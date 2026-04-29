Mạng xã hội nhiều giờ qua liên tục bàn tán hint hẹn hò giữa Andree và Hà Môi. Bắt nguồn từ story check-in đi biển của cả hai, cư dân mạng soi ra sự trùng hợp đến từ view biển xịn xò. Chưa dừng lại ở đó, trong story của Andree trên Instagram, netizen phát hiện một giọng nói nghi là của cô gái đang than thở về chuyện thời tiết "nóng quá". Từ những chi tiết đáng ngờ này, mối quan hệ giữa Andree và Hà Môi leo thẳng lên hot search.

Giữa lúc nghi vấn hẹn hò với Hà Môi tại Phú Quốc khiến cõi mạng dậy sóng, một chủ đề khác cũng nhanh chóng được đào lại, đó chính là "hồ sơ tình ái" của Andree. Từ người mẫu, diễn viên cho đến ca sĩ, và giờ là TikToker, mỗi cái tên đi qua cuộc đời Andree đều có một điểm chung rất rõ ràng, đó là visual nổi bật, phong cách riêng và độ nhận diện không hề nhỏ trên mạng xã hội.

Trước khi vướng nghi vấn hẹn hò Hà Môi ở Phú Quốc, Andree có tình sử với toàn mỹ nhân đình đám

Siêu mẫu Minh Tú

Trong số những cái tên từng gắn với Andree, Minh Tú là một trường hợp khá đặc biệt. Mối quan hệ giữa cả hai diễn ra từ thời điểm nữ siêu mẫu còn là gương mặt mới của làng thời trang, trong khi Andree đã sớm tạo được dấu ấn với hình ảnh "bad boy" cùng màu sắc âm nhạc hiện đại, cá tính.

Dù từng bị cư dân mạng phát hiện nhiều dấu hiệu hẹn hò, cả Minh Tú và Andree đều giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Tuy nhiên, việc Minh Tú xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc của Andree, thoải mái diện trang phục gợi cảm và có những phân cảnh tương tác thân mật với nam rapper khiến tin đồn càng thêm cơ sở.

Sau một thời gian, cả hai không còn xuất hiện cùng nhau, và câu chuyện dần lắng xuống. Phải đến khi tham gia một talkshow, Andree mới lần đầu thừa nhận từng có mối quan hệ tình cảm với Minh Tú.

Năm 2020, mạng xã hội rộ nghi vấn cặp đôi "gương vỡ lại lành". Loạt chi tiết như đi giày đôi, tặng đồ cho nhau, thường xuyên đăng ảnh thú cưng chung,... Trước tin đồn tái hợp, Minh Tú từng lên tiếng chia sẻ về mối quan hệ với rapper Andree: "Cái đó chỉ là tin đồn thôi chứ tôi cũng chưa được xác nhận là có đúng hay không. Mọi người biết không, cái đó đã rất cũ rồi, phải gọi là cũ rích luôn á.

Cho nên tôi không có cảm xúc gì. Tuy nhiên, cái đó chỉ là tin đồn thôi, còn thiệt hay không thì tôi không biết nha. Nhưng giả sử nếu như có thì vẫn bình thường. Tôi với người yêu cũ vẫn là bạn và nói chuyện với nhau về những vấn đề mà 2 đứa thích như âm nhạc hay là mua sắm".

Tháng 11/2021, Minh Tú công khai mối tình với bạn trai ngoại quốc. Đến tháng 4/2024, cả hai tổ chức đám cưới quy tụ loạt sao tham dự.

Diễn viên Khả Ngân

Sau khi khép lại mối quan hệ với Minh Tú, Andree tiếp tục vướng nghi vấn tình cảm với hot girl Khả Ngân vào khoảng tháng 3/2015. Thời điểm đó, cả hai bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trên phố, thậm chí có những khoảnh khắc nắm tay và tương tác khá thân mật khiến dân tình không khỏi chú ý. Trước những đồn đoán lan rộng, Andree vẫn giữ thái độ im lặng quen thuộc, trong khi đó Khả Ngân khẳng định chỉ coi nam rapper là anh trai thân thiết. Đến năm 2023, Khả Ngân mới trải lòng về chuyện tình cảm cũ.

Nói về mối quan hệ với Andree, Khả Ngân chia sẻ trong một bài phỏng vấn: "Bắt đầu hòa bình, kết thúc cũng hòa bình. Mình là người văn minh, đặc biệt còn là nghệ sĩ nữa nên chuyện với người cũ không có gì căng thẳng cả. Xong là thôi, có gì đâu, còn làm bạn được hay không thì còn tùy thuộc vào cả hai. Với những người đã có khoảng thời gian gắn bó với nhau, nếu giờ họ hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy vui thôi, quan trọng là mình cũng đang vui mà. Giờ tôi và Andree cũng không còn liên hệ với nhau, thỉnh thoảng đi chơi với hội bạn thì có thể gặp nhau. Một phần do công việc của hai người không hề liên quan nên cũng không tương tác gì".

