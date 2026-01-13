Cách đây khoảng 1 tuần, Goo Hye Sun (Vườn Sao Băng) gây sốt sau khi thông báo chuyện cô đã tốt nghiệp thạc sĩ sớm tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) ở tuổi 42. Tới sáng 13/1, tờ Isplus công bố kết quả kiểm tra đạo văn luận án của mỹ nhân họ Goo. Theo đó, tỷ lệ đạo văn của nữ diễn viên chỉ là 1%, cho thấy luận án tốt nghiệp do cô tự mình làm ra. Trên trang cá nhân, Goo Hye Sun cũng vừa đăng ảnh chụp kết quả kiểm tra luận án, qua đó xác nhận thông tin tỷ lệ đạo văn của cô chỉ có 1%.

Đây được xem là thông số mang tính sống còn đối với nữ minh tinh Vườn Sao Băng, có thể tác động lớn tới hình tượng cô dày công gây dựng. Nếu con số này vượt quá mức quy định, khiến luận án Goo Hye Sun được xác định là đạo văn thì đồng nghĩa với việc hình tượng học bá của cô sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Nhưng với việc tỷ lệ đạo văn luận án của Goo Hye Sun chỉ là 1%, cô đã bảo toàn trọn vẹn được hình tượng sao nữ có trình độ học vấn đỉnh nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc.

Goo Hye Sun khoe hình ảnh tốt nghiệp mới, đồng thời công bố giấy xác nhận tỷ lệ đạo văn luận án của cô là 1%. Ảnh: Instagram nhân vật

Trước đó vào ngày 8/1, nữ ngôi sao sinh năm 1984 đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh tốt nghiệp xinh lung linh, đồng thời công bố thông tin cô đã tốt nghiệp thạc sĩ sớm tại KAIST.

Trong bài đăng thông báo tin vui, người đẹp Vườn Sao Băng còn úp mở về khả năng sẽ học lên tiến sĩ trong tương lai gần: "Tôi đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và được tốt nghiệp sớm. Tiếp theo sẽ là tiến sĩ? Quyết thắng!".

Việc Goo Hye Sun có thể tốt nghiệp sớm từ trường đại học lừng danh như KAIST ở tuổi 42 khiến công chúng không khỏi khâm phục, đồng thời bày tỏ sự kinh ngạc trước thành tích học tập đáng nể của nữ minh tinh.

Mỹ nhân Vườn Sao Băng tự hào cầm luận văn tốt nghiệp trong tay. Cô còn úp mở về khả năng sẽ học lên tiến sĩ trong tương lai không xa. Ảnh: Instagram nhân vật

Goo Hye Sun bắt đầu theo học tại Khoa Nghệ thuật trực quan thuộc trường Sungkyunkwan từ năm 2011. Sau đó, cô tạm dừng việc học vì lịch trình bận rộn. Phải tới năm 2020, người đẹp mới nhận được giấy gọi học tiếp ở ngôi trường danh giá. Đến tháng 2/2024, nữ diễn đã chính thức tốt nghiệp trường đại học Sungkyunkwan với tấm bằng loại xuất sắc sau hơn 13 năm. Không những vậy, sau đó Goo Hye Sun còn học lên bậc Thạc sĩ ở KAIST và đảm nhận vai trò phó hiệu trưởng danh dự.

Goo Hye Sun sinh năm 1984, nổi tiếng sau khi tham gia các bộ phim Vườn Sao Băng, Đức Vua Và Tôi, Vũ Điệu Tình Yêu, Bác Sĩ Ma Cà Rồng… Nữ diễn viên từng kết hôn với nam diễn viên Ahn Jae Hyun hồi năm 2016. Sau vài năm bên nhau, cặp đôi ly hôn vì không hòa hợp trong lối sống. Năm ngoái, người đẹp họ Goo gây bão khi tuyên bố mở công ty về sản phẩm làm đẹp, chính thức bước chân vào lĩnh vực kinh doanh.

Goo Hye Sun trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ bộ phim Vườn Sao Băng. Ảnh: Nate