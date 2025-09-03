Con gái Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa xinh cỡ nào mà "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy phải vội xin kết thông gia?

Tiểu Cá Heo sinh năm 2017 - con gái của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - là ái nữ nhà sao được quan tâm bậc nhất Cbiz hiện nay. Cặp sao hàng đầu rất thoải mái trong việc chia sẻ về quá trình trưởng thành của con, nhưng tuyệt nhiên không để lộ mặt của Tiểu Cá Heo. Năm 2023, hình ảnh cận mặt của Tiểu Cá Heo trong sinh nhật 6 tuổi đã bị rò rỉ. Lâm Tâm Như phải lên mạng xin dân tình gỡ ảnh để bảo vệ sự riêng tư của con. Mới đây, Trần Nghiên Hy gây chú ý khi chia sẻ về dung mạo của con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa.

Cụ thể, trong tập mới nhất của show truyền hình Mao Tuyết Uông, Trần Nghiên Hy tiết lộ Tiểu Cá Heo có diện mạo xinh xắn đến choáng ngợp, thừa hưởng mọi nét đẹp của cha mẹ. Nàng "Tiểu Long Nữ" cho biết con trai cô - bé Tiểu Tinh Tinh (9 tuổi) và Tiểu Cá Heo chơi chung với nhau từ lúc mới lên 1 tháng tuổi đến hiện tại. Do đó, Trần Nghiên Hy bày tỏ nguyện vọng được trở thành thông gia với nhà Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như trong tương lai. "Con gái của chị Như và anh Hoa đẹp lắm. Con trai Tiểu Tinh Tinh của tôi và bé Tiểu Cá Heo là thanh mai trúc mã. Tôi rất muốn bé trở thành con dâu tương lai của tôi", nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp khen ngợi ái nữ nhà Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa.

Trần Nghiên Hy cho biết con trai cô và con gái Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa là bạn thanh mai trúc mã

Trần Nghiên Hy tiết lộ con gái của Lâm Tâm Như xinh đẹp đến choáng ngợp, và mong Tiểu Cá Heo có thể trở thành con dâu của mình trong tương lai

Chia sẻ của Trần Nghiên Hy về con gái của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa gây bão MXH. Theo cư dân mạng, có cha mẹ đều là tượng đài nhan sắc ở showbiz Trung Quốc, Tiểu Cá Heo khó mà không xinh đẹp. Trên các diễn đàn, netizen bày tỏ sự thích thú, đồng thời hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy hình ảnh rõ mặt của ái nữ nhà cặp sao hàng đầu Cbiz.



Con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã lên 8 tuổi. Tiểu Cá Heo đang theo học tại 1 ngôi trường quốc tế danh tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc), với mức học phí 720.000 TWD/năm (gần 562 triệu đồng).

Là con của cặp sao nổi đình nổi đám, Tiểu Cá Heo có cuộc sống nhung lụa từ khi chào đời. Lâm Tâm Như từng gây xôn xao khi để lộ hình ảnh cho con ăn cháo vi cá mập trong chiếc bát mạ vàng. Từ năm lên 3 tuổi, con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã sở hữu bộ trang sức kim cương, có giá 61 triệu USD (gần 1.500 tỷ đồng) . Đây là gia tài nữ trang nàng "Hạ Tử Vy" tặng con gái để làm của hồi môn. Vợ chồng người đẹp Hoàn Châu Cách Cách cho biết mỗi năm đều sẽ tặng con 1 món trang sức đắt giá cho cho đến khi Tiểu Cá Heo tròn 18 tuổi.

Con gái Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa tiểu công chúa sống trong nhung lụa, được nuôi lớn bằng hàng hiệu và những thứ đắt đỏ

Chuyện tình của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như là một trong những câu chuyện đẹp và kín tiếng bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Từ tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ, họ đã vượt qua mọi tin đồn và sự ngờ vực của công chúng để xây dựng một gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Vào ngày 20/5/2016 (Valentine Trung Quốc), Hoắc Kiến Hoa bất ngờ công khai mối quan hệ với Lâm Tâm Như trên mạng xã hội, khiến công chúng "sốc toàn tập". Chỉ 2 tháng sau khi công khai, cả hai tuyên bố sẽ kết hôn. Đám cưới của họ diễn ra vào ngày 31/7/2016 tại đảo Bali, Indonesia, với sự tham dự của nhiều ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Hồ Ca, Thư Kỳ... Đám cưới được tổ chức riêng tư và sang trọng, trở thành một trong những sự kiện được chú ý nhất năm. Tháng 7 vừa qua, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã kỷ niệm 9 năm ngày cưới.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là vợ chồng nghệ sĩ được khán giả đặc biệt quan tâm. Mối quan hệ của cặp sao Đài Loan (Trung Quốc) vẫn mặn nồng, gắn bó sau nhiều năm hôn nhân

