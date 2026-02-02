Tài xế Mai Anh Nhật có thể đối mặt thêm tội danh gì sau khi đánh khiến lái xe 7 chỗ tử vong?

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, bắt khẩn cấp Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là bị can đã hành hung ông NVH (64 tuổi, ngụ TP.HCM) sau va chạm giao thông khiến nạn nhân bị xuất huyết não rồi tử vong sau đó.

Camera ghi lại vụ việc được đăng tải đã khiến nhiều người bức xúc vì hành vi của nam tài xế. Nhiều người đặt dấu hỏi, ngoài tội gây rối trật tự công cộng, tài xế Nhật có liên quan thế nào đến cái chết của nạn nhân?

Chia sẻ trên PLO, Luật sư Nguyễn Xuân Tín, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, hành vi của tài xế Nhật có dấu hiệu của tội giết người, với tình tiết định khung có tính chất côn đồ... theo điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS. Phân tích cụ thể hơn, Luật sư Tín cho hay, tài xế xe bán tải lại dùng vũ lực đánh vào những vùng trọng yếu của cơ thể như vùng thái dương, chỉ cần tác động mạnh cũng có thể gây chấn thương sọ não, xuất huyết não và có nguy cơ dẫn đến tử vong...

Đến khi ông H ngã xuống đường, không còn khả năng chống cự, ông Nhật vẫn không dừng lại mà tiếp tục đá thêm một cái vào hông của nạn nhân - nơi tập trung nhiều cơ quan nội tạng quan trọng như gan, thận... Việc dùng chân đá mạnh vào khu vực này có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân.

Có thể Mai Anh Nhật không mong muốn hậu quả chết người xảy ra, tuy nhiên nạn nhân là ông H sau đó đã bị tử vong nên Nhật phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả mà mình đã gây ra.

Mai Anh Nhật đấm đá nhiều nhát vào người ông H.

Còn theo Luật sư Đậu Đức Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM, hành vi của tài xế Nhật xuất phát từ mâu thuẫn giao thông mang tính bộc phát, không có sự chuẩn bị từ trước, không sử dụng hung khí và không thể hiện ý chí chủ quan nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

Sau khi xảy ra xô xát thấy nạn nhân bất tỉnh, tài xế này cũng đã chủ động đưa nạn nhân đi cấp cứu, cho thấy không có thái độ bỏ mặc hay chấp nhận hậu quả chết người xảy ra. Vì vậy, hành vi của tài xế có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo khoản 4 Điều 134 BLHS (làm chết người là tình tiết định khung hình phạt).

Theo thông tin trước đó, trưa 30/1, Nhật điều khiển xe bán tải chở con gái đi học, lưu thông từ ngã tư Hậu Nghĩa về xã Hòa Khánh. Khi đến giao lộ có đèn tín hiệu giữa đường ĐT825 và đường Ba Sa – Gò Mối, Nhật giảm tốc độ để chờ đèn. Cùng thời điểm, ô tô do ông N.V.H. điều khiển chạy cùng chiều, vượt lên bên trái rồi va chạm vào cửa xe bán tải của Nhật.

Sau va chạm, cả hai xuống xe nói chuyện. Tại đây, Nhật bất ngờ dùng tay đánh liên tiếp 3 cái vào vùng thái dương của ông H. khiến nạn nhân ngã xuống đường, sau đó tiếp tục đá một cái vào hông trái làm ông H. bất tỉnh.

Thấy nạn nhân nguy kịch, Nhật cùng một số người đã dùng chính xe bán tải chở ông H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông H. nhập viện trong tình trạng xuất huyết não rất nặng và được chuyển lên tuyến trên điều trị. Các bác sĩ xác định ông H bị xuất huyết não nghiêm trọng. Đến tối 31/1, dù được tích cực cứu chữa, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ tính chất, mức độ hành vi của đối tượng, đồng thời xem xét các dấu hiệu tội phạm liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.