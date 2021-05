Vợ cũ Hoài Lâm không nhận của chồng 1 đồng trợ cấp: Tất bật bán bún, kiếm tiền cho 2 con học trường quốc tế, mức học phí khiến ai cũng choáng

Thời gian gần đây, cái tên Cindy Lư - vợ cũ của Hoài Lâm bỗng chiếm sóng khắp mạng xã hội vì lùm xùm tình cảm với nam ca sĩ Đạt G. Theo đó, Đạt G cho biết anh và Cindy Lư đã hẹn hò được một thời gian.

"Đạt và cô ấy đến với nhau sau cuộc ly hôn của cô ấy. Cả hai đều mang trên mình nhiều tổn thương. Nhưng cũng vì vậy, cả hai tìm được ở nhau sự chia sẻ, đồng cảm và trân trọng những thời gian bên nhau cho đến thời điểm hiện tại", nam ca sĩ cho hay. Điều khiến dư luận bàn tán là bởi Đạt G. và Hoài Lâm vốn là bạn bè thân thiết.

Về phía Cindy Lư, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Hoài Lâm, nàng hot mom 9x một mình nuôi 2 con gái Gà và Cún. Cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc từng tuyên bố, không nhận một đồng trợ cấp nào từ chồng cũ. Thay vào đó, cô làm việc chăm chỉ, xoay sở đủ nghề. Hot mom thậm chí từng bán bún, rồi bán thêm nhiều mặt hàng online. Mới đây nhất cô mở cửa hàng buôn bán về điện thoại để có thêm thu nhập.

Dù vất vả nhưng bù lại, Cindy Lư có thể lo cho con cuộc sống đầy đủ. Là mẹ đơn thân nhưng Cindy có thể cho 2 con học trường mẫu giáo quốc tế. Được biết, ngôi trường mà vợ cũ Hoài Lâm chọn cho 2 con là Mầm non song ngữ Global Kids ở quận 3, TP.HCM.

Đây là ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại. Các phòng học được thiết kế tràn ngập ánh sáng tự nhiên, trang bị dụng cụ học tập, đồ chơi phong phú. Về chương trình học, Global Kids sử dụng Giáo trình The IEYC – Chương trình Giáo dục sớm Mầm non (15 tháng – 5 tuổi) và The IPC – chương trình Giáo dục tiểu học (5 tuổi - 6 tuổi). Ngoài ra, trường còn áp dụng khung chương trình kĩ năng thực hành của Montessori. Tất nhiên mức học phí tại Global Kids không hề rẻ.

Cụ thể, Cindy Lư sẽ phải đóng cho con các khoản sau:

- Tiền học phí: 7.200.000 VND/tháng

- Tiền ăn: 1.800.000 VND/tháng

- Textbook 1 năm học (áp dụng cho Nursery, Kinder 1, Kinder 2): 700.000 VND

- Phí Cơ sở vật chất (đóng 1 lần/năm): 4.000.000 VND

- Phí dã ngoại: 1.700.000 VND/năm

- Phí ghi danh: 2.000.000 VND

- Phí gửi ngoài giờ có ăn tối: 1.300.000 VND/tháng; không ăn: 700.000 VND/tháng

Trường mầm non Global Kids có cơ sở vật chất hiện đại.

Nếu sử dụng dịch vụ đưa rước, Cindy Lư sẽ phải đóng thêm một khoản như sau:

- Từ 0-5km: 2.200.000 VND/2 chiều; 1.200.000 VND/chiều

- 5km-10km: 2.600.000 VND/2 chiều; 1.500.000 VND/chiều

- Trên 10km: 3.200.000 VND/2 chiều; 1.700.000 VND/ chiều

Như vậy, trừ khoản dịch vụ đưa rước thì Cindy Lư sẽ phải đóng cho 2 con 18 triệu VND/ tháng, bao gồm học phí và tiền ăn. Và mỗi năm, cô sẽ phải đóng gần 190 triệu VND cho 2 con, bao gồm cả các khoản phí dã ngoại, cơ sở vật chất, textbook. Đây là mức phí không hề rẻ với các gia đình lao động bình thường. Chính điều này khiến dân tình không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ khả năng xoay sở, gánh vác cho các con ăn học của bà mẹ 9x.

Về chuyện dạy con, Cindy Lư từng chia sẻ 1 quan điểm khiến nhiều người ngợi khen vì văn minh. Hot mom cho biết, sau ly hôn cô không hề cấm cản các con gặp bố mà cho rằng "nếu có duyên, các con sẽ gặp lại ba".

"Gà - Cún làm gì mỗi ngày mỗi tuần, tôi đều up story thì nếu sau này có duyên gặp lại ba, tôi cũng sẽ lên story chứ tôi cũng không giấu chi", Cindy cho hay.