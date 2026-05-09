Người đàn ông vụ chia tay đòi cả bát cháo 45k xác định "khó lấy vợ", lên tiếng: "Tôi chấp nhận dư luận để sống đúng với đời"

Câu chuyện về bảng "tình phí" chi tiết đến từng bát cháo của anh H. đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận. Thế nhưng, nếu gạt bỏ lớp vỏ ngoài về những con số, chúng ta sẽ thấy một góc khuất khác về sự đổ vỡ của niềm tin và cách một người đàn ông phản ứng khi cảm thấy lòng tốt của mình bị xem thường.

Khởi đầu từ sự tử tế vốn có

Ít ai biết rằng, trước khi có bản Excel "gây bão" đó, H. từng được bạn bè trêu đùa là người "quá có hiếu với gái". Với anh, việc chăm sóc người mình đang tìm hiểu là sự tự nguyện của một người đàn ông tử tế. Anh chia sẻ về khởi đầu của mối quan hệ:

Đoạn tin nhắn sặc mùi "mỹ kim" của cặp đôi đang hẹn hò

" Tôi quen bạn đó từ mùng 2 Tết khi đi lễ đền. Sau khi đăng ảnh, bạn đó vào bình luận thì chúng tôi mới bắt đầu kết nối. Thực sự lúc đó mới chỉ là đang tìm hiểu chứ chưa có yêu đương gì sâu đậm. Tính tôi từ trước đến nay vẫn vậy. Có những người tôi tán tỉnh, mất cả vài chục triệu dù chưa yêu nhưng tôi cũng không hề đòi lại. Khi ở trong mối quan hệ, tôi chưa bao giờ nghĩ bạn gái gạ gẫm mình, mà chỉ nghĩ đơn giản là mình đang sống tử tế khi yêu".

Sự tử tế đó thể hiện qua việc anh sẵn sàng đặt dây chuyền tặng bạn gái hay chủ động chi trả tiền làm tóc mà không hề tính toán. H. kể lại: "Hôm trước bạn đó gửi tôi một shop dây chuyền, tôi bảo 'em thích vòng nào để anh đặt'. Mấy hôm sau bạn ấy hỏi vòng về chưa, tôi đáp là mai hàng về, để mai đi ăn rồi anh mang cho. Ngay tối hôm đó, khi bạn ấy bảo muốn đi làm tóc, tôi cũng chẳng ngại ngần: 'Em đi làm tóc đi, hết bao nhiêu anh chuyển khoản cho'".

Giọt nước tràn ly và nguồn gốc màn chia tay đòi quà

Thế nhưng, mâu thuẫn bắt đầu bùng nổ chỉ 2 tiếng sau những tin nhắn quan tâm ấy. Từ thông tin của bạn bè, H. phát hiện người mình đang hết lòng chăm sóc lại đang có những cử chỉ thân mật với người khác. Cú sốc này không đến từ việc tiếc tiền, mà đến từ việc sự hy sinh của anh bị dẫm đạp.

Lý giải về việc tại sao lại liệt kê cả "bát cháo óc" hay "trứng non" – những thứ vốn được coi là nhỏ nhặt, H. trải lòng về hoàn cảnh lúc đó:

"Hôm trước bạn đó bảo mệt, tôi có gợi ý một quán cháo gà tần và óc lợn ngon ở Đoan Hùng, bạn ấy nghe xong cũng hào hứng. Nhưng vì tối đó bạn ấy bận đi tẩm quất vì đau lưng nên chúng tôi hẹn sang tối hôm sau.

Đến tối hôm sau, dù công việc ở nhà rất bận, (làm hàng khách đặt, nếu không kịp có thể mất mối làm ăn) nhưng tôi vẫn cố gắng làm đến 8 giờ tối rồi phi xe sang Đoan Hùng cách nhà 20km để mua cho kịp giờ đã hẹn. Tôi mua đồ ăn cốt là để bạn ấy bồi bổ cho mau khỏe, chứ tôi đâu có ngờ mình mua cho bạn ăn để lấy sức... đi chơi với người khác.