Mối tình gần nhất của Khả Ngân có lẽ là nghi vấn "phim giả tình thật" với Thanh Sơn sau bộ phim 11 Tháng 5 Ngày. Nhưng đến cuối năm 2024 thì mạng xã hội rộ nghi vấn cặp đôi rạn nứt. Liên hệ với Khả Ngân để làm rõ nghi vấn rạn nứt, phía nữ diễn viên phản hồi: "Hiện tại mối quan hệ giữa Khả Ngân và Thanh Sơn chỉ là đồng nghiệp, cũng không phải mối quan hệ bạn bè gì cả".

Khả Ngân hiện tại kín tiếng về chuyện tình cảm. Trước đó cô vướng tin "phim giả tình thật" với Thanh Sơn nhưng hiện tại chỉ là đồng nghiệp

Hot girl Ngọc Thảo

Tháng 9/2015, Andree tiếp tục bị gọi tên trong nghi vấn hẹn hò với hot girl Ngọc Thảo. Mọi chuyện bắt đầu từ việc nữ hot girl thường xuyên đăng clip xuất hiện tại các sự kiện có Andree biểu diễn. Sau đó, cô liên tục để lộ những hint về "nửa kia" của mình, từ đồ đôi đến việc xuất hiện chung trong hội bạn, khiến dân tình gần như đoán ra danh tính.

Không lâu sau, Ngọc Thảo chính thức công khai mối quan hệ khi đăng ảnh bên Andree trên trang cá nhân. Cặp đôi nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật và hình ảnh xứng đôi. Trong một chia sẻ trước đó, Ngọc Thảo từng tiết lộ Andree là người chủ động làm hòa sau mỗi lần mâu thuẫn. Đáng chú ý, vào tháng 5/2016, nam rapper còn công khai thể hiện tình cảm với bạn gái bằng một nụ hôn ngay trên sóng truyền hình.

Tuy nhiên, chuyện tình này cũng không kéo dài. Sau khoảng 2 năm gắn bó, cả hai chính thức "đường ai nấy đi". Hậu chia tay, Ngọc Thảo từng có động thái gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội, được nhiều người cho là nhắm đến người cũ, làm dấy lên không ít bàn tán.

Về chuyện tình cảm, năm 2018, Ngọc Thảo từng công khai hẹn hò một doanh nhân Việt kiều sống tại Cộng hòa Czech. Năm 2020, xuất hiện tin đồn Ngọc Thảo hẹn hò với ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết trong cùng nhóm.

Ngọc Thảo hiện kín tiếng về chuyện tình cảm

Người mẫu Ngọc Chi

Chỉ khoảng 2 tháng sau khi kết thúc mối quan hệ với Ngọc Thảo, Andree tiếp tục vướng nghi vấn hẹn hò với Ngọc Chi - một người mẫu lookbook hoạt động tại TP.HCM, đồng thời kinh doanh thời trang online. Sở hữu phong cách gợi cảm, cá tính, Ngọc Chi nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện bên nam rapper. Cả hai được cho là gắn bó từ cuối năm 2017 đến khoảng cuối năm 2018.

Tuy nhiên, sau gần 1 năm đồng hành, Ngọc Chi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái khẳng định tình trạng độc thân: "Being single is better than being lied to, cheated on and disrespected" (tạm dịch: Độc thân vẫn tốt hơn là bị lừa dối, phản bội và thiếu tôn trọng). Động thái này lập tức khiến dân tình dấy lên nhiều đồn đoán, trong đó không ít ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa cô và Andree đã kết thúc không mấy êm đẹp.

Sau 1 năm bên nhau thì Andree và Ngọc Chi tan vỡ

Người mẫu Yumi Thiên Nga

Đầu năm 2020, Andree tiếp tục trở thành tâm điểm khi vướng nghi vấn hẹn hò với Thiên Nga - thí sinh bước ra từ The Face. Câu chuyện bắt đầu từ một bức ảnh được chính Thiên Nga đăng tải trên story, làm dấy lên nhiều suy đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Sau đó, cư dân mạng nhanh chóng “soi” thêm loạt chi tiết trùng hợp như việc check-in cùng địa điểm, xuất hiện bên cạnh nhau trong một số khoảnh khắc. Những dấu hiệu này khiến nghi vấn hẹn hò càng lan rộng, dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận.

