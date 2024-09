Vào ngày 3/9, Yoo Ah In đã tham dự phiên tòa tuyên án được tổ chức tại Tòa án quận trung tâm Seoul, quận Seocho, Seoul. Ảnh đế xứ Hàn bước vào tòa án trong bộ vest đen và không trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Tại đây, tòa tuyên án Yoo Ah In vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy và xúi giục tiêu hủy bằng chứng. Mức phạt dành cho nam diễn viên sinh năm 1986 là 1 năm tù giam, phạt tiền 2 triệu won (37 triệu đồng) và bị bắt ngay tại tòa sau khi tuyên án. Ngoài ra, Yoo Ah In buộc phải tham gia chương trình giáo dục cai nghiện ma túy kéo dài 80 giờ và phạt bổ sung 1,54 triệu won (28,5 triệu đồng).

Yoo Ah In đi thẳng vào tòa án và không trả lời phóng viên

Ảnh đế xứ Hàn cúi đầu

Yoo Ah In bị truy tố vào tháng 10/2023 với cáo buộc sử dụng chất cấm propofol 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị cáo buộc được kê đơn bất hợp pháp 1.100 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác 44 lần từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022. Vào tháng 1/3023, Ảnh đế xứ Hàn bị buộc tội hút cần sa với người quen Choi (33 tuổi) tại Los Angeles, Mỹ và ép 1 YouTuber đồng hương khác sử dụng cần sa.

Tòa án cho biết: “Hình phạt nghiêm khắc là không thể tránh khỏi khi xét đến thời gian, số lượng, phương pháp và cách thức sử dụng ma túy. Các chất ma tuý y tế như propofol được luật pháp liên quan kiểm soát chặt chẽ, tuy nhiên Yoo Ah In đã lợi dụng sơ hở trong khâu quản lý và các quy định liên quan. Khó có thể nói Yoo Ah In có nguy cơ tái phạm thấp vì người này đang phụ thuộc nghiêm trọng vào thuốc hướng thần. Có vẻ như động cơ mua và sử dụng ma túy y tế thường xuyên chủ yếu do những cơn đau đớn không thể ngủ được. Chúng tôi cũng xem xét việc Yoo Ah In thành thật khai nhận việc nghiện ma túy và cố gắng để vượt qua".

Người quen "Choi" của Yoo Ah In cũng bị kết án 8 tháng tù giam, 2 năm quản chế và phải tham gia chương trình cai nghiện ma túy trong 40 giờ. Choi chỉ bị kết tội hút cần sa và không bị kết tội tiếp tay cho hành vi sử dụng ma túy, chạy trốn tội phạm và đe dọa trả thù. Tòa án giải thích rằng: "Số lần Choi hút cần sa tương đối ít, chỉ là 3 lần. Người này đã cam kết không sử dụng ma túy và kiến quyết không tái phạm".

Mức án của Yoo Ah In là 1 năm tù giam, phạt tiền 2 triệu won (37 triệu đồng)

Nguồn: Chosun, Hankook Ilbo