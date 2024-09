Toà án hình sự số 25 của Toà án trung tâm Seoul đã tuyên án Yoo Ah In một năm tù giam và phạt tiền 1.500 USD do vi phạm Đạo luật kiểm soát ma tuý và các tội danh khác. Ngoài ra, anh cũng buộc phải tham gia chương trình cai nghiện ma tuý kéo dài 80 giờ và nộp thêm một khoản tiền khoảng 1.100 USD. Nam diễn viên đã lập tức bị bắt giữ sau khi nghe tuyên án.

Trong khi đó, đồng phạm của anh là ông Choi bị tuyên án 8 tháng tù giam, hoãn thi hành án trong 2 năm cùng với lệnh hoàn thành chương trình cai nghiện ma tuý kéo dài 40 giờ.

Ban đầu, bên công tố yêu cầu mức án tù 4 năm đối với Yoo Ah In. Họ lập luận rằng anh là một diễn viên nổi tiếng, có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp điện ảnh nhưng lại có những tác động xấu tới xã hội. Thay vì có trách nhiệm hơn, anh đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình để che đậy tội ác, vi phạm lòng tin nghiêm trọng.

Trong khi đó, phía toà án nói về bản án cuối cùng: "Xét về thời gian, tần suất, phương pháp và số lần hành vi phạm tội, một hình phạt nghiêm khắc là không thể tránh khỏi. Bị cáo đã lợi dụng lỗ hổng trong các quy định quản lý chất kích thích y tế khiến bản chất phạm tội trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Dựa trên những tình tiết trong hồ sơ, có vẻ như bị cáo đã bị phụ thuộc nghiêm trong vào các chất hướng thần, điều này cho thấy nguy cơ tái phạm cao".

Ngoài ra, việc giam giữ Yoo Ah In ngay lập tức là do toà án lo ngại nam tài tử có thể bỏ trốn trong thời gian chờ thi hành án. Khi nghe bản án của mình, "Ảnh đế" Hàn Quốc đã im lặng. Đứng trước hàng loạt câu hỏi của giới truyền thông, nam diễn viên cúi đầu và bày tỏ sự ân hận: "Tôi xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng và bất an cho nhiều người".