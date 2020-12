Bệnh nhân 1440 đổi lời khai về hành trình nhập cảnh trái phép

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Tân Châu)

Liên quan bệnh nhân mắc COVID-19 là L.T.T., 32 tuổi, trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (BN 1440), tối 26/12 trao đổi với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, vào chiều tối 26/12, ông được báo cáo, qua khai thác của cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long, đối tượng T. khai báo lịch trình di chuyển từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang) chứ không phải cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh.

Khi vào đã nhập cảnh vào Việt Nam, đối tượng di chuyển bằng xe máy và bằng ghe để băng rừng và sông, ngách nhỏ tới thành phố Tân An (tỉnh Long An). Tại Tân An, đối tượng tiếp tục di chuyển bằng xe khách về tỉnh Vĩnh Long.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, với khai nhận này, đối tượng không di chuyển qua cửa khẩu Tây Ninh bằng xe tải như lời khai trước đó.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, trước khi nhận tin đối tượng T. không nhập cảnh vào Việt Nam qua đường Tây Ninh, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp với ngành chức năng các tỉnh lân cận, để xác định rõ vị trí, phương tiện khi T. nhập cảnh trái phép làm cơ sở truy vết, cách ly những người tiếp xúc gần, đồng thời thực hiện truy xuất camera khu vực biên giới Tây Ninh, truy xét và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Hiện, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đề ra các biện pháp chặt chẽ hơn trong việc kiểm soát biên giới, đảm bảo bịt kín toàn tuyến, nhất là cao điểm giáp Tết Nguyên đán 2021 để phòng chống dịch COVID-19, như vận động người dân khu vực biên giới chủ động cung cấp thông tin về người nhập cảnh trái phép.

"Tây Ninh sẽ thưởng nóng cho người có thông tin chính xác để phòng chống dịch COVID-19" - Ông Nguyễn Thanh Ngọc "cam kết".