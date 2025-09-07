Tối 7/9, theo thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Nhã (SN 1974, ngụ xã Khánh Hưng, Tây Ninh) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ không còn nguyên vẹn dưới đoạn kênh thuộc xã Bình Hiệp (Tây Ninh) nên trình báo cơ quan chức năng. Do thi thể đã phân hủy nặng, việc nhận dạng và xác định danh tính nạn nhân ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Chiếc bao chứa quần áo của nạn nhân được phát hiện dưới kênh.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh xác định đây là một vụ án mạng, tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết để truy tìm hung thủ.

Trong khi thông tin về vụ việc được báo chí đăng tải, Công an xã nhận được cuộc gọi của một người đàn ông xin đầu thú, thừa nhận chính mình là hung thủ gây án.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Nguyễn Thành Nhã. Nạn nhân là chị Trịnh Thị Đ. (32 tuổi, ngụ xã Hưng Điền, Tây Ninh), sống chung với Nhã như vợ chồng tại một nhà trọ gần cầu An Hạ (xã Đức Hòa).

Theo lời khai, hai người bắt đầu chung sống từ tháng 1/2025. Thời gian gần đây, Nhã nghi ngờ chị Đ. có quan hệ tình cảm với nhiều người khác nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân dưới kênh.

Tối 29/8, sau khi bắt gặp chị Đ. đi ra khỏi nhà nghỉ cùng một người đàn ông, Nhã gọi chị về phòng trọ nói chuyện. Đến khuya, trong lúc cự cãi, chị Đ. dùng dao chém Nhã. Nhã chống đỡ, sau đó dùng tay đánh mạnh vào phía sau đầu khiến chị gục xuống và tử vong tại chỗ.

Để che giấu tội ác, Nhã bỏ xác nạn nhân cùng quần áo vào bao tải, dùng xe máy chở đến đoạn kênh ở xã Bình Hiệp ném xuống phi tang. Sau đó, Nhã quay lại phòng trọ dọn dẹp hiện trường, trả phòng rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.