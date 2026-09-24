Ngày 23/9, Vương hậu Letizia có mặt tại Brussels để tham dự sự kiện quốc tế nhân Ngày Thế giới Nghiên cứu Ung thư 2026. Đây là năm thứ 10 của sáng kiến này, với chủ đề "Advancing Cancer Research Together", tập trung vào vai trò của bệnh nhân trong quá trình nghiên cứu ung thư.

Nhưng bên cạnh những nội dung quan trọng của sự kiện, diện mạo của Vương hậu Tây Ban Nha cũng nhanh chóng được giới yêu thời trang chú ý. Lần này, Letizia không chọn một thiết kế quá nổi bật hay cầu kỳ mà đi theo phong cách "office wear" thanh lịch, với bộ suit may đo màu trung tính của Mirto làm nền tảng.





Điểm khiến bộ trang phục không bị cứng nhắc nằm ở chiếc sơ mi của Sézane. Thay vì kiểu áo phông hay những thiết kế mềm mại thường được Letizia lựa chọn, sơ mi có phom dáng rõ ràng giúp tổng thể trở nên chỉn chu, hiện đại và có phần quyền lực hơn. Đây cũng là kiểu kết hợp khá phù hợp với những sự kiện ban ngày mang tính quốc tế, khi người mặc cần giữ sự trang trọng nhưng không nhất thiết phải xuất hiện trong một bộ lễ phục.

Letizia hoàn thiện diện mạo bằng giày búp bê mũi kín của Sézane và một chiếc túi của Malababa. Việc kết hợp các thương hiệu thời trang Tây Ban Nha với những nhãn hiệu châu Âu quen thuộc cũng tạo nên một tổng thể gần gũi hơn so với việc sử dụng toàn bộ phụ kiện xa xỉ.

Điểm đáng chú ý trong bộ đồ lần này là phom dáng. Bộ suit không cố tạo hiệu ứng quá thời trang mà tập trung vào đường cắt may gọn gàng, giúp vóc dáng của Letizia trông thanh thoát và chuyên nghiệp. Khi kết hợp với sơ mi có cấu trúc, bộ trang phục mang đúng tinh thần của một bộ đồ công sở cao cấp: Kín đáo, sắc nét nhưng không nhàm chán.





Nếu xét riêng từng món, đây đều không phải những lựa chọn gây choáng ngợp. Nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một công thức khá dễ ứng dụng: Suit sơ mi giày bệt túi cầm tay. Chính sự tiết chế khiến diện mạo của Letizia phù hợp với bối cảnh sự kiện mà vẫn giữ được dấu ấn thời trang riêng.

Một số ý kiến về diện mạo lần này cho rằng bộ đồ hơi an toàn và chiếc túi chưa thực sự tạo được điểm nhấn. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là Letizia đã tiết chế những lựa chọn quá casual trong thời gian gần đây để quay lại với những chiếc sơ mi có phom dáng rõ ràng hơn. Đây cũng là cách giúp trang phục công sở của cô trông trưởng thành và sắc nét.

Đáng chú ý, giày búp bê tiếp tục xuất hiện trong công thức thời trang của Letizia. Thay vì nhất thiết phải đi giày cao gót để tạo vẻ thanh lịch, Vương hậu ngày càng cho thấy một đôi giày bệt được lựa chọn đúng kiểu dáng vẫn có thể đi cùng suit mà không làm tổng thể mất đi sự sang trọng.

Với bộ đồ tại Brussels, Letizia một lần nữa cho thấy phong cách của cô không nhất thiết phải dựa vào những món đồ quá đắt đỏ hay thiết kế gây chú ý. Một bộ suit vừa vặn, một chiếc sơ mi đẹp và vài phụ kiện được lựa chọn có chủ đích cũng đủ tạo nên diện mạo của một phụ nữ ngoài 50 tuổi hiện đại, thanh lịch và có phong thái.

Và nếu có một điều đáng chú ý hơn cả trong lần xuất hiện này, đó là Letizia dường như ngày càng hiểu rõ công thức thời trang phù hợp với mình: Ít phô trương, chú trọng phom dáng và để khí chất của người mặc trở thành điểm nhấn chính.