Bí mật của Ngọc Loan trong biệt thự view Landmark 81

Mới đây, Ngọc Loan tiếp tục chia sẻ video ghi lại quá trình tự tay làm tàu hũ tại nhà. Như thường lệ, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, chế biến cho đến cách bày biện thành phẩm, mọi thứ đều được thực hiện cẩn thận, lên hình đẹp mắt. Tuy nhiên, lần này, điều khiến cư dân mạng chú ý lại không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương xuất hiện trong clip.

Thời gian gần đây, những video nấu nướng của Ngọc Loan nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen dành cho khả năng bếp núc, một bộ phận cư dân mạng cũng đặt câu hỏi liệu các video có được thực hiện với sự hỗ trợ của một ekip chuyên nghiệp hay không. Bởi lẽ, các công đoạn đều được ghi lại khá mượt mà, góc quay đẹp, hình ảnh chỉn chu, trong khi việc vừa nấu ăn vừa ghi hình không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Thế nhưng, trong đoạn clip làm tàu hũ mới nhất, chiếc gương vô tình phản chiếu khung cảnh phía sau lại khiến nhiều người chú ý.

Clip làm tàu hũ của Ngọc Loan tiếp tục gây chú ý trên MXH (Nguồn: TikTok nhân vật)

Đặc biệt phần phản chiếu trong gương hé lộ "ekip" của Ngọc Loan chỉ có một mình cô (Ảnh chụp màn hình)

Qua hình ảnh này, một số cư dân mạng nhận ra dường như chỉ có Ngọc Loan trong khu vực quay hình, tự đặt máy và thực hiện các công đoạn nấu nướng. Chi tiết nhỏ nhanh chóng được bàn luận, khi nhiều người cho rằng cô hoàn toàn có thể tự mình làm ra những món ăn, video chỉn chu như vậy chứ không nhất thiết phải có một ekip đứng phía sau.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng việc một video được hỗ trợ bởi ekip, nếu có, vốn không phải điều đáng để tranh cãi. Với những nội dung được đầu tư về hình ảnh, việc chuẩn bị góc quay, ánh sáng hay hậu kỳ cũng là cách để sản phẩm cuối cùng trông đẹp mắt hơn khi đến với người xem.

Trước đó MXH xôn xao bàn luận về các đoạn clip của Ngọc Loan có do ekip thực hiện hay không (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người còn lên tiếng bênh vực Ngọc Loan, cho rằng điều đáng chú ý hơn cả vẫn là sự khéo tay và tỉ mỉ mà cô thể hiện qua từng món ăn. Dù có hay không có người hỗ trợ ghi hình, việc chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, trang trí và hoàn thiện thành phẩm vẫn đòi hỏi sự chăm chút nhất định. Không ít bình luận tiếp tục dành lời khen cho người đẹp vì có thể đảm đương nhiều việc, từ nấu ăn, làm bánh đến cắm hoa, trang trí nhà cửa.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ngọc Loan vẫn tự làm hết đó giờ mà. Nhìn phản chiếu lúc nào cũng tự quay cả, các clip trang trí nhà cửa cũng thấy vậy”.

- “Cái gương phản chiếu nói lên tất cả. Cổ đẹp, cổ giỏi, cổ tự làm mọi thứ luôn chứ không phải như mọi người đồn đoán”.

- “Lần nào vào bếp là chấn động lần đó. Nhìn ngon mắt quá chừng”.

- “Thực ra nếu có ekip thì hỗ trợ hậu kỳ, quay phim, những việc nhỏ nhỏ cũng đâu có sao mà mọi người tranh cãi? Còn việc Ngọc Loan đảm đang, khéo léo là thật”.

- “Sự chỉn chu trong các video đăng công khai là thể hiện bản tính con người ngăn nắp và sự tôn trọng khán giả. Mình thấy chị này làm mọi thứ luôn sạch sẽ gọn gàng từ dụng cụ nấu đến nền cảnh xung quanh rất dễ chịu”.

Ngọc Loan sinh năm 1993, được nhiều khán giả biết đến sau khi tham gia The Face Vietnam 2016 trong đội của Phạm Hương. Sau chương trình, cô không hoạt động giải trí với tần suất dày đặc mà tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh. Hiện tại, người đẹp đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành tại một hệ thống thẩm mỹ viện ở TP.HCM.

Trên mạng xã hội, Ngọc Loan thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên trong căn biệt thự sang trọng có tầm nhìn hướng ra Landmark 81. Không gian sống của cô gây chú ý với thiết kế tân cổ điển, gam màu trắng kem, các chi tiết trang trí cầu kỳ cùng khu vực sân vườn xanh mát. Trong đó, căn bếp rộng rãi là một trong những góc xuất hiện thường xuyên nhất trên trang cá nhân của người đẹp.

Ngọc Loan có cuộc sống kín tiếng, tập trung vào kinh doanh, điều hành bệnh viện thẩm mỹ (Ảnh: FBNV)

Không đơn thuần đăng tải hình ảnh những bữa ăn hằng ngày, Ngọc Loan còn dành thời gian thử sức với nhiều món ăn và cách trình bày khác nhau. Cô từng tự tay làm bánh Trung thu với nhiều loại nhân, thay đổi kiểu dáng qua từng năm. Mùa Trung thu gần đây, người đẹp còn chăm chút không gian sống bằng cách cắm hoa, trang trí nhà cửa với tông màu cam, vàng nổi bật.

Đầu tháng 10 vừa qua, Ngọc Loan cũng thu hút sự chú ý khi tái hiện một gánh bánh canh dừa sáp ngay trong biệt thự. Cô chuẩn bị gánh tre, mẹt lá chuối cùng các vật dụng ăn uống để tạo nên một quầy hàng thu nhỏ, sau đó tự tay thực hiện các công đoạn chế biến. Hình ảnh món ăn dân dã xuất hiện giữa không gian sống sang trọng tạo nên sự tương phản thú vị, khiến video nhận được nhiều sự quan tâm.

Có thể thấy, nấu nướng, làm bánh, cắm hoa và trang trí nhà cửa đã trở thành những nội dung quen thuộc trong cuộc sống mà Ngọc Loan chia sẻ với người theo dõi. Những video này cũng góp phần tạo nên hình ảnh một người đẹp yêu thích việc chăm chút không gian sống, đồng thời có sự tỉ mỉ trong từng hoạt động thường ngày.

Ngọc Loan nhiều lần gây trầm trồ vì độ khéo tay, đảm đang (Ảnh: TikTok nhân vật)