Goo Hye Sun lần đầu nói về quãng thời gian muốn tự tử

Mới đây, nữ diễn viên Goo Hye Sun đã có những chia sẻ về trải nghiệm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của mình trong một giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời. "Nàng cỏ" không ngần ngại đối diện với quá khứ đã từng có thời điểm thực sự kiệt sức. "Đó là những giây phút tôi chỉ nghĩ rằng mình thực sự muốn chết", cô nói.

Trong thời điểm đó, một sự việc tình cờ đã thay đổi tất cả. Goo Hye Sun kể lại: “Khi đang lái xe, tôi vô tình nhìn thấy những chiếc dù đang rơi phía xa. Đó là những người đang nhảy dù lượn. Như một sự thôi thúc bản năng, tôi quyết định thử. Trên chiếc trực thăng lúc ấy có bảy người, và tất cả chúng tôi đều đang ở trong trạng thái tâm lý muốn từ bỏ sự sống".

Tuy nhiên, khi đứng trước ranh giới mong manh, bản năng sinh tồn đã lên tiếng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Goo Hye Sun chia sẻ rằng trải nghiệm này đã thay đổi căn bản góc nhìn của cô về cuộc đời.

“Khi nhận được lệnh nhảy, mọi phần trong con người tôi đột ngột gào thét rằng mình muốn sống. Ngay khoảnh khắc lao mình vào không trung, tôi mới nhận ra mình khao khát được sống đến nhường nào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cho đến khi chạm đất, tôi thấu thị được một điều: Tôi không phải là kẻ muốn chết. Sau đó, cả bảy người chúng tôi đều thốt lên - Thật tốt vì chúng ta vẫn còn sống", nữ diễn viên kể.

Goo Hye Sun còn chia sẻ bản thân đã có thêm niềm tin nội tại. Cô tin rằng những gì ta tin tưởng sẽ trở thành hiện thực, và thay vì đặt kỳ vọng vào người khác, mỗi người nên là "người bạn thân nhất" của chính mình. “Tôi thừa nhận rằng mình có thể sẽ lại tan vỡ một lần nữa. Tôi có thể thăng hoa, có thể vấp ngã, và thậm chí là vỡ vụn. Nhưng tôi sẽ nghĩ về việc sự vụn vỡ đó có thể mới mẻ và đẹp đẽ đến nhường nào", cô nói.