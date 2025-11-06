Bị mẹ chồng ép sinh con thứ 2, tôi làm 1 việc khiến cả dòng họ phải họp gấp

Tôi đang sống những tháng ngày yên ổn sau khi sinh con gái đầu lòng được 4 năm thì bỗng dưng sóng gió ập tới. Tất cả bắt đầu từ lúc họ hàng bên chồng gặp nhau dịp giỗ tổ, và mẹ chồng tôi bỗng "bật chế độ" tối cổ, khiến tôi từ một mẹ bỉm có tổ ấm bỗng hóa thành "đối tượng cần được uốn nắn".

Nói qua để mọi người hiểu, vợ chồng tôi lấy nhau 6 năm, có một cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Chúng tôi cũng tự chủ về kinh tế, có nhà riêng, chẳng sống chung ai, thi thoảng mới đưa con qua thăm nội. Tưởng thế là yên, nào ngờ hôm đó sau khi bế cháu, mẹ chồng tôi thở dài:

"Con gái đầu lòng là quý, nhưng phải thêm đứa nữa cho có nếp có tẻ, sau này nhà cửa mới vui. 4 năm rồi, cũng đến lúc tính chuyện sinh thêm đi".

Tôi còn chưa kịp nói gì thì bà nói tiếp, lần này với giọng nặng như đá: "Tốt nhất là năm sau là phải có. Con mà chần chừ, mẹ không biết nói gì với họ hàng đâu".

Tôi nhìn chồng, anh liếc tôi nhưng im lặng cúi mặt. Điều đó làm tôi khó chịu hơn cả lời mẹ chồng. Tôi không phân biệt việc sinh con trai hay con gái nhưng để ép người phụ nữ sinh tiếp khi cô ấy chưa sẵn sàng thì có phải là ích kỷ quá không?

Về nhà, tôi nói thẳng với chồng: "Em chưa sẵn sàng sinh thêm. Em còn công việc cần ổn định, sức khỏe em yếu thế nào anh cũng biết. Mình đã bàn từ trước là chỉ sinh khi cả hai thấy phù hợp cơ mà".

Chồng lại động viên tôi cho qua chuyện. Tôi cười nhạt, hiểu rõ anh cũng không khác gì mẹ anh. Cuối cùng, tôi làm một việc mà chẳng ai nghĩ tôi dám làm: Tôi thu xếp một buổi họp gia đình, yêu cầu cả hai bên nội ngoại và vợ chồng cùng ngồi lại.

Trong cuộc họp, tôi nói rõ:

"Con trân trọng gia đình, biết ơn vì được yêu thương. Nhưng xin mọi người cho con được tự quyết định cơ thể mình. Việc sinh thêm – dù trai hay gái sẽ chỉ xảy ra khi con thật sự sẵn sàng. Con xin hỏi họ hàng có ai ý kiến gì về việc sinh đẻ của con không ạ, nếu không xin đừng lấy truyền thống hay họ hàng gây áp lực lên hạnh phúc riêng của chúng con".

Đến lúc đó, mẹ chồng tôi tím mặt, còn một bác họ thì khẽ đùa: "Con dâu thời nay ghê gớm nhỉ, dám họp gia đình phản pháo thế này cơ à".

Tôi mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng. Không khí căng như dây đàn. Chồng tôi lúc đó mới lên tiếng chịu đứng về phía vợ.

Mẹ chồng giận, bỏ vào phòng. Nhưng sau hôm ấy, bà không còn nhắc lại chuyện ép sinh nữa. Tôi biết bà buồn, nhưng tôi cũng tin rằng chỉ khi phụ nữ được quyền quyết định, hôn nhân mới có thể bền.

Từ hôm đó, tôi rút ra một điều: Người phụ nữ không "vô ơn" khi bảo vệ hạnh phúc và sức khỏe của mình. Đôi khi, để giữ được yên ấm gia đình, ta cần dám nói tiếng "không" đúng lúc. Sống trong một gia đình truyền thống không nghĩa là phải sống theo khuôn mẫu họ đặt ra. Chỉ cần vợ chồng hiểu nhau, thì con trai hay con gái, một hay hai đứa… đâu còn là thước đo giá trị của một người mẹ.