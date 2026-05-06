Bị lấy video đi quảng cáo app hẹn hò nhạy cảm, hot girl xinh đẹp bức xúc, khởi kiện gần 20 tỷ

Một vụ việc đang gây xôn xao dư luận khi cô nàng hot girl, nữ sinh xinh đẹp Kaelyn Lunglhofer, sinh viên của University of Tennessee quyết định khởi kiện công ty Quantum Communications sau khi phát hiện video cá nhân của mình bị sử dụng trái phép để quảng bá cho ứng dụng hẹn hò Meete.

Mức bồi thường mà cô yêu cầu lên tới 750.000 USD (gần 20 tỷ đồng), biến vụ việc trở thành một trong những tranh chấp quyền hình ảnh đáng chú ý gần đây.

Theo đơn kiện, đoạn video bị sử dụng vốn chỉ là khoảnh khắc tốt nghiệp được nàng hot girl đăng tải trên TikTok.

Tuy nhiên, không rõ bằng cách nào, nội dung này đã bị phía công ty lấy lại và chèn vào các quảng cáo mang nội dung nhạy cảm. Cụ thể, video của cô xuất hiện trong những quảng cáo với thông điệp gợi mở như “tìm bạn bè với lợi ích”, thậm chí còn ám chỉ người xem có thể tìm thấy những cô gái gần đó đang tìm niềm vui. Việc hình ảnh cá nhân bị đặt vào bối cảnh này đã khiến nữ sinh bị hiểu lầm nghiêm trọng.

Lunglhofer cho biết cô không hề hay biết về sự việc cho đến khi một người quen nhận ra và gửi đoạn quảng cáo cho cô. Khi mở xem, nữ sinh không khỏi bàng hoàng. Không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, quảng cáo còn được nhắm mục tiêu đến khu vực Knoxville, nơi cô đang sinh sống khiến nhiều người xung quanh dễ dàng nhận ra và hiểu sai về cô.

Luật sư của Lunglhofer nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền hình ảnh và quyền riêng tư. Ông cho rằng việc sử dụng hình ảnh một sinh viên trẻ để quảng bá cho sản phẩm nhạy cảm mà không có sự đồng ý là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong dạng hành vi này. Đáng lo ngại hơn, ông cảnh báo rằng nếu không bị xử lý, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tiếp tục khai thác nội dung từ mạng xã hội, thậm chí từ những người chưa đủ tuổi, miễn là phục vụ mục đích thương mại.

Dù yêu cầu bồi thường lên tới gần 20 tỷ đồng, Lunglhofer khẳng định mục tiêu của cô không chỉ dừng lại ở con số này. Với cô, đây còn là cách để buộc Quantum Communications và ứng dụng Meete phải chịu trách nhiệm.

Theo hồ sơ, Meete hiện có khoảng 17 triệu người dùng toàn cầu, đồng nghĩa với việc quảng cáo sai lệch này có thể đã tiếp cận một lượng lớn người xem.

Vụ việc của Lunglhofer là lời cảnh tỉnh rõ ràng về những rủi ro khi nội dung cá nhân bị khai thác trái phép. Trong thời đại video ngắn bùng nổ, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu hình ảnh bị sử dụng sai mục đích.