Sau một thời gian, cả hai không còn xuất hiện hay có bất kỳ tương tác nào liên quan đến nhau, làm dấy lên nghi vấn đã "đường ai nấy đi". Hiện tại, Yumi Thiên Nga đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống khi trở thành mẹ một con và có tổ ấm riêng ổn định. Chồng của Yumi Thiên Nga tên là Michael, hơn cô 4 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Lan. Michael và Thiên Nga quen biết qua sự kết nối của bạn bè. Anh hiện hoạt động trong lĩnh vực khách sạn và F&B.

Yumi Thiên Nga giờ đã là mẹ 1 con, có cuộc sống hôn nhân viên mãn

Diễn viên Lan Thy

Đến khoảng đầu năm 2022, Andree tiếp tục bị réo tên trong nghi vấn hẹn hò với diễn viên Lan Thy. Mọi chuyện bắt đầu từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng xuất hiện tại một đêm nhạc, ngồi cạnh nhau và chăm chú theo dõi phần biểu diễn. Đáng chú ý, nhiều người còn “soi” ra ánh nhìn khá tình tứ mà Lan Thy dành cho nam rapper, làm dấy lên loạt đồn đoán về mối quan hệ trên mức bạn bè.

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn truyền tay nhau một bức ảnh Andree đăng tải, trong đó phần phản chiếu trên mắt kính được cho là có bóng dáng của một cô gái. Cái tên Lan Thy nhanh chóng bị gọi tên nhiều nhất, khiến nghi vấn hẹn hò càng thêm rầm rộ. Dù loạt hint liên tục xuất hiện, cả hai vẫn không xác nhận hay chối bỏ. Tin đồn hẹn hò giữa cả hai dần "hạ nhiệt". Cho đến tháng 2 vừa qua, Lan Thy sau đó thông báo đã được cầu hôn.

Lan Thy thông báo đã được bạn trai giấu mặt cầu hôn

Cô bạn thân Phương Ly

Chuyện tình tốn giấy mực truyền thông của Andree phải nhắc đến Phương Ly. Cả hai bắt đầu quen biết và chơi cùng một nhóm bạn thân cách đây 10 năm. Cả hai chưa từng xác nhận hẹn hò, nhưng lại liên tục để lộ loạt "hint" yêu đương rõ mồn một, từ việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết trên mạng xã hội cho đến những lần âm thầm "trùng hợp" về thời gian và địa điểm.

Hồi cuối năm 2023, Phương Ly và Andree bị bắt gặp khoảnh khắc ôm nhau tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào trên bãi biển ở Phú Quốc. Đến tháng 4/2024, Phương Ly và Andree tiếp tục bị bắt gặp hẹn hò trên sân pickleball. Cả hai "dính như sam" suốt cả buổi, kè kè không rời nhau nửa bước đúng chuẩn cặp đôi đang yêu đương mặn nồng. 3 tháng sau đó, cặp đôi tiếp tục lộ khoảnh khắc kè kè nhau dạo trên đường phố ở Nha Trang.

Cho đến khoảng cuối tháng 8/2025, mối quan hệ giữa Phương Ly và Andree bị nghi trục trặc. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của một người bạn Phương Ly với caption đầy ẩn ý: "Người độc thân thường sẽ giàu...". Đáng chú ý, khi có một tài khoản để lại bình luận: "Chị Ly độc thân rồi ạ", chính chủ bài đăng đã thả tim.

Sau đó, các "thánh soi" tóm được động thái cả hai rời khỏi nhóm chat với fan của nhau trên Instagram. Trước đó, Phương Ly và Andree đều hiện diện trong broadcast của đối phương, tương tác thoải mái và cập nhật hình ảnh đời thường của nhau. Nhưng trong thời gian qua, cặp đôi không còn hoạt động sôi nổi, và cuối cùng là âm thầm thoát nhóm chat của nhau.

Hồi giữa tháng 12/2025, rapper WOKEUP tổ chức sự kiện ra mắt dự án mới. Phương Ly không chỉ là người chị thân thiết trong nghề mà còn trực tiếp góp giọng, phối hợp cùng đàn em trong sản phẩm lần này. Vì thế, việc cô vắng mặt tại một sự kiện quan trọng như vậy nhanh chóng gây thắc mắc. Gây chú ý hơn cả, ngay thời điểm sự kiện đang diễn ra, Phương Ly lại ung dung đăng ảnh check-in trên sân pickleball. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang cố tình "né" một ai đó, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Andree. Bởi lẽ, trong sự kiện ra mắt của WOKEUP, Andree đã có mặt để ủng hộ đàn em thân thiết.

