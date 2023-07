Bí ẩn đau đầu đằng sau những đứa trẻ xanh của Woolpit

Những bằng chứng đầu tiên về hai đứa trẻ mang làn da màu xanh lá cây ở Woolpit xuất hiện từ rất sớm qua những miêu tả trong tài liệu của nhà sử học William Parvus hay William of Newburgh và nhà văn Ralph Of Coggeshall từ thế kỷ thứ 12. Nhiều nhà sử học đương đại và các nhà dân tộc học cho rằng sự kiện kỳ lạ về hai đứa trẻ da xanh không chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của con người mà có thể được lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử có thật.