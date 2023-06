Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ thông tin vụ hạn chế cung cấp máu cho 74 bệnh viện

Mới đây, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu các đơn vị điều phối, đảm bảo cung ứng máu cho bệnh nhân sau khi Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ thông báo hết hóa chất, vật tư y tế để sàng lọc, điều chế máu và đề nghị 74 bệnh viện trong khu vực ĐBSCL sử dụng máu "tiết kiệm".



Ngày 4-6, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, cho biết hiện bệnh viện chỉ cung cấp khối hồng cầu dùng cho cấp cứu và xin từ nhiều đơn vị trong nhiều tháng qua, như: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; Bệnh viện Chợ Rẫy; Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM…

Nguồn máu hiến ở ĐBSCL dồi dào nhưng thiếu túi lấy máu, hóa chất và vật tư y tế để sàng lọc

"Còn tiểu cầu với nhóm máu hiếm không có do hết hóa chất, vật tư y tế để sàng lọc, điều chế. Nguồn máu do người dân ở ĐBSCL hiến rất dồi dào, tuy nhiên bệnh viện thiếu túi lấy máu và các hóa chất sàng lọc (xét nghiệm HIV, viêm gan C, giang mai…)" - bác sĩ Nguyễn Xuân Việt cho hay.

Nguyên nhân của việc thiếu hóa chất, vật tư y tế nói trên, bác sĩ Việt cho rằng là do chờ đợi đấu thầu từ năm 2022 đến nay chưa thực hiện được. Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ chia sẻ: "Quy trình đấu thầu phải duyệt qua 3 vòng: quyết định mua sắm, dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xong mới tới bệnh viện bán hồ sơ rồi thực hiện đấu thầu nhưng hiện các sở, ngành và thành phố chưa duyệt nên không đấu thầu được".

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ cung cấp từ 12.000-15.000 đơn vị máu/tháng cho 74 bệnh viện tại 11 tỉnh, thành ĐBSCL. Với nguồn máu hạn chế như hiện nay, bệnh viện này chỉ cung cấp cho cấp cứu, còn các ca mổ, bệnh lý cần truyền máu hoặc điều trị… phải chờ.