Chấm dứt nỗi lo “chuyển viện”: An tâm trọn vẹn cùng hệ sinh thái sinh con khép kín tại Bệnh viện An Thịnh

Thấu hiểu điều đó, Bệnh viện Phụ sản An Thịnh phát triển hệ sinh thái chăm sóc sinh sản khép kín, kết nối các chuyên khoa từ điều trị hiếm muộn đến quản lý thai kỳ và chăm sóc mẹ bé sau sinh, giúp hành trình đón con yêu liền mạch, toàn diện hơn.

Nỗi lo "đổi bác sĩ, chuyển viện" của ba mẹ hiếm muộn

Với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, hành trình tìm con có thể kéo dài qua nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, với không ít lần thăm khám, xét nghiệm và điều trị. Vì vậy, việc phải chuyển viện hoặc thay đổi bác sĩ giữa chừng thường kéo theo nhiều băn khoăn.

Trước hết là nỗi lo gián đoạn quá trình theo dõi và điều trị. Hỗ trợ sinh sản gồm nhiều giai đoạn liên tiếp, từ đánh giá sức khỏe sinh sản, kích thích buồng trứng, chọc hút noãn, tạo phôi đến chuyển phôi và theo dõi kết quả. Khi chuyển sang cơ sở y tế mới, ba mẹ có thể phải bổ sung hồ sơ, thực hiện thêm xét nghiệm hoặc chờ bác sĩ đánh giá lại tình trạng trước khi tiếp tục kế hoạch.

Tình trạng khách hàng điều trị hiếm muộn tại Bệnh viện Phụ sản An Thịnh ngày càng gia tăng

Việc làm quen với ê-kíp mới cũng tạo ra áp lực không nhỏ. Mỗi người có cơ địa, tiền sử bệnh lý và khả năng đáp ứng điều trị khác nhau. Đặc biệt, với những trường hợp dự trữ buồng trứng suy giảm, bất thường tinh trùng, bệnh lý phụ khoa hoặc từng thất bại IVF, việc nắm bắt đầy đủ thông tin điều trị trước đó có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng hướng tiếp cận phù hợp.

Không chỉ lo lắng về chuyên môn, ba mẹ còn chịu áp lực tâm lý sau những lần điều trị chưa đạt kỳ vọng. Khi có thai, những băn khoăn về sức khỏe thai kỳ, nơi theo dõi và kế hoạch sinh nở lại tiếp tục xuất hiện. Bởi vậy, một cơ sở y tế có khả năng đồng hành từ điều trị hiếm muộn đến quản lý thai kỳ và chăm sóc sau sinh sẽ giúp gia đình giảm bớt bất tiện khi phải di chuyển giữa nhiều bệnh viện, đồng thời có thêm điểm tựa trong suốt hành trình đón con.

Hệ sinh thái khép kín toàn diện – Điểm tựa vững chắc cho ba mẹ an tâm điều trị

Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản An Thịnh định hướng phát triển mô hình chăm sóc liên tục, kết nối nhiều chuyên khoa trong cùng hệ thống. Mục tiêu là giúp các gia đình được thăm khám, điều trị và theo dõi sức khỏe xuyên suốt, hạn chế những gián đoạn không cần thiết.

Hệ sinh thái của bệnh viện có sự phối hợp giữa sáu lĩnh vực: Nam khoa – Phụ khoa – Điều trị hiếm muộn – Di truyền học – Quản lý thai kỳ – Sản nhi khoa. Thay vì tiếp cận từng vấn đề riêng lẻ, các chuyên khoa phối hợp đánh giá sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng, tìm nguyên nhân hiếm muộn và xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp.

Ở giai đoạn đầu, chuyên khoa Nam học và Sản Phụ khoa hỗ trợ đánh giá các yếu tố sinh sản ở cả hai giới. Khi có chỉ định IVF, bác sĩ căn cứ vào độ tuổi, dự trữ buồng trứng, chất lượng tinh trùng và tiền sử bệnh lý để tư vấn phương án phù hợp. Trong quá trình điều trị, bác sĩ phối hợp với chuyên viên phôi học theo dõi các bước từ thụ tinh, nuôi cấy đến đánh giá phôi. Chuyên khoa Di truyền học sẽ trực tiếp đồng hành tư vấn di truyền học giúp hỗ trợ phát hiện sàng lọc gen mang bệnh, dị tật bẩm sinh, sinh con khỏe mạnh.

