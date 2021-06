Bệnh viện Trung ương Huế tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 2

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện trực tiếp theo dõi quá trình tiêm

Theo đó, sau khi tiếp nhận hơn 2.500 liều vắc xin phòng COVID-19 từ Bộ Y tế và tỉnh Thừa Thiên Huế, Bệnh viện Trung ương Huế đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ y tế để sẵn sàng sử lý phản ứng sau tiêm chủng và nhân lực đã được tập huấn đầy đủ, kỹ càng về công tác tiêm chủng, xử trí phản ứng nặng sau tiêm.

Các buổi tiêm chủng được tổ chức an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, với quan điểm “tiêm đến đâu an toàn đến đó”, bệnh viện đã bố trí 8 bàn khám sàng lọc tư vấn kỹ lưỡng trước tiêm, 6 bàn tiêm chủng và đội ngũ y bác sĩ trình độ chuyên môn cao thường trực công tác cấp cứu sau tiêm đề phòng những trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm chủng nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người được tiêm.

Trong ngày đầu tiên, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiêm chủng cho gần 1.000 CBNV, chưa ghi nhận trường hợp nào bị phản ứng nặng hay rối loạn đông máu, huyết khối xảy ra sau khi tiêm chủng, có 2 trường hợp phản vệ nhẹ đã được xử trí, hiện tại ổn định.