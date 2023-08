Sử dụng bếp từ có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Theo chia sẻ của Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Đình Chiến, Khoa Điện - Điện tử, ĐH Bách Khoa TP.HCM trên Báo điện tử VnExpress, sử dụng bếp từ an toàn hơn nhiều so với nhiều loại bếp khác.

Trên thị trường, bếp từ đang được coi là loại bếp tiết kiệm năng lượng nhất. Nguyên lý chính của bếp từ là dùng dòng Fucô để làm nóng trực tiếp từ nồi nấu, hiệu suất truyền nhiệt rất cao, không tỏa nhiệt ra xung quanh nhiều như bếp điện nên ít tổn thất nhiệt.

Người dùng có thể kiểm soát dễ dàng nhiệt độ, một số loại bếp còn tự tắt khi đủ độ nóng nên tiết kiệm năng lượng, giảm thời gian đun nấu, ít hao phí điện năng.

Phó giáo sư Hoàng Đình Chiến cho biết, sử dụng lâu bếp từ có ảnh hưởng nhưng không đáng kể đến sức khỏe của người bình thường hay những người có tiền sử bệnh tim mạch, thần kinh... Bởi sóng điện từ phát ra từ bếp từ cường độ rất thấp, lại chỉ tác dụng trực tiếp lên phần nồi đun. Khi sử dụng, người nấu cũng không đứng thường xuyên, không đứng quá lâu và quá sát với bếp nên mức độ ảnh hưởng không nhiều.

Bài viết trên website Tập đoàn điện lực Việt Nam cũng cho biết các bếp từ loại tốt sẽ có sóng điện cường độ cực thấp, đảm bảo không ảnh hưởng đến người tiêu dùng thông thường, kể cả người có tiểu sử bệnh tim mạch, thần kinh.

Các nhà khoa học cũng cho rằng, tần số hoạt động của bếp từ đạt tiêu chuẩn an toàn là từ 20 kHz đến 23 kHz. Hiện nay, nhằm kiểm soát mức độ an toàn của bức xạ từ này, chính phủ các nước châu Âu đã đưa ra chỉ thị EMC là chỉ thị tiêu chuẩn về khả năng tương thích điện từ của thiết bị. Chỉ thị EMC được áp dụng tại 27 nước thành viên EU. Để được cấp chứng nhận này, các sản phẩm phải trải qua rất nhiều lượt kiểm tra nghiêm ngặt của các tổ chức cấp phép.

Riêng với sản phẩm bếp từ phải có tần số bức xạ thấp hơn nhiều chục lần so với ngưỡng tiêu chuẩn an toàn chung cho các thiết bị. Do đó, các sản phẩm bếp từ có chứng nhận này tuyệt đối an toàn, không hề gây nguy cơ nhiễm xạ.

Để đảm bảo, khi mua bếp từ, người tiêu dùng nên kiểm tra các loại bếp từ nhập khẩu liệu đã được cấp chỉ thị này hay chưa.

Bếp từ an toàn hay không cũng phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của từng hãng bếp. Vì vậy, người tiêu dùng cần lựa chọn bếp chính hãng, có chứng nhận chất lượng để có thể an tâm trong suốt quá trình sử dụng, không nên chọn những loại bếp không rõ nguồn gốc vì rất dễ hỏng hóc và kém an toàn.

(Tổng hợp)