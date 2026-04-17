Hẹn hò xong gửi QR đòi 72.000 đồng lúc 1h sáng, cô gái bị truy đến tận Facebook: Cái kết gây tranh cãi

1,1 triệu lượt xem chàng trai nhắn tin đòi nợ tiền đi date

Một câu chuyện hẹn hò đang thu hút sự chú ý lớn trên Threads khi chạm mốc hơn 1,1 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 24 giờ đăng tải.

Nhân vật chính là một cô gái sống tại TP.HCM, tạm gọi là P.T., chia sẻ trải nghiệm đi first date khiến cô không khỏi bất ngờ.

Theo bài đăng, cô có buổi hẹn đầu tiên với một chàng trai (tạo gọi là T.) tại cửa hàng tiện lợi Circle K. Tổng hóa đơn của cả hai gồm 2 chai sữa, 1 gói rong biển và 1 phần mì, trị giá 87 nghìn đồng. Tại thời điểm đó, chàng trai là người chủ động thanh toán.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó.

“Anh ấy chỉ uống sữa, ăn rong biển với mình thôi còn lại là phần mình. Nhưng về nhà thì thấy như này. Mình cũng hơi ngờ ngợ không biết sao hết cả nhà ơi. Lúc gặp còn tự ý đụng chạm người mình nữa. Mình không rep là do tối qua về mình ngủ rồi và giờ mình đang bận việc mà anh nói mình như thế nên mình đăng lên đây hỏi gấp”, cô nàng chia sẻ.

Bài đăng của cô gái trên Threads. Ảnh chụp màn hình

Trong tin nhắn được P.T. đăng tải thì chàng trai này, tạm gọi là T. nhắn tổng số tiền bữa ăn của cả hai hôm qua là 87k-15k (tiền sữa chàng trai uống - PV) thì P.T. phải chuyển khoản cho T. 72k. “Tiền share bill nãy nè” , T. nhắn thêm và đính kèm với đó là mã QR nhận tiền của ngân hàng.

Tin nhắn được gửi lúc 0h45 phút, tức là sau khi cả hai đi date về.

Đến khoảng hơn 10h sáng ngày hôm sau, vì không gọi điện được cho P.T cũng như chưa nhận được 72k, T. thậm chí còn spam bình luận trên Facebook để đòi nợ.

Trong tin nhắn T. “nhắc” P.T.: “ Gọi đổ chuông mà không rep, ý mà mình cũng đẹp gái mà ta”.

Gửi mã QR để cô gái chuyển khoản..

P.T. cho biết tại quán thì T. không nhắc đến chuyện share bill, hơn nữa vì bận công việc chưa kịp chuyển khoản, số tiền cũng không quá lớn mà bị nhắn đòi nợ ráo riết khiến cô cũng thấy làm lạ. Nên mới chia sẻ câu chuyện này lên Threads, hỏi ý kiến mọi người xem ai đúng ai sai.

Phía dưới phần bình luận, P.T. cũng giải thích thêm rằng đã chuyển khoản full trả cho T. rồi. Cô nàng còn cho biết có hỏi thêm chuyện T. có tính tiền xăng không để chia nhưng chưa nhận được phản hồi. Hiện T. giữ im lặng.

Thậm chí, vì có quá nhiều tin nhắn, “tấn công” nên hiện tại T. đã khóa bảo vệ trang cá nhân trên Facebook.

P.T. cho biết cứ tưởng câu chuyện này chỉ xảy ra trên mạng hoặc trong phim vì cũng đã đọc qua nhiều lần trước đó nhưng nay lại “bị làm nhân vật chính”. Đã thế phần share bill còn không phải là chia đôi như thường lệ mà ai ăn người đó trả tiền.

Không phải chia tiền đi date, netizen bức xúc vì cách hành xử của chàng trai

Thực tế, câu chuyện chia tiền khi đi hẹn hò không phải là điều mới và cũng không có đúng - sai tuyệt đối. Việc “share bill” ngày càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ, và thường phụ thuộc vào thỏa thuận hoặc sự tinh tế của mỗi người.

Thế nên, theo nhiều netizen, việc chàng thanh niên kia đề nghị chia tiền là bình thường, không có gì phải sốc. Song, lẽ ra phải rõ ràng ngay từ đầu, hoặc ngược lại, cô gái cũng có thể chủ động ngỏ lời. Bởi, theo nhiều người việc "ai mời thì trả" hay "first date nam trả hết" chỉ là văn hóa lịch sự, không có quy định hay luật lệ nào. “Hoặc ít ra cũng chia đôi chứ”, một netizen bình luận.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng tranh luận gay gắt trong câu chuyện này lại nằm ở cách hành xử. Nhiều ý kiến cho rằng nếu đã có ý định chia tiền, cả hai nên trao đổi rõ ràng ngay từ đầu để tránh hiểu lầm. Bên cạnh đó, việc liên tục nhắn tin, thậm chí “truy” sang mạng xã hội để đòi một khoản tiền nhỏ chỉ sau vài giờ bị cho là thiếu tinh tế.

“Trả tiền đi”. “Ê này là hơi quá ấy, số tiền cũng đâu có lớn mà đi đòi như con người ta bị nợ nần chồng chất vậy”, “Tính ra là hội tụ đủ combo chê luôn ấy, vừa chia tiền kiểu ai ăn nấy trả, có mấy chục nghìn rồi mà người ta chưa kịp rep thì nhắn như vậy”, “72k mà tưởng 7 triệu 2 không đó”, “Sợ ơi sợ”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Hiện, bài đăng này vẫn thu về lượng tương tác cao trên mạng xã hội.