Chỉ ngay tối hôm sau đó, tôi lặng người khi thấy bạn ấy đang đi cùng người đàn ông kia, thậm chí còn để người ta gối đầu vào vai mình. Nếu bảo là chúng tôi đã dừng nói chuyện từ vài ngày trước thì tôi không nói làm gì, đằng này vừa mới hôm trước còn tình cảm, còn hẹn nhau đi làm tóc, đi lấy dây chuyền, vậy mà... Cảm giác lúc đó đau lắm chứ!".

H. cho biết bản thân anh từng quen nhiều người, nhưng một khi đã xác định tìm hiểu ai là chỉ tập trung duy nhất một người đó thôi.

"Mọi người bảo tôi tính toán từng đồng, nhưng thực tế những lúc bận tôi vẫn gọi ship đồ ăn, mua thuốc men cho bạn ấy mà có bao giờ kê khai đâu. Tôi chỉ thực sự 'cay' và quyết định tính toán từ bát cháo kia trở đi, vì không thể chấp nhận được việc mình vừa dốc lòng chăm sóc tối hôm trước thì tối hôm sau bạn ấy đã tay trong tay với người khác như thế".

Còn về món quà 8/3 trị giá 83.000 VNĐ mà mọi người hay mỉa mai, H. cho biết là bạn nữ đề nghị sòng phẳng. Nguồn gốc là lúc đó mới quen nhau, chưa có nhiều dịp nói chuyện hay gặp gỡ trực tiếp nên 8/3 H. nhắn tin chúc mừng và chuyển khoản con số 83.000 VNĐ.

"Chỉ đơn giản là muốn tạo một chút ý nghĩa kỷ niệm theo ngày tháng cho vui vẻ, chứ nếu đã là một buổi đi chơi hay hẹn hò chính thức thì chắc chắn mọi chuyện đã khác".

Chấp nhận dư luận để sống đúng với đời

Trước khi công khai sự việc lên mạng xã hội, H. đã cố gắng tìm một lời giải thích nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ. Anh cho biết: "Tôi là người đăng bài trước vì tôi đã bảo bạn đó là cần một lời giải thích, yêu cầu ra cổng gặp nói chuyện, nếu không tôi sẽ đăng lên Facebook. Nhưng bạn đó đọc tin nhắn xong chỉ thả cảm xúc (icon) thôi chứ không hề ra gặp".

Về câu nói gây tranh cãi liên quan đến thức ăn của mèo, H. khẳng định mình không hề có ý công kích con vật hay so sánh cực đoan: "Câu liên quan đến động vật thì tôi không có ý gì cả. Bản thân tôi cũng có nuôi một con mèo mà tôi còn chẳng mấy khi chăm chút được cho nó".

Kết thúc câu chuyện, H. bình thản đối mặt với làn sóng trái chiều từ dư luận. Anh không chọn cách bao biện để trở nên "đẹp đẽ" hơn trong mắt người lạ:

"Lúc đăng bài, tôi đã xác định là cuộc đời mình sau này khó lấy vợ rồi, nhưng vì quá cay đắng nên tôi mới làm vậy. Tôi biết mình làm thế sẽ bị chửi nhiều, tôi biết mình có thể sai với quy chuẩn xã hội nhưng tôi thấy mình đúng với đời, đúng với cảm xúc của mình. Cuộc sống của tôi hiện tại vẫn bình thường. Tôi không có lời khuyên gì cho ai cả, mọi người hãy cứ tự cảm nhận thôi".

H. cho biết bản thân anh mấy hôm nay cũng mất ăn mất ngủ và anh khẳng định trong mối quan hệ anh chưa từng làm thế này bao giờ. Hành động của H. có thể coi là một sự phản kháng quyết liệt trước thực trạng "nhận quà như một lẽ đương nhiên" nhưng lại thiếu sự tôn trọng tối thiểu dành cho đối phương. Dù cách hành xử có phần gai góc, nhưng nó phản chiếu một sự thật: Khi sự tận tâm bị đặt nhầm chỗ, cái giá phải trả đôi khi không chỉ là tiền bạc, mà là sự sòng phẳng đến nghiệt ngã.