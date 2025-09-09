Bí đao từ lâu được coi là "rau xanh quốc dân" của nhiều gia đình Việt Nam. Không chỉ thanh mát, dễ chế biến, bí đao còn nổi tiếng nhờ những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe: Không chứa chất béo, ít đường, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, hợp chất axit malonic trong bí đao có khả năng ức chế quá trình chuyển hóa đường thành mỡ, giúp giảm cân, ngăn ngừa tích mỡ thừa và hỗ trợ giải nhiệt.

Thông thường, bí đao thường được nấu canh hoặc xào đơn giản. Tuy nhiên, nếu chỉ quanh quẩn vài món quen thuộc, bạn sẽ dễ thấy nhàm chán. Hãy thử ngay 4 công thức biến tấu mới mẻ dưới đây từ bí đao xào tôm, hầm xương, hấp tỏi đến sốt thịt băm, tất cả đều mang đến hương vị khác biệt, dễ làm mà ngon lành, giúp cả nhà thêm phần thích thú khi vào bữa.

1. Bí đao xào tôm tươi ngọt thanh, bổ dưỡng

Nguyên liệu: Bí đao 500g, tôm sú 10 con, gừng, hành lá, muối, tiêu, bột bắp, dầu ăn.

Cách làm:

Tôm rửa sạch, cắt râu, bóc vỏ, tách riêng đầu và thân. Thân tôm rạch lưng, lấy chỉ đen rồi ướp cùng muối, tiêu, rượu nấu ăn và ít bột bắp để thịt tôm săn nhưng vẫn mềm.

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, thái dạng thanh vừa ăn. Phi thơm gừng, cho tôm vào đảo nhanh tới khi chuyển màu đỏ hồng, trút ra bát. Dùng lại chảo, cho đầu tôm và gừng vào áp chảo nhẹ, thêm chút nước tạo thành nước dùng màu đỏ au, ngọt đậm đà.

Cho bí đao vào nước dùng, nêm gia vị vừa miệng, đun tới khi bí trong mềm. Cuối cùng cho tôm vào, rắc hành lá và hòa chút bột bắp để nước sốt sánh lại.

Món ăn hoàn chỉnh: Bí đao thấm vị ngọt thanh từ tôm, hòa quyện cùng nước sốt sánh mịn, ăn nóng với cơm trắng thì không gì sánh bằng.

2. Canh xương hầm bí đao giải nhiệt

Nguyên liệu: Xương heo (ống, sườn hoặc sống lưng) 500g, bí đao 500g, gừng, hành lá, muối, tiêu, rượu nấu ăn.

Cách làm:

Xương heo ngâm nước lạnh một lúc để loại bỏ máu thừa, sau đó chần sơ với nước sôi và rượu để khử mùi hôi. Cho xương đã sơ chế vào nồi lớn, thêm nước, gừng, hành và chút rượu, hầm nhỏ lửa ít nhất 30 phút để nước ngọt trong và không bị đục.

Bí đao gọt vỏ xanh cứng, bỏ ruột, cắt khoanh dày. Sau khi xương đã mềm, thả bí đao vào, nấu thêm 10 phút cho đến khi bí trong, mềm nhưng không nát. Nêm muối, tiêu, rắc hành lá.

Món ăn hoàn chỉnh: Nước canh trong vắt, ngọt tự nhiên từ xương, bí đao mềm thanh mát. Đây là món canh giải nhiệt, thích hợp trong những ngày oi bức, đồng thời rất tốt cho người muốn thanh lọc cơ thể.

3. Bí đao hấp tỏi thơm lừng, thanh mát

Nguyên liệu: Bí đao 1 khúc to, 1 củ tỏi, ớt đỏ, hành lá, dầu mè, nước tương, muối, đường.

Cách làm:

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, thái lát dày khoảng 0,5cm, xếp vòng tròn trên đĩa. Tỏi băm nhỏ, chia làm hai phần: một nửa phi vàng giòn, một nửa trộn sống cùng dầu mè, đường, muối để tạo sốt tỏi "vàng – bạc" đặc trưng.

Đổ sốt tỏi đều lên mặt bí đao, đặt đĩa vào nồi hấp, hấp khoảng 15 phút cho bí chín trong, mềm nhưng không nhũn. Lấy ra, rắc hành lá, ớt đỏ thái khoanh, chan thêm nước tương và chút dầu nóng để dậy hương.

Món ăn hoàn chỉnh: Bí đao trong suốt, mềm ngọt, phủ sốt tỏi thơm nồng, vị đậm đà nhưng vẫn giữ được độ thanh mát tự nhiên. Món ăn này không chỉ hợp với bữa cơm gia đình mà còn đẹp mắt để đãi khách.

4. Bí đao xào thịt băm dân dã mà đưa cơm

Nguyên liệu: Bí đao 500g, thịt heo xay 100g, ớt chuông đỏ 1 quả, hành, tỏi, dầu hào, nước tương/nước mắm, tiêu.

Cách làm:

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, cắt lát dày. Chần sơ bí trong nước sôi 2 phút để loại bỏ mùi hăng. Phi thơm hành tỏi, cho thịt băm vào xào, nêm nước tương hoặc nước mắm, dầu hào để thịt lên màu đẹp và dậy mùi.

Cho bí đao vào đảo nhanh, thêm chút nước, đun nhỏ lửa 3–5 phút cho thấm gia vị. Thả ớt chuông đỏ vào đảo cùng để món ăn thêm màu sắc bắt mắt. Khi bí mềm trong, nêm lại gia vị, cuối cùng rắc chút tiêu và nước bột năng pha loãng để sánh sốt.

Món ăn hoàn chỉnh: Miếng bí ngọt mềm, quyện cùng thịt băm đậm đà, thêm sắc đỏ của ớt chuông khiến mâm cơm vừa ngon vừa đẹp mắt.

Vì sao bạn nên ăn nhiều bí đao?

- Hỗ trợ giảm cân: Bí đao gần như không chứa chất béo, giàu chất xơ, lại có khả năng ngăn tích tụ mỡ.

- Thanh nhiệt, giải độc: Đặc biệt hữu ích vào mùa hè nóng bức, bí đao giúp giảm cảm giác oi nồng, khát nước. Bước sang mùa thu hanh khô, háo nước, ăn bí đao sẽ giúp cấp ẩm cho da.

- Tốt cho hệ tim mạch: Hàm lượng kali và khoáng chất trong bí đao có lợi cho huyết áp và tim mạch.

- Dễ chế biến: Có thể nấu canh, hấp, xào, kho… phù hợp từ mâm cơm hằng ngày tới bữa tiệc đãi khách.

Bí đao tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể biến hóa thành vô số món ăn hấp dẫn. Chỉ cần khéo léo kết hợp với tôm, thịt, tỏi hay xương hầm, bạn đã có ngay bữa cơm vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng. Thay vì chỉ nấu canh bí đao quen thuộc, hãy thử 4 công thức trên để "đổi gió" thực đơn gia đình, giúp cả nhà vừa ngon miệng vừa khỏe mạnh.

Chúc bạn thực hiện thành công!