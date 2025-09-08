Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ban hành kết luận điều tra vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và đề nghị truy tố Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục, Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, Thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2024, Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục qua mạng xã hội. Thời điểm này cả 2 đều là KOL (người dẫn dắt dư luận) và có ý tưởng góp vốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá sản phẩm, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.Theo bàn bạc, cả 2 dự kiến sẽ góp vốn 5 tỷ đồng và kêu gọi thêm Công (bạn của Quang Linh Vlogs), Phạm Thị Nhật Lệ (chị của Quang Linh Vlogs), Linh, Trần Chí Tâm (trợ lý Quang Linh Vlogs) cùng tham gia.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố

Nhóm thành lập Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và dần nâng số tiền lên 15 tỷ đồng.Quá trình này, Công đưa ra ý tưởng kinh doanh kẹo làm từ nguyên liệu rau, củ, quả để tiêu thụ nông sản sạch trong nước vì thấy thị trường thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng trong nước đang phát triển mạnh.

Đáng nói, Công muốn dành tặng sản phẩm cho hoa hậu Thùy Tiên, vì hoa hậu này không thích ăn rau và muốn hoa hậu tham gia đồng hành cùng sản phẩm kẹo rau, củ, quả. Nhóm cổ đông của công ty này cũng đồng ý với phương án này.

Sau khi trao đổi, hoa hậu Thùy Tiên cùng 6 cổ đông của Tập đoàn Chị Em Rọt thống nhất thành lập Công ty CP Kera Việt Nam là công ty con của Tập đoàn Chị Em Rọt và phân chia lợi nhuận từ việc kinh doanh kẹo rau củ với tỷ lệ Thùy Tiên 25%, 6 cổ đông hưởng 75%.

Nhóm cũng thống nhất Công chịu trách nhiệm thuê địa điểm đặt trụ sở tại TPHCM và liên hệ với các nhà sản xuất sản phẩm theo ý tưởng của nhóm; Linh làm giám đốc, chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, tuyển nhân viên; Thùy Tiên, Hằng Du mục và Quang Linh Vlogs có trách nhiệm quay video quảng bá, giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Riêng Thùy Tiên đại diện hình ảnh cho nhãn hàng, tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và công ty.

Công sau đó liên hệ, đề nghị Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life nghiên cứu, sản xuất thạch rau củ. Tuy nhiên Hằng Du mục lại đề xuất loại kẹo dẻo đang nổi tiếng bên Trung Quốc để Phong nghiên cứu, tham khảo.

Và sau đó kẹo Kera ra đời với thành phần là 10 loại bột rau củ quả, gồm: cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím và táo xanh. Loại kẹo này được xác định là giả về chất lượng vì thành phần thực tế không đủ so với công bố.

Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên và một số người khác quay video quảng cáo tại vườn rau làm nguyên liệu sản xuất kẹo Kera - Ảnh cắt từ clip

Kết luận điều tra chỉ ra, kẹo Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, người bận rộn. Thùy Tiên không biết cụ thể Công ty Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất... nhưng vẫn dùng hình ảnh và sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu khiến người tiêu dùng tin tưởng, quyết định mua kẹo Kera.

Từ đó, các bị can thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng, riêng Thùy Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng hơn 6,8 tỷ đồng, do bán được hơn 11.700 sản phẩm kẹo Kera tại 3 phiên livestream từ tháng 12/2024.

Cuối tháng 2, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày 7/3, Thùy Tiên đã đề nghị Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) ký hợp đồng quảng cáo đề ngày 5/12/2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera trên Facebook) để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông.

Với hợp đồng đó, Thùy Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thúc Thùy Tiên thực hành hành vi Lừa dối khách hàng.