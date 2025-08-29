6 mỹ nhân có cát-xê cao nhất Trung Quốc 2025: Địch Lệ Nhiệt Ba xếp hạng chót, xem tới hạng 1 mà giật mình

Showbiz Hoa ngữ vốn nổi tiếng khắc nghiệt, nhưng một khi đã vươn tới vị trí hạng A thì cát-xê của các ngôi sao có thể lên tới con số khiến công chúng ngỡ ngàng. Mới đây, danh sách 6 nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất Trung Quốc năm 2025 đã được trang Tonboriday hé lộ, khiến cư dân mạng xôn xao. Điều bất ngờ là Địch Lệ Nhiệt Ba, cái tên thường xuyên lọt top bảng xếp hạng nhan sắc và sức ảnh hưởng lại chỉ đứng ở vị trí cuối cùng

6. Địch Lệ Nhiệt Ba

Sở hữu nhan sắc “tường thành” cùng lượng fan hùng hậu, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là gương mặt được săn đón trong các dự án truyền hình và quảng cáo. Thế nhưng, xét về cát-xê diễn xuất, cô chỉ xếp hạng cuối cùng trong danh sách năm nay với mức khoảng 3,8 tỷ đồng cho một dự án. Nhiệt Ba từng tạo dấu ấn với Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư và Trường Ca Hành,... nhưng diễn xuất của cô vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, với sức ảnh hưởng thương mại khổng lồ, các nhãn hàng vẫn đổ xô tìm đến, giúp Nhiệt Ba duy trì vị thế top lưu lượng hàng đầu Cbiz.

5. Dương Mịch

Là đàn chị cùng công ty với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch vẫn giữ phong độ ổn định trong suốt nhiều năm qua. Nữ diễn viên sở hữu loạt phim ăn khách như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương và gần đây là bùng nổ với Sinh Vạn Vật. Với mức cát-xê khoảng 4,6 tỷ đồng/ phim, Dương Mịch chứng minh sức hút không suy giảm dù đã bước qua tuổi 30 và trải qua nhiều biến động trong đời tư. Không chỉ là diễn viên, cô còn là nhà sản xuất mát tay, giúp củng cố hình ảnh ngôi sao toàn năng của mình trong làng giải trí.

4. Tôn Lệ

Nhắc tới diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, Tôn Lệ là cái tên không thể thiếu. Nương Tử Nương, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện hay Mị Nguyệt Truyện,... đều gắn liền với tên tuổi của cô. Với khả năng nhập vai tinh tế, diễn xuất đỉnh cao, Tôn Lệ trở thành “bảo chứng rating” của phim truyền hình Trung Quốc. Không khó hiểu khi cô được trả tới 10,2 tỷ đồng cho mỗi dự án. Khác với các “tiểu hoa” thiên về lưu lượng, Tôn Lệ thuộc nhóm diễn viên thực lực có cả sắc lẫn tài được giới chuyên môn kính nể và khán giả yêu mến nhờ sự nghiệp vững vàng.

3. Triệu Lệ Dĩnh

Từ cô gái xuất thân nông thôn không nền tảng, Triệu Lệ Dĩnh vươn lên thành một trong những nữ diễn viên có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhất Cbiz. Những bộ phim đình đám như Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia,... đều có dấu ấn rõ nét của cô. Lệ Dĩnh sở hữu lượng fan đông đảo, được yêu mến bởi hình ảnh chăm chỉ, nỗ lực và ngày càng hoàn thiện diễn xuất. Với mức thù lao 13,6 tỷ đồng/ phim, cô chứng minh vị thế ngôi sao tuyến đầu của màn ảnh Hoa ngữ.

2. Châu Tấn

Được mệnh danh là “quốc bảo diễn xuất”, Châu Tấn không chỉ là minh tinh của Trung Quốc mà còn được giới điện ảnh quốc tế công nhận. Cô từng 3 lần đoạt giải Ảnh hậu Kim Mã, 2 lần thắng giải Bách Hoa cùng vô số giải thưởng danh giá khác. Với vẻ đẹp cổ điển và lối diễn tinh tế, Châu Tấn được coi là nghệ sĩ thực lực hàng đầu chứ không đơn thuần là ngôi sao thương mại. Mức cát-xê 16,1 tỷ đồng/ phim hoàn toàn phù hợp với danh tiếng và tầm ảnh hưởng của cô, đặc biệt trong những dự án chính kịch hoặc cổ trang đòi hỏi diễn xuất tinh tế.

1. Châu Đông Vũ

Vượt qua hàng loạt đàn chị, Châu Đông Vũ giữ ngôi vị số 1 với mức thù lao lên tới 17 tỷ đồng cho một bộ phim điện ảnh. Đây là con số gây bất ngờ nhưng lại hợp lý, bởi trong mắt giới chuyên môn, phim điện ảnh luôn được đánh giá cao hơn phim truyền hình. Châu Đông Vũ nổi tiếng với biệt danh Tam Kim Ảnh hậu trẻ nhất khi liên tiếp chiến thắng tại 3 giải thưởng điện ảnh lớn nhất Trung Quốc: Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã. Những tác phẩm như Thời Niên Thiếu Của Chúng Ta hay Em Của Thời Niên Thiếu”đều chứng minh thực lực vượt trội của cô. Không chỉ là “nữ hoàng phòng vé”, Châu Đông Vũ còn là minh chứng cho việc ngôi sao thực lực có thể thống trị cả giới chuyên môn lẫn thương mại.