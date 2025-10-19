Bên trong biệt thự to như cung điện của người đẹp từng là "bóng hồng" của Chủ tịch một tập đoàn lớn

Ở tuổi U60, hoa hậu Giáng My vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng với nhan sắc “không tuổi” và cuộc sống xa hoa hiếm có. Nàng hậu từng là người phụ nữ đặc biệt của một Chủ tịch tập đoàn đình đám. Trái ngọt của cuộc tình này là sự ra đời của một cô con gái chung.

Mối tình bí mật với chủ tịch một tập đoàn lớn

Theo Vietnamnet, Giáng My từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm với ô Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 1 tập đoàn lớn. Mối tình này kín tiếng đến mức chỉ được dư luận biết đến khi con gái Giáng My – Nguyễn Anh Sa (sinh năm 1994) chia sẻ hình ảnh thân thiết cùng bố.

Trước tin đồn, người đẹp xác nhận từng kết hôn với chủ tịch tập đoàn này. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 1 năm rồi tan vỡ khi cô vừa sinh con.

Trong chương trình truyền hình “Chuyện đêm muộn”, cô thừa nhận: “Vì tình yêu, tôi bước vào hôn nhân. Nhưng khi chung sống mới thấy khác biệt quá lớn. Tôi chọn ra đi trong lặng lẽ, không mang theo gì ngoài con gái”.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My.

Tờ Thể thao Văn hóa viết, dù không còn gắn bó như vợ chồng, cả hai vẫn thống nhất việc chăm sóc, giáo dục con gái chung. Anh Sa học giỏi, từng du học tại Mỹ và trở về làm trong lĩnh vực truyền thông.

Dù từng trải qua biến cố tình cảm, hoa hậu Đền Hùng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng: “Tôi không oán trách ai cả. Mỗi cuộc tình đều là bài học. Tôi chọn hạnh phúc theo cách riêng của mình”.

Biệt thự 1.000m², sang trọng như khách sạn 6 sao, tự tay gây dựng tất cả

Giáng My hiện sống trong căn biệt thự 4 tầng tại khu Thảo Điền (TP Thủ Đức, TP.HCM), nơi được mệnh danh là “đất vàng của giới nhà giàu Việt”.

Ngôi nhà rộng hơn 1.000m² được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển với những chi tiết dát vàng, trần cao, cầu thang uốn lượn và thang máy kính nối các tầng.

Phòng khách của biệt thự có sức chứa tới 200 người, đủ để tổ chức tiệc riêng, gặp gỡ bạn bè hay tiếp khách doanh nhân. Nhiều người từng mô tả nhà của cô “đẹp như cung điện giữa lòng Sài Gòn, lộng lẫy nhưng vẫn giữ nét tinh tế nữ tính đặc trưng của Giáng My”.

Phòng khách của nhà Giáng My.

Người đẹp và mẹ.

Cô sở hữu nhiều tài sản khủng.

Trên sân thượng, người đẹp bố trí một khu vườn xanh mát, trồng hoa hồng và rau sạch. Sáng nào hoa hậu Giáng My cũng hái rau, tưới cây. “Tôi tin phụ nữ đẹp nhất là khi sống lành mạnh và biết yêu cuộc sống của mình”, cô nói trên tờ 24h.

Khác với hình ảnh nhiều mỹ nhân dựa vào đại gia, Giáng My khẳng định cô tự lập hoàn toàn. “Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tôi tự mình làm cả hai việc ấy”, cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí.

Cô sở hữu nhiều bất động sản và thương hiệu riêng trong lĩnh vực làm đẹp, nghệ thuật và đầu tư. Dù sống trong xa hoa, Giáng My vẫn duy trì lối sống tiết chế: ăn chay, tập yoga, thiền mỗi ngày. Chính vì thế, dù đã ngoài 50, cô vẫn được khen “trẻ như gái đôi mươi”.

Ở tuổi U60, Giáng My vẫn sống một mình trong biệt thự to như cung điện, sang trọng như khách sạn 6 sao nhưng vẫn lẻ bóng một mình. Tuy nhiên với cô, bình yên và tự do mới là điều đáng quý nhất.

Cô dành thời gian cho nghệ thuật, kinh doanh và các hoạt động thiện nguyện. Bạn bè tiết lộ Giáng My là người hướng nội, yêu sự tĩnh lặng, thích ngắm hoa và nghe nhạc cổ điển hơn là tiệc tùng xa hoa.