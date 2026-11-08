Bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo bệnh ở nhóm trẻ sơ sinh

Bệnh nhi N.H. (17 ngày tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng sốt cao vừa, không liên tục trong 2 ngày, kèm biểu hiện giật mình khi ngủ, da nổi mẩn đỏ.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc sốt xuất huyết ngày thứ 2. Bệnh nhi được điều trị hạ sốt và tiếp tục bú mẹ.

Đến ngày thứ 3 của bệnh, bệnh nhi xuất hiện tình trạng lừ đừ, quấy khóc, mạch quay nhẹ, tay chân mát, huyết áp xâm lấn 60/40 mmHg. Trên da bệnh nhi xuất hiện các chấm xuất huyết ở chân, tay, bụng, kèm tình trạng da nổi bông. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sốc sốt xuất huyết, tổn thương gan nặng và lập tức triển khai điều trị chống sốc tích cực theo phác đồ.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi tiếp tục ói ra dịch màu nâu đen. Do trẻ còn quá nhỏ, khó thiết lập đường truyền nên xuất hiện nhiều vết bầm tại các vị trí chích. Các bác sĩ tiếp tục truyền dịch chống sốc bằng dung dịch cao phân tử Volulyte 6%. Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng đông máu rối loạn nặng, trẻ được chỉ định truyền máu, tiểu cầu đậm đặc và albumin hỗ trợ chống sốc. Đồng thời, bệnh nhi được điều trị hỗ trợ chức năng gan, hỗ trợ hô hấp bằng thở oxy và CPAP.

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. (Ảnh: BVCC)

Sau 72 giờ điều trị, tình trạng huyết động và tổn thương gan của trẻ cải thiện, không ghi nhận thêm tình trạng xuất huyết. Bệnh nhi tỉnh táo, bú khá và tiểu tiện tốt.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi M.H. (27 tháng tuổi, ngụ Thanh Hóa), được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao liên tục, lừ đừ, nôn ói nhiều lần trong ngày. Trước đó, gia đình có cho trẻ uống một loại thuốc không rõ tên.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, bệnh nhi được xác định dương tính với sốt xuất huyết. Sau 12 giờ nhập viện, tình trạng trẻ diễn tiến nặng với các biểu hiện suy hô hấp, tím tái, da nổi bông, huyết áp tụt. Các bác sĩ khẩn trương hồi sức, truyền dịch và sử dụng thuốc vận mạch. Tuy nhiên, tình trạng suy hô hấp tiếp tục tiến triển, trẻ phải đặt nội khí quản, thở máy và sử dụng thuốc vận mạch liều cao.

Bệnh nhi sau đó được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim ngày thứ 3 và tổn thương gan do sốt xuất huyết Dengue. Trẻ được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, các bác sĩ tiếp tục điều trị kháng sinh, truyền máu, tiểu cầu, điều chỉnh rối loạn điện giải và thăng bằng toan kiềm. Bệnh nhi được sử dụng hệ thống ECMO, chống đông bằng heparin và dùng thuốc lợi tiểu nhằm giảm tải cho thất trái.

Diễn tiến bệnh tiếp tục phức tạp khi trẻ xuất hiện biến chứng suy đa cơ quan, tổn thương gan và thận nặng. Các bác sĩ phải kết hợp lọc máu liên tục 8 đợt, đồng thời điều trị hỗ trợ chức năng gan bằng NAC và vitamin K1.

Sau gần 5 tuần chạy ECMO, với nỗ lực xử trí các diễn biến bất thường, kết hợp lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng gan, thận và điều chỉnh điện giải, thăng bằng toan kiềm, tình trạng bệnh nhi dần cải thiện. Chức năng tim phục hồi, phân suất tống máu tăng và huyết áp ổn định khi thực hiện nghiệm pháp cai thử ECMO.

Sau 2 tháng điều trị, bệnh nhi được cai máy thở, chức năng gan và chức năng thận trở về bình thường.

Khuyến cáo của bác sĩ

Theo bác sĩ BS CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, sốt xuất huyết Dengue có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh nhưng biểu hiện lâm sàng đôi khi không điển hình. Trẻ có thể chỉ sốt nhẹ hoặc sốt cao vừa, không liên tục, dễ khiến phụ huynh nhầm lẫn với các bệnh lý khác như nhiễm trùng huyết hoặc xuất huyết giảm tiểu cầu. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi sơ sinh để được thăm khám, làm xét nghiệm, xác định chính xác bệnh và có hướng điều trị phù hợp.

Theo bác sĩ, sốc sốt xuất huyết Dengue ở trẻ sơ sinh có thể xảy ra nhưng không phải biểu hiện thường gặp nhất. Tình trạng hạ huyết áp hoặc tưới máu kém ở trẻ mắc Dengue có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thoát huyết tương gây giảm thể tích tuần hoàn, xuất huyết nặng, suy cơ tim hoặc viêm cơ tim, nhiễm trùng huyết đồng mắc và các rối loạn huyết động liên quan đến bệnh lý sơ sinh khác. Do đó, việc đánh giá trẻ cần được thực hiện thận trọng, kết hợp các biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh khi cần thiết để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, tối ưu cho từng trường hợp.

“Bên cạnh đó, phụ huynh cần chủ động phòng bệnh bằng cách diệt muỗi, loăng quăng và cho trẻ ngủ mùng. Khi trẻ mắc bệnh, cần theo dõi sát các biểu hiện bất thường để phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo. Nếu trẻ sốt cao trên 2 ngày, kèm theo một trong các biểu hiện như quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay”, BS Tiến khuyến cáo.

Đặc biệt, nếu trẻ có biểu hiện tay chân lạnh, nằm một chỗ, không chơi đùa, bỏ bú hoặc bỏ ăn uống, gia đình không nên chần chừ mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.