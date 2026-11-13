Theo RT, bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng vaccine ung thư cá thể hóa của Nga không xuất hiện khối u mới trong suốt 4 tháng thử nghiệm. Đáng chú ý, các tổn thương di căn - tức những tế bào ung thư lan ra ngoài vị trí khối u ban đầu - được ghi nhận là đã biến mất.

Thông tin được ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Gamaleya và người đứng đầu chương trình thử nghiệm vaccine Neooncovac, xác nhận trong cuộc phỏng vấn với trang Gazeta.ru hôm thứ Tư (11/11).

Theo ông Gintsburg, bệnh nhân hiện vẫn được các bác sĩ kiểm tra định kỳ hằng tháng và sẽ tiếp tục được theo dõi trong vòng 3 năm tới nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe cũng như nguy cơ tái phát. “Hiện tại, tình trạng của bệnh nhân rất tốt. Tính đến ngày hôm qua, chưa phát hiện thêm bất kỳ khối u mới nào” , ông Gintsburg cho biết.

Ông nói thêm, các bác sĩ sử dụng phương pháp chụp cắt lớp vi tính (CT) độ phân giải cao để kiểm tra hạch bạch huyết và các cơ quan trong cơ thể, qua đó tìm kiếm những dấu hiệu còn sót lại của bệnh ung thư.

Ảnh minh hoạ

Bệnh nhân đầu tiên có đáp ứng tích cực với vaccine

Bệnh nhân là nam giới, 60 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư hắc tố (melanoma) giai đoạn III. Đây là dạng ung thư da nguy hiểm, có khả năng xâm lấn và di căn sang các cơ quan khác. Người bệnh bắt đầu được điều trị bằng Neooncovac vào tháng 4 tại Viện Nghiên cứu Ung bướu Herzen ở Moskva.

Đến tháng 7, ông Gintsburg từng thông tin rằng sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và cơ thể đã hình thành phản ứng miễn dịch có khả năng nhận diện, chống lại tế bào ung thư.

Neooncovac được phát triển dựa trên công nghệ mRNA, với công thức vaccine được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân. Các nhà khoa học phân tích vật liệu di truyền từ mẫu mô khối u và mô lành của người bệnh, từ đó xác định những đặc điểm đặc trưng của tế bào ung thư.

Dựa trên kết quả phân tích, vaccine được thiết kế nhằm huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tấn công các tế bào ác tính, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.

Cơ chế điều trị mới

Ông Andrey Kaprin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về Xạ trị của Nga, đánh giá công nghệ này là một hướng tiếp cận hoàn toàn mới trong điều trị ung thư. Khác với những phương pháp tập trung tấn công trực tiếp vào khối u, vaccine Neooncovac hướng đến việc kích hoạt và huấn luyện hệ miễn dịch của chính người bệnh, giúp cơ thể nhận diện và tiêu diệt các tế bào ác tính.

Về tác dụng phụ, ông Gintsburg cho biết bệnh nhân đầu tiên đôi khi bị sốt từ 38-38,5°C trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, triệu chứng thường thuyên giảm sau vài giờ khi sử dụng thuốc hạ sốt thông thường.

Một bệnh nhân thứ hai hiện đi được nửa liệu trình điều trị và chưa ghi nhận tình trạng sốt.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 bệnh nhân được tiêm vaccine Neooncovac. Dự kiến, đến cuối năm nay, Viện Nghiên cứu Ung bướu Herzen sẽ tiếp nhận tổng cộng 20 bệnh nhân điều trị bằng phương pháp này. Chương trình cũng được lên kế hoạch mở rộng sang nhiều khu vực khác của Nga.

Theo ông Gintsburg, chi phí sản xuất mỗi liều vaccine cá thể hóa và thực hiện toàn bộ liệu trình điều trị vào khoảng 7 triệu ruble (gần 2,2 tỷ đồng) cho mỗi bệnh nhân. Toàn bộ chi phí được chi trả thông qua hệ thống bảo hiểm y tế bắt buộc của Nga. Bộ Y tế Nga đã phân bổ ngân sách để điều trị cho 120 bệnh nhân trong năm nay và năm tới, bao gồm cả chi phí theo dõi sau điều trị.

Không dừng lại ở ung thư hắc tố, các nhà khoa học Nga đang tiếp tục nghiên cứu phát triển vaccine cá thể hóa cho nhiều loại ung thư khác, bao gồm: Ung thư tuyến tụy, ung thư thận, ung thư bàng quang, ung thư đại trực tràng, ung thư phổi không tế bào nhỏ. Các nhà nghiên cứu dự kiến hoàn tất thủ tục phê duyệt đối với những vaccine này vào năm 2027.