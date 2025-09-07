Theo báo Vietnamnet, ngày 30/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án “Lừa dối khách hàng”; “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng cùng bản kết luận điều tra đến Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 5 bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Trong vụ án này, Lê Tuấn Linh với vai trò Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng "Du Mục") là Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công - Giám đốc Công ty; Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlog) là thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs nhiều lần cùng nhau livestream bán kẹo rau củ KERA

Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh (PLO) đưa tin dựa theo kết luận điều tra, thực phẩm bổ sung kẹo rau củ KERA là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt lên tý tưởng, hợp tác làm ăn chung.

Cụ thể, khoảng tháng 7/2024, sau khi quen biết qua MXH, Quang Linh và Hằng Du Mục cùng Lê Tuấn Linh đã có ý tưởng góp vốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestreams, quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.

Khi họp bàn phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo, làm từ nguyên liệu rau củ quả để tiêu thụ nông sản sạch trong nước vì thấy thị trường thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng tại Việt Nam đang phát triển mạnh.

Đáng chú ý hơn, báo PLO thông tin sản phẩm kẹo rau củ KERA được Lê Thành Công dành tặng cho Thùy Tiên vì biết cô không thích ăn rau và muốn cô tham gia đồng hành cùng sản phẩm.

Về mối quan hệ, trước đó Thùy Tiên được biết đến là Hoa hậu Hòa bình 2021. Cô có quen biết với Quang Linh Vlogs, cùng Công thành lập Công ty Pharco Việt Nam - đơn vị chủ quản, phân phối độc quyền thương hiệu nước hoa Adopt' của Pháp tại Việt Nam.

Về phân chia lợi nhuận, cả nhóm thống nhất: Nguyễn Thúc Thùy Tiên góp 25% cổ phần (đến tháng 12-2024 là 30%); cổ đông Công ty Chị Em Rọt góp tỷ lệ 75% cổ phần.

Báo PLO cho biết, Công chịu trách nhiệm thuê địa điểm làm trụ sở của công ty trên tại TP.HCM và liên hệ nhà sản xuất để sản xuất các sản phẩm theo ý tưởng của nhóm. Lê Tuấn Linh đăng ký thành lập doanh nghiệp, tuyển nhân viên. Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh quay các video quảng bá, giới thiệu sản phẩm, livestreams bán hàng. Thùy Tiên còn là đại diện hình ảnh, tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và công ty…

Cả nhóm còn từng thuê vườn rau để quay clip quảng bá

Song trong quá trình sản xuất kẹo KERA, các thành viên đều không quan tâm chất lượng, không giám sát thực tế mà chỉ đôn đốc tiến độ thực hiện để kịp bán hàng trong các phiên livestream của Hằng Du Mục, Quang Linh và Thùy Tiên.

Cũng theo PLO đưa tin, Lê Thành Công phó thác cho Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia) thực hiện gần như toàn bộ các công việc liên quan đến chất lượng kẹo Kera. Trong khí đó, việc này phải do Công cùng Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo kết quả điều tra được Vietnamnet đăng tải, nội dung quảng bá, giới thiệu cho thấy kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tự nhiên, có tác dụng bổ sung chất xơ thay rau, tốt cho tiêu hóa. Trong đó, Phạm Quang Linh giới thiệu, quảng bá "1 viên tương ứng 1 đĩa rau luộc" để lôi kéo người tiêu dùng. Trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán 135.325 hộp kẹo Kera (với giá niêm yết 150.000 đồng/hộp) cho khoảng hơn 30.000 khách hàng, thu được số tiền 17.546.963.347 đồng.

Tuy nhiên, thực tế quá trình sản xuất kẹo Kera, Công ty CP Asia Life không sử dụng nguyên liệu rau củ tự nhiên mà mua nguyên liệu là các loại bột, chất phụ gia để sản xuất kẹo Kera, trong đó, hàm lượng bột rau chỉ chiếm tỉ lệ từ 0,61% đến 0,75% thấp hơn rất nhiều lần so với hàm lượng bột rau củ theo nội dung công bố (28,13%). Ngoài ra, Chủ tịch Công ty CP Asia Life còn chỉ đạo sử dụng chất Sorbitol 70% (chiếm tỷ lệ 35%), đường (chiếm tỷ lệ 12%) và nhiều chất phụ gia khác.

