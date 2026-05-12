Người ta thường bảo, bước chân vào hào môn giống như việc người con gái khoác lên mình chiếc áo bào lộng lẫy nhất, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết chiếc áo ấy nặng nề và dễ rách nát đến nhường nào. Mỹ nhân đình đám xứ Chùa Vàng Mild Lapassalan (WJ Mild) chính là minh chứng xót xa nhất cho câu nói ấy ở thời điểm hiện tại.

Vừa chạm tay vào hạnh phúc viên mĩ sau mối tình 8 năm, vừa háo hức đón nhận thiên chức làm mẹ thiêng liêng, người vợ trẻ tội nghiệp ấy bỗng chốc bị đẩy xuống vực sâu tăm tối khi chồng cô một thiếu gia tập đoàn tỷ đô bị chính em trai ruột tố cáo tội lỗi kinh hoàng.

8 năm thanh xuân bồi đắp và cái kết tưởng như viên mãn của "Nàng vịt con xấu xí"

Trước khi trở thành nàng dâu hào môn được hàng triệu người ngưỡng mộ, Mild Lapassalan là "nàng thơ" trong lòng thế hệ khán giả yêu phim Thái. Sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, trong sáng và lối diễn xuất tự nhiên, Mild từng làm chao đảo màn ảnh châu Á qua vai diễn Maewnam trong bộ phim học đường đình đám Ugly Duckling Series (Vịt con xấu xí) . Suốt hơn một thập kỷ lăn lộn trong showbiz thị phi, cô luôn giữ cho mình một lý lịch sạch bóng scandal và một lối sống nói không với ồn ào.

Tháng 12/2025, Mild khiến công chúng vỡ òa khi quyết định lên xe hoa cùng Pi Scott, người thừa kế thế hệ thứ tư của gia tộc danh giá Bhirombhakdi (gia tộc sở hữu Singha, một trong những tập đoàn sản xuất đồ uống lớn nhất Thái Lan). Cuộc tình của họ không ồn ào phô trương trên mặt báo mà được vun vén lặng lẽ, bền bỉ suốt 8 năm ròng rã. 8 năm thanh xuân bên nhau, vượt qua bao rào cản thế gia để đổi lấy một đám cưới cổ tích, ai cũng nghĩ Mild đã tìm được bến đỗ cuộc đời.

Hạnh phúc dường như chạm đến đỉnh cao khi vào tháng 5/2026, nữ diễn viên rạng rỡ thông báo cô đang mang thai con đầu lòng. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chiếc vương miện hào môn chưa kịp ấm chỗ đã biến thành chiếc vòng kim cô thắt chặt lấy số phận của người mẹ trẻ.

Cơn địa chấn từ gia tộc tỷ đô và nỗi đau giấu kín của người mẹ đang dưỡng thai

Giữa lúc Mild đang bước vào những tháng ngày dưỡng thai nhạy cảm và thiêng liêng nhất, một cơn bão kinh hoàng đã ập xuống gia đình chồng cô.

Psi Scott một nhà hoạt động môi trường có tiếng và là em trai ruột của Pi Scott (chồng Mild) đã đăng tải đoạn video bộc bạch trong nước mắt, công khai tố cáo anh trai ruột đã xâm hại tình dục mình liên tục trong nhiều năm từ khi anh mới là một đứa trẻ 12 tuổi. Đau đớn hơn, Psi còn vạch trần góc khuất lạnh lùng của gia tộc siêu giàu khi các thành viên lớn tuổi chọn cách im lặng bao che, ép anh phải nhẫn nhịn để giữ gìn danh tiếng dòng họ. Quẫn bách và tổn thương, Psi tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế và cắt đứt quan hệ với gia đình.

Sự việc ngay lập tức trở thành scandal chấn động nhất truyền thông Thái Lan. Và trớ trêu thay, người đứng ngoài rìa tội lỗi ấy nhưng lại phải hứng chịu tổn thương nặng nề nhất lại chính là Mild Lapassalan.

Dù sự việc kinh hoàng kia xảy ra trong quá khứ của chồng, từ rất lâu trước khi Mild bước chân vào gia tộc này, nhưng danh tiếng của một ngôi sao đã biến cô thành "tấm bia hứng đá" cho dư luận. Trang cá nhân vốn là nơi cô chia sẻ niềm hạnh phúc làm mẹ bỗng chốc tràn ngập những lời mỉa mai, công kích, tra vấn ác ý từ cư dân mạng quá khích. Người ta nhân danh công lý để chỉ trích cuộc hôn nhân hào môn của cô, bắt một người phụ nữ đang mang bầu phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của người khác.

Người phụ nữ đáng thương nhất showbiz: Gượng dậy giữa giông bão để bảo vệ con

Trước sự tàn nhẫn của búa rìu dư luận, Mild Lapassalan lựa chọn sự im lặng tuyệt đối. Cô không phân trần, không giải thích, lẳng lặng đóng đi những khoảng không gian riêng tư trên mạng xã hội để tự ôm lấy chính mình và sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng.

Hình ảnh một người mẹ trẻ đơn độc dưỡng thai giữa tâm bão, vừa phải đối diện với sự thật kinh hoàng về người chồng mình từng yêu thương suốt 8 năm, vừa phải gồng mình che chở cho đứa con chưa chào đời khỏi những lời lăng mạ từ thế giới bên ngoài khiến công chúng không khỏi xót xa rơi nước mắt.

Làn sóng bảo vệ Mild nhanh chóng được dấy lên mạnh mẽ từ những khán giả văn minh: "Lỗi lầm là của người chồng, hãy để pháp luật và lương tâm của anh ta phán xét. Xin đừng dồn một người mẹ đang mang thai vào đường cùng"; "Mild đã dành 8 năm thanh xuân để yêu một người, làm sao cô ấy có thể biết trước những góc tối tăm này của một gia tộc siêu giàu? Cô ấy là người vô tội và đáng thương nhất lúc này".

Nhiều người hâm mộ đã khuyên cô nên tuyệt đối tránh xa truyền thông, tĩnh tâm chăm sóc sức khỏe cho cả mẹ và bé, bởi vào lúc này, sự an toàn của đứa trẻ trong bụng mới là điều quan trọng nhất.

Sau tất cả, ánh hào quang của những chiếc siêu xe, những bữa tiệc thượng lưu và danh xưng "con dâu tập đoàn tỷ đô" bỗng trở nên vô nghĩa trước nỗi đau của một người vợ, người mẹ. 8 năm bồi đắp một tình yêu, cuối cùng lại nhận về một bài thử thách quá đỗi nghiệt ngã của số phận.

Chưa biết sóng gió của gia tộc Scott sẽ đi về đâu và liệu công lý có được thực thi cho người em trai tội nghiệp Psi hay không.

Nhưng lúc này, người ta chỉ mong dư luận hãy bao dung và chừa lại một khoảng lặng bình yên cho Mild Lapassalan người mẹ tội nghiệp đang gom góp chút sức tàn để bảo vệ đứa con thơ trước giông bão cuộc đời.