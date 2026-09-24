Công an xã Mỹ Thuỷ (tỉnh Quảng Trị ) cho biết, vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Hải Lăng - phòng giao dịch Hội Yên ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp người dân tránh thiệt hại số tiền 150 triệu đồng.

Trước đó, ông T.H, (SN 1956, trú thôn Hải Dương, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản lạ.

Cán bộ Công an xã Mỹ Thuỷ tuyên truyền, phân tích rõ thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, tạo tâm lý lo sợ để yêu cầu người dân chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản cho ông T.H. (Ảnh: Công an xã Mỹ Thuỷ)

Qua trao đổi, ông H. cho biết, nhận được cuộc gọi của người tự xưng là cơ quan chức năng, thông báo ông có liên quan đến một đường dây ma túy và yêu cầu chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản được cung cấp để phục vụ điều tra.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, giao dịch viên ngân hàng nhanh chóng liên hệ với Công an xã Mỹ Thủy để phối hợp xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng thuộc Công an xã Mỹ Thuỷ khẩn trương có mặt, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, phân tích rõ thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, tạo tâm lý lo sợ để yêu cầu người dân chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi được giải thích, ông T.H. nhận thức rõ mình đang bị lừa đảo và dừng ngay việc chuyển tiền, qua đó tránh thiệt hại 150 triệu đồng.

Qua sự việc của ông T.H. Công an xã Mỹ Thủy khuyến cáo với người dân, khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là công an hoặc cơ quan chức năng, thông báo có liên quan đến vụ án và yêu cầu chuyển tiền thì mọi người dân cần bình tĩnh, cảnh giác. Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP và tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ.

Khi có nghi vấn hãy liên hệ ngay với Công an xã Mỹ Thủy hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, tránh rơi vào cạm bẫy, chiêu trò của những kẻ lừa đảo.