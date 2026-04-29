Sáng 29/4, tờ Tenasia cho hay, Ahn Jae Hyun vừa cùng Kang Sora (tình cũ Hyun Bin) và 1 số nghệ sĩ khác xuất hiện trong 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube Alddalddalhan Chamgyeon. Tại đây, dàn sao cùng tham gia chơi game và có những chia sẻ gây xôn xao về đời tư của bản thân.

Đặc biệt, 1 phân cảnh có sự xuất hiện của Ahn Jae Hyun - Kang Sora đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn trực tuyến. Trong 1 trò chơi, người quản trò đã đưa ra yêu cầu cho Ahn Jae Hyun - Kang Sora cùng các khách mời khác: “Người nào ở đây chưa tổ chức đám cưới thì gập tay lại nhé”. Ahn Jae Hyun ngay lập tức gập tay, đồng thời chia sẻ: “Tôi chưa từng tổ chức đám cưới”, khiến cả trường quay không khỏi ngỡ ngàng, “bật ngửa”. Đáng chú ý, Kang Sora dường như là người tỏ ra sốc nhất trong dàn nghệ sĩ, cô trông vô cùng kinh ngạc đúng kiểu không tin nổi vào tai mình sau khi lắng nghe những chia sẻ từ Ahn Jae Hyun.

Kang Sora sốc nặng tại chỗ khi Ahn Jae Hyun tuyên bố chưa từng tổ chức đám cưới nào trong đời. Ảnh: Naver

Kang Sora cùng dàn sao tỏ ra ngơ ngác, ngỡ ngàng cũng là điều dễ hiểu, bởi ai cũng biết Ahn Jae Hyun từng kết hôn rồi ly dị nữ diễn viên Vườn Sao Băng Goo Hye Sun. Nhưng đến nay, anh lại đột nhiên tuyên bố chưa từng tổ chức lễ cưới nào cả nên nhiều đồng nghiệp mới tỏ ra kinh ngạc tới mức đó. Chứng kiến động thái của Ahn Jae Hyun trong show mới đây, 1 bộ phận khán giả còn tưởng nam diễn viên này đang nói dối hoặc muốn quên đi cuộc hôn nhân buồn với Goo Hye Sun.

Thế nhưng, hóa ra tài tử họ Ahn không hề nói dối, quả thực anh chưa từng tổ chức đám cưới với mỹ nhân Vườn Sao Băng. Ký giả Tenasia mới đây cũng đã đào sâu tìm hiểu và phát hiện ra Ahn Jae Hyun ngày đó thật sự không hề cử hành hôn lễ với Goo Hye Sun. Thay vào đó, cặp đôi 1 thời chỉ tổ chức buổi gặp gỡ ấm cúng giữa các thành viên của 2 bên gia đình. Đồng thời, 2 ngôi sao ngày đó còn dùng số tiền vốn được chuẩn bị để tố chức đám cưới vào việc quyên góp cho bệnh viện nhi.

Hóa ra Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun chưa từng tổ chức đám cưới. Họ chỉ tổ chức 1 buổi gặp mặt đơn giản, ấm cúng có sự tham dự của các thành viên 2 bên gia đình. Ảnh: Nate

Dù những thắc mắc xung quanh động thái mới đây của Ahn Jae Hyun đã được giải đáp, thế nhưng, tới nay lại xuất hiện 1 nỗi lo mới trong lòng công chúng. Theo đó, 1 bộ phận netizen đang lo ngại rằng, sắp tới Goo Hye Sun có thể sẽ trồi lên và “tấn công” chồng cũ Ahn Jae Hyun sau khi nam diễn viên này vừa công khai chia sẻ về cuộc hôn nhân với mỹ nhân họ Goo trên show mới đây. Những lo lắng của công chúng không phải là không có cơ sở. Còn nhớ trước đây, mỗi khi Ahn Jae Hyun lên truyền hình chia sẻ về mối tình đã qua với Goo Hye Sun, công chúng lại đều thấy cảnh nữ minh tinh họ Goo đăng đàn chỉ trích chồng cũ dữ dội.

Còn nhớ cách đây hơn nửa năm, Goo Hye Sun bất ngờ đăng bài thể hiện nỗi bức xúc với chồng cũ Ahn Jae Hyun vì anh liên tục lên truyền thông kể lể, nhắc về vụ ly hôn trước đây. Theo minh tinh Vườn Sao Băng, đây là hành vi dẫn dắt dư luận, thiếu đạo đức và không tôn trọng cô của chồng cũ, cũng như 1 số đơn vị truyền thông tiếp tay cho Ahn Jae Hyun lấy chuyện đời tư để gây chú ý. Cô nhắn gửi chồng cũ hãy đi lên bằng thực lực, sống có chuẩn mực thay vì “ké fame”, lợi dụng tên tuổi người khác để thu hút sự chú ý về mình.

Ngay lập tức, bài đăng “dằn mặt” chồng cũ của Goo Hye Sun nhanh chóng gây bão truyền thông Hàn Quốc, kéo theo vô số drama khác. Thay vì nhận được sự ủng hộ, Goo Hye Sun lại vấp phải làn sóng chỉ trích nghiêm trọng. Netizen chỉ ra rằng cô cũng nói về chuyện ly hôn nhiều chẳng kém gì Ahn Jae Hyun, lúc chia tay thậm chí còn đóng vai nạn nhân, bịa chuyện khiến chồng cũ lao đao.

Goo Hye Sun từng công kích Ahn Jae Hyun dữ dội vì cho rằng đàng trai hay lên truyền hình kể lể về vụ ly hôn của 2 người họ. Ảnh: Naver

Trước đó, vào tháng 5/2016, Goo Hye Sun kết hôn với tài tử Ahn Jae Hyun chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Vào thời điểm “đường ai nấy đi”, nữ minh tinh Vườn Sao Băng cho biết cô đã có 1 cuộc hôn nhân địa ngục với Ahn Jae Hyun. Nữ diễn viên tố Ahn Jae Hyun bạc tình, lăng nhăng và thiếu tôn trọng vợ, nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào.

Sau đó, Dispatch đã công bố loạt tin nhắn giữa Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun để chứng minh nữ diễn viên họ Goo nói dối. Theo đó, nam tài tử sinh năm 1987 chưa từng ruồng rẫy hay nói xấu vợ như lời mỹ nhân họ Goo tố cáo. Đỉnh điểm là tới tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun đã đâm đơn kiện Goo Hye Sun ra tòa và khẳng định “sự thật đã trở nên sai lệch do những khẳng định 1 chiều trên mạng xã hội của vợ cũ”. Sau hàng loạt lùm xùm, Goo Hye Sun tuyên bố giải nghệ, đi học thạc sĩ. Và cặp đôi 1 thời cũng mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.