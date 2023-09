Trước đó, Công an quận Đống Đa cùng UBND, Công an phường Trung Liệt đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra khẩn cấp việc thực hiện quy định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà số 58B-C ngõ 117 Thái Hà. Đây là một chung cư mini khác của bị can Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân bị cháy đêm 12/9 làm 56 người thiệt mạng.