Bi kịch hậu chia tay: Trai trẻ 24 tuổi bỗng chốc biến thành "ông lão khắc khổ" chỉ sau vài tháng lưu lạc

Sự việc một chàng trai Trung Quốc sinh năm 2000 rơi vào trạng thái chán nản, quyết định đi bộ đường dài trong nhiều tháng sau khi chia tay bạn gái dẫn đến ngoại hình thay đổi chóng mặt từng xảy ra vào năm 2024. Tuy nhiên, gần đây câu chuyện này bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Dù đã qua một thời gian, hình ảnh và hành trình đặc biệt của anh vẫn tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận về tác động của áp lực tâm lý cùng lối sống lang bạt đến sức khỏe và diện mạo con người.

Người đưa tin dẫn thông tin từ Jiupai cho hay, từ một thanh niên trẻ trung, chỉ sau nửa năm lang bạt, ngoại hình của chàng trai người Trung Quốc đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng với mái tóc thưa dần, trán hói, làn da sạm nắng và gương mặt hằn rõ những dấu vết phong sương. Sự thay đổi quá lớn này khiến nhiều người thậm chí nhầm tưởng anh là một người đàn ông trung niên đã ngoài 50 tuổi.

Ngoại hình trước và sau khi đi bộ đường dài của chàng trai 24 tuổi. Ảnh: SCMP

Câu chuyện bắt đầu lộ diện khi một nhóm bạn trẻ trên hành trình du lịch từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng tình cờ bắt gặp anh trong một túp lều tạm bợ bên ven đường. Xuất hiện trước mắt họ là một người đàn ông có vẻ ngoài khắc khổ, gương mặt già dặn, đang sống đơn độc cùng một chiếc xe gỗ chở đồ đạc và một chú chó hoang.

Thấy hoàn cảnh đáng thương, nhóm du khách đã dừng lại hỏi thăm và không khỏi sửng sốt khi nghe anh khẳng định mình mới chỉ 24 tuổi. Ban đầu không một ai tin vào lời nói đó, họ buộc anh phải xuất trình căn cước công dân để chứng minh lời mình nói là sự thật.

Trên giấy tờ tùy thân, anh là người Hà Bắc và sinh vào tháng 12/2000.

Trên mạng xã hội Douyin, anh từng sử dụng biệt danh là "Lữ khách Thái Sơn", nhưng sau khi liên tục nhận về những lời nhận xét già trước tuổi từ cư dân mạng, anh đã quyết định đổi tên tài khoản thành "Ông chú sinh năm 2000" như một cách tự trào về ngoại hình hiện tại của bản thân.

Đáng chú ý, hình ảnh đối chiếu giữa dịp Tết và thời điểm hiện tại cho thấy sự thay đổi vô cùng rõ rệt từ một chàng trai trẻ trung sang một diện mạo phong trần, già dặn đến bất ngờ.

Chàng trai cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn chăm sóc cải thiện ngoại hình. Ảnh: SCMP

Tạp chí Tri thức dẫn chia sẻ của nhân vật chính cho hay, mọi chuyện bắt đầu sau khi anh bị bạn gái chia tay. Trước đó, cả hai đã gắn bó với nhau nhiều năm trong thời gian anh làm việc trên tàu hàng, thường xuyên di chuyển qua khu vực Đông Nam Á.

Cú sốc tình cảm quá lớn khiến anh rơi vào trạng thái chán nản tột cùng và quyết định rời bỏ cuộc sống cũ để bắt đầu hành trình đi bộ xuyên qua nhiều vùng miền ở Trung Quốc với hy vọng tìm lại sự cân bằng cho tinh thần. Anh chia sẻ rằng khi nghe nói đi bộ trên cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng có thể giúp đầu óc thanh thản, anh đã quyết định lên đường.

Trong suốt hành trình dài ấy, anh liên tục di chuyển qua các khu vực có địa hình vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt là vùng cao nguyên với độ cao lớn và có tia UV hoạt động mạnh. Việc tiếp xúc kéo dài với ánh nắng gắt đã khiến làn da của anh bị tổn thương nghiêm trọng, tóc rụng nhiều và thậm chí hói dần theo thời gian. Dù liên tục xuất trình giấy tờ để chứng minh năm sinh thực tế của mình, anh vẫn thường xuyên bị khách du lịch và người qua đường nhầm lẫn là người lớn tuổi.

Hiện tại, câu chuyện của anh vẫn đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều luồng tranh luận trái chiều về tác động của những hành trình dài ngày, cường độ cao đối với sức khỏe và ngoại hình của những người trẻ tuổi.