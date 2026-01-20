Từ giấc mơ đổi đời đến "mồi lửa" bi kịch

Niềm vui trúng số tưởng như có thể mở ra một cuộc sống đủ đầy hơn, ấm êm hơn, nhưng với ông Võ (59 tuổi, trú thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ), tờ vé số trị giá khoảng 100 triệu đồng lại trở thành khởi nguồn của một bi kịch gia đình đau lòng – nơi lòng tham, sự ấm ức và thiếu sẻ chia đã đẩy con người đến bờ vực tội ác.

Giữa trưa ngày 23/1 cách đây 13 năm, phòng xử TAND tỉnh Hậu Giang (cũ) lặng đi khi HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Ngàn (53 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp cũ) mức án 5 năm tù về tội Giết người. Bị cáo cúi đầu lặng lẽ, gương mặt hằn sâu mệt mỏi, dường như vẫn chưa thể tin rằng chỉ vì vài chục triệu đồng, cuộc đời mình lại rẽ sang một lối tối tăm đến vậy.

Bà Ngàn lúc bị bắt. Ảnh: S.M

Theo hồ sơ vụ án, sau khi đổ vỡ hôn nhân với người chồng trước, giữa năm 2010, bà Ngàn về chung sống như vợ chồng với ông Võ. Hai con người đã qua nửa đời người tìm đến nhau, nương tựa trong những tháng ngày làm ăn buôn bán nhỏ, cuộc sống tuy không dư dả nhưng cũng đủ qua ngày.

Thế nhưng, bước ngoặt xảy ra vào giữa tháng 5/2012, khi ông Võ may mắn trúng số với số tiền khoảng 100 triệu đồng – một khoản không nhỏ với người dân lao động miền quê. Tin vui lan nhanh, nhưng niềm vui ấy lại không được sẻ chia trọn vẹn trong chính mái nhà của họ.

Ảnh minh họa

Theo lời khai, ông Võ chỉ đưa cho bà Ngàn một phần nhỏ số tiền trúng thưởng, còn lại giao hết cho các con riêng cất giữ. Quyết định ấy, với ông Võ, có thể chỉ là sự tính toán cho tương lai con cái. Nhưng với bà Ngàn, đó là sự tổn thương, là cảm giác bị xem nhẹ, bị đối xử “bất công” sau những năm tháng chung sống.

Từ đó, trong căn nhà nhỏ, không khí dần trở nên nặng nề. Những bữa cơm nguội lạnh, những ánh nhìn hằn học, những lần “mặt nặng mày nhẹ” kéo dài suốt nhiều ngày. Sự ấm ức tích tụ, gặm nhấm tâm trí người đàn bà từng chịu nhiều thiệt thòi trong hôn nhân.

Cái kết buồn đầy bi kịch

Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra vào đêm 29/6/2012. Gần 23h, ông Võ vẫn chưa về nhà. Trong cơn bực tức và uất nghẹn, bà Ngàn không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Ý định trả thù chồng “cho hả giận” nảy sinh một cách lạnh lùng và đáng sợ.

Trong khoảnh khắc mất lý trí ấy, bà Ngàn tìm đến bịch thuốc trừ sâu mà ông Võ thường dùng để xịt đậu, bắp. Không chút do dự, người đàn bà này rắc thuốc độc vào chảo tép đã rang sẵn – món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình – rồi lặng lẽ chờ đợi.

Khi ông Võ trở về, không hề hay biết tai họa đang chờ sẵn trên mâm cơm, ông mang chảo thức ăn ra hâm nóng rồi ăn như thường lệ. Chỉ vài phút sau, ông cảm thấy trong miệng có cảm giác “lạo xạo” như cát. Linh cảm chẳng lành, ông dùng đèn pin soi kỹ và phát hiện những con tép có màu xám lạ thường.

Sự nghi ngờ khiến ông Võ hoảng sợ. Ông gọi người thân đến chứng kiến thì cơ thể bắt đầu xuất hiện triệu chứng hoa mắt, khó thở. Trong khoảnh khắc sinh tử, ông được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, may mắn giữ được mạng sống.

Vụ việc nhanh chóng bị phát giác. Nguyễn Thị Ngàn bị bắt giữ ngay sau đó. Trước cơ quan điều tra, bà cúi đầu thừa nhận hành vi đầu độc chồng chỉ vì uất ức chuyện tiền bạc. Lời khai ấy khiến nhiều người không khỏi rùng mình, bởi cái giá của cơn giận dữ nhất thời suýt nữa đã cướp đi sinh mạng một con người.

Tại phiên tòa, hình ảnh bà Ngàn bị áp giải lên xe về trại giam khiến không ít người chứng kiến chạnh lòng. Một gia đình tan nát, một người đàn ông mang vết thương tinh thần khó lành, còn người đàn bà từng đầu ấp tay gối phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt.

Bi kịch này là lời cảnh tỉnh đau xót về mặt trái của đồng tiền và sự thiếu sẻ chia trong gia đình. Tờ vé số từng được xem là “lộc trời” cuối cùng lại trở thành mồi lửa thiêu rụi hạnh phúc, đẩy con người đến những lựa chọn tàn nhẫn, không thể cứu vãn.

Sau ánh hào quang ngắn ngủi của vận may, chỉ còn lại nỗi day dứt, ân hận và một cái kết buồn cho những phận người không vượt qua được thử thách của lòng tham và sự tổn thương.

(Theo Vietnamnet, Vnexpress)