Bị cười nhạo khi cưới cô dâu "lười nhất xóm", 3 năm sau người đàn ông khiến cả làng kéo đến xin học hỏi

"Không xuống ruộng, chỉ đọc báo": Cô dâu bị xem là gánh nặng

Mùa hè năm 1987, cái nóng hầm hập phủ kín cánh đồng. Trong khi mọi gia đình đều trông chờ vào vài mẫu khoai để đủ ăn qua mùa, việc Đại Tráng cưới Tô Uyển, một cô gái mảnh mai, không quen việc đồng áng khiến cả làng bàn tán. Uyển là con gái của một gia đình trí thức từng tham gia chương trình "thanh niên trí thức về nông thôn" của Trung Quốc thời bấy giờ.

Ngay sau đám cưới, Uyển tuyên bố không xuống ruộng. Thay vào đó, cô yêu cầu chồng mỗi ngày đọc báo cho nghe hai lần. Giữa một vùng quê thuần nông, hành động ấy bị xem là lười biếng, thậm chí ngông cuồng.

Nhưng dưới ánh đèn dầu, những bài viết về kỹ thuật trồng rau trái vụ trong nhà kính được đọc đi đọc lại. Tô Uyển ghi chép tỉ mỉ từng thông số kỹ thuật.

Nửa tháng sau, Tô Uyển dùng toàn bộ số tiền cưới còn lại tương đương khoảng vài triệu đồng theo giá trị thời đó để mua nhựa phế liệu. Quyết định ấy khiến gia đình rơi vào khủng hoảng. Nhiều người cho rằng đó là bước đi mạo hiểm.

Việc Đại Tráng cưới Tô Uyển, một cô dâu mảnh mai, không quen việc đồng áng khiến cả làng bàn tán. (Ảnh: Sohu)

Ba dãy nhà kính và cú "lội ngược dòng" giữa mùa đông

Từng khung tre dựng lên, từng lớp nhựa phủ kín tạo thành ba dãy nhà kính trắng giữa bãi đất hoang. Dân làng cười nhạo, gọi đó là "ba cỗ quan tài".

Tô Uyển thậm chí bán cả chiếc trâm bạc duy nhất để mua hạt giống. Suốt mùa đông, gia đình đốt than giữ ấm, theo dõi sát sao thời tiết.

Cuối tháng Chạp, tuyết rơi dày, lương thực gần cạn. Không ít người tin rằng gia đình họ sẽ thất bại.

Thế nhưng đúng đêm 29 Tết, một chiếc xe tải từ thành phố tiến vào làng. Thành phố thiếu rau trầm trọng vì bão tuyết làm tê liệt nguồn cung. Khi tấm màng nhựa được vén lên, bên trong là rau xanh mướt gồm dưa chuột, cà chua, cải non giữa cái lạnh âm chục độ.

Chỉ trong một đêm, gia đình nhận khoản tiền đặt cọc tương đương khoảng 10 triệu đồng (quy đổi theo giá trị thời đó). Con số ấy với nông thôn cuối thập niên 1980 là khoản tiền khổng lồ.

Ba năm sau: Ngôi nhà hai tầng và mốc hơn 30 triệu đồng

Từ sau giao thừa năm ấy, mô hình nhà kính được nhân rộng khắp cả làng. Nhiều hộ dân tìm đến học hỏi.

Ba năm sau, căn nhà đất được thay bằng ngôi nhà hai tầng khang trang. Gia đình Đại Tráng và Tô Uyển trở thành nhà đầu tiên trong làng đạt mức thu nhập hơn 30 triệu đồng tương đương mốc 10.000 tệ thời điểm đó, một con số được xem là biểu tượng đổi đời ở nông thôn Trung Quốc cuối những năm 1980.

Những dãy nhà kính trải dài trên triền đất, cung cấp rau trái vụ quanh năm. Tô Uyển vẫn không làm ruộng theo cách truyền thống. Cô tiếp tục đọc báo, tính toán kế hoạch mới.

Câu chuyện ấy về sau được nhắc lại như minh chứng cho một điều: lao động quan trọng, nhưng tư duy mới là thứ thay đổi số phận. Giữa một vùng quê quen "cắm mặt xuống đất", có người đã chọn ngẩng đầu nhìn xa và chính lựa chọn ấy đã mở ra con đường khác biệt.

Theo Sohu, Sina, 163