Nghĩ vòng hai ngày càng lớn là do tăng cân, một người phụ nữ 60 tuổi ở Trung Quốc đã dùng súng massage tác động lên vùng bụng mỗi ngày với hy vọng đánh tan mỡ thừa. Thế nhưng, sau một thời gian, bụng không những không nhỏ lại mà còn to lên bất thường, kèm theo cảm giác buồn nôn. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bà bàng hoàng phát hiện nguyên nhân thực sự là hai khối u lớn ở buồng trứng.

Theo Ningbo Evening News ngày 4/11, trường hợp của bà Trần (tên nhân vật đã được thay đổi) là lời cảnh báo về việc chủ quan trước những thay đổi bất thường của cơ thể, đồng thời nhắc nhở mọi người không nên tùy tiện sử dụng súng massage lên vùng bụng.

Bà Trần năm nay 60 tuổi, có vóc dáng khá mảnh mai và luôn chú trọng chăm sóc bản thân. Khoảng hai tháng trước, bà nhận thấy vòng eo ngày càng chật, phần bụng dưới nhô lên rõ rệt.

Cho rằng mình gần đây ăn uống nhiều nên tăng cân, bà quyết định tìm cách loại bỏ phần mỡ thừa này. Sẵn có súng massage tại nhà, bà thường xuyên dùng thiết bị tác động lên vùng bụng mỗi khi rảnh rỗi, hy vọng có thể giúp vòng hai thon gọn hơn.

Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Bụng bà ngày càng lớn, trông như người mang thai nhiều tháng. Khi tình trạng này đi kèm cảm giác buồn nôn, khó chịu ở dạ dày, bà mới kể lại sự việc với con gái và được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy có khối bất thường tại buồng trứng. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện hai khối u lớn, có đường kính lần lượt khoảng 15 cm và 6 cm.

Theo bác sĩ Vương Sở Hàm, Phó trưởng khoa Phụ khoa, Bệnh viện Nhân dân số 2 Ninh Ba (Trung Quốc), điều may mắn là vỏ khối u vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị vỡ. Bà Trần sau đó được phẫu thuật điều trị ung thư buồng trứng, các khối u được cắt bỏ hoàn toàn.

Bác sĩ cũng bày tỏ lo ngại khi biết bệnh nhân từng dùng súng massage tác động lên bụng mỗi ngày. Với những khối u lớn trong ổ bụng, việc tác động lực mạnh không đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương. Trong một số trường hợp, nếu khối u ác tính bị vỡ, tế bào ung thư có thể phát tán trong ổ bụng, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Trường hợp này cho thấy, bụng to lên không phải lúc nào cũng do tích tụ mỡ. Đặc biệt, nếu vòng bụng tăng nhanh trong thời gian ngắn mà không rõ nguyên nhân, việc cần làm là đi khám thay vì tự tìm cách giảm mỡ tại nhà.

Ung thư buồng trứng có thể âm thầm tiến triển, dễ bị nhầm với bệnh tiêu hóa

Ung thư buồng trứng là một trong những bệnh ung thư phụ khoa nguy hiểm. Bệnh đáng lo ngại bởi giai đoạn đầu thường không có triệu chứng đặc hiệu, khiến nhiều người dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường.

Buồng trứng nằm sâu trong vùng chậu nên các tổn thương ban đầu thường khó nhận biết bằng cách quan sát hay sờ nắn bên ngoài. Khi khối u phát triển, người bệnh có thể bắt đầu cảm thấy bụng chướng, vòng bụng tăng lên, nhanh no, ăn kém hoặc đau tức vùng bụng và vùng chậu.

Những biểu hiện này khá dễ bị nhầm với đầy hơi, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa hoặc tăng cân. Không ít người chỉ đi khám khi bụng đã to rõ rệt, xuất hiện cảm giác chèn ép hoặc sờ thấy khối bất thường.

Các bác sĩ cảnh báo, phụ nữ không nên chủ quan trước tình trạng bụng to không rõ nguyên nhân, nhất là khi vòng bụng tăng nhanh trong thời gian ngắn hoặc đi kèm các biểu hiện như đầy bụng kéo dài, nhanh no, giảm cảm giác ngon miệng, đau vùng chậu hay thay đổi thói quen đi tiểu. Nếu xuất hiện các dấu hiệu này, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.

Điều quan trọng là những triệu chứng trên không đồng nghĩa với việc chắc chắn mắc ung thư buồng trứng. Chúng có thể xuất phát từ nhiều bệnh lý khác nhau, nhưng nếu kéo dài, tái diễn thường xuyên hoặc ngày càng nghiêm trọng, việc kiểm tra là cần thiết.

Súng massage không phải thiết bị giảm mỡ: Có những vùng tuyệt đối không nên tự ý tác động

Súng massage sử dụng các chuyển động gõ hoặc rung để tác động lên mô mềm, thường được dùng nhằm hỗ trợ thư giãn cơ sau vận động. Thiết bị này không có tác dụng làm tan mỡ bụng và không thể thay thế chế độ ăn uống hợp lý hay hoạt động thể chất trong kiểm soát cân nặng.

Theo nguyên tắc sử dụng an toàn, súng massage chủ yếu được dùng trên những nhóm cơ lớn, có đủ mô mềm như cơ mông hoặc cơ đùi, với cường độ phù hợp. Người dùng cần tránh tác động trực tiếp lên xương, vùng cổ trước, các vị trí có mạch máu lớn, vùng bụng có cơ quan nội tạng và bất kỳ khu vực nào đang đau hoặc có tổn thương chưa rõ nguyên nhân.

Nếu nhận thấy bụng to bất thường, sờ thấy khối cứng, đau bụng kéo dài hoặc có những biểu hiện khác lạ, người dùng không nên tiếp tục dùng súng massage để tìm cách làm nhỏ bụng. Việc tác động lực mạnh lên vùng nghi có khối bất thường có thể gây tổn thương và làm chậm trễ quá trình chẩn đoán.

Những người có chấn thương cấp tính, bệnh lý mạch máu, rối loạn đông máu, loãng xương nặng hoặc đang sử dụng thuốc chống đông nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thiết bị. Nếu xuất hiện đau kéo dài, tê bì hoặc các triệu chứng bất thường sau khi massage, cần ngừng sử dụng và đi khám.

Câu chuyện của bà Trần là lời nhắc nhở rằng, trước một thay đổi bất thường của cơ thể, điều quan trọng nhất không phải tìm cách xử lý thật nhanh mà là xác định đúng nguyên nhân. Một vòng bụng đột ngột lớn lên có thể chỉ liên quan đến cân nặng hoặc tiêu hóa, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh lý cần được phát hiện và điều trị sớm.