Cố vấn Chuyên môn Cấp cao An Thịnh tư vấn di truyền cho ba mẹ hiếm muộn

Sau khi có thai, ba mẹ tiếp tục được kết nối với chuyên khoa Quản lý thai kỳ để theo dõi sức khỏe mẹ và sự phát triển của thai nhi. Đến giai đoạn sinh nở, Sản khoa và Nhi khoa phối hợp chăm sóc mẹ, bé, giúp hành trình từ điều trị hiếm muộn đến đón con được tiếp nối trong cùng hệ thống.

Điểm tựa vững chắc của mô hình chuyên khoa liên kết chính là sự quy tụ của các chuyên gia, bác sĩ và chuyên viên phôi học có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản phụ khoa và Hỗ trợ sinh sản. Nhờ quy trình hội chẩn đa chuyên khoa chặt chẽ, mỗi ca bệnh đều được đánh giá toàn diện trên nhiều khía cạnh, từ đó xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa phù hợp.

Đặc biệt, với mô hình IVF 5.0 Plus, An Thịnh chú trọng cá thể hóa điều trị, kết hợp các công nghệ hỗ trợ tạo và nuôi cấy phôi như Piezo ICSI, hệ thống Timelapse kết hợp AI và xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT) khi có chỉ định. Những công nghệ này hỗ trợ bác sĩ và chuyên viên phôi học theo dõi, đánh giá quá trình phát triển của phôi, tối ưu chất lượng phôi, hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ đậu thai ngay lần đầu thực hiện.

Cơ hội tiếp cận công nghệ quốc tế, giảm gánh nặng kinh tế, tăng cơ hội đón con yêu

Chi phí là một trong những rào cản lớn đối với các gia đình hiếm muộn. Quá trình thăm khám, xét nghiệm và thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản có thể kéo dài, phát sinh nhiều khoản chi, đặc biệt với những cặp vợ chồng cần điều trị qua nhiều chu kỳ.

Thấu hiểu điều đó, Bệnh viện Phụ sản An Thịnh triển khai các chương trình hỗ trợ nhằm giúp ba mẹ có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và điều trị IVF, gồm:

–Thăm khám sức khỏe sinh sản miễn phí cùng chuyên gia: Giúp các cặp vợ chồng bước đầu đánh giá tình trạng sức khỏe và định hướng thăm khám phù hợp.

–Chương trình IVF chỉ từ 30 triệu đồng: Tạo thêm cơ hội tiếp cận phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với mức chi phí khởi điểm dễ tiếp cận hơn.

–Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất: Giúp ba mẹ chủ động phân bổ ngân sách, giảm áp lực thanh toán trong quá trình điều trị.

Các chương trình có số lượng và điều kiện áp dụng cụ thể. Ba mẹ nên liên hệ trực tiếp với bệnh viện để được tư vấn về phạm vi dịch vụ, chi phí thực tế và những khoản có thể phát sinh tùy theo phác đồ cá nhân.

Với sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên gia, hệ thống chuyên khoa liên kết và công nghệ IVF 5.0 Plus, An Thịnh hướng tới việc giúp các gia đình tiếp cận quy trình chăm sóc sinh sản toàn diện trong cùng một hệ thống. Sự kết nối này không chỉ giảm bớt bất tiện khi phải di chuyển giữa nhiều cơ sở y tế mà còn hỗ trợ quá trình theo dõi, chăm sóc được liên tục hơn.

Bệnh viện Phụ sản An Thịnh – Đồng hành từ hành trình tìm con đến ngày đón bé

Với các gia đình hiếm muộn, điều mong mỏi không chỉ là phương pháp điều trị phù hợp mà còn là một đội ngũ thấu hiểu, đồng hành qua từng cột mốc quan trọng. Mô hình chăm sóc khép kín, kết nối từ thăm khám, điều trị IVF đến quản lý thai kỳ và chăm sóc mẹ bé sau sinh, góp phần giúp ba mẹ an tâm hơn trên hành trình làm cha mẹ.

Ba mẹ an tâm với hành trình đón con trọn vẹn tại Bệnh viện Phụ sản An Thịnh

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản An Thịnh hướng tới trở thành điểm tựa tin cậy cho các gia đình trên hành trình tìm con.

Đừng để nỗi lo chuyển viện làm gián đoạn hành trình đón con yêu. Ba mẹ có thể đăng ký thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản An Thịnh để được chuyên gia đánh giá sức khỏe sinh sản, tư vấn phương án điều trị phù hợp và cập nhật các chương trình hỗ trợ hiện hành.

Bệnh viện Phụ sản An Thịnh

‎Khởi đầu ưu tú – Trọn vẹn tương lai