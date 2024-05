Tối qua (28/5), khi xuất hiện tại một lễ trao giải, mỹ nhân "Love Destiny" Bella Ranee đã trở thành tâm điểm được giới truyền thông quan tâm. Nguyên nhân liên quan tới thông tin người đẹp đang hẹn hò một doanh nhân điển trai.

Tại sự kiện, Bella Ranee khá thoải mái khi nhận câu hỏi liên quan tới chuyện tình yêu của mình từ truyền thông.

Bella Ranee thừa nhận hẹn hò nam doanh nhân điển trai

Cả hai bị bắt gặp thân thiết trong một chuyến du lịch

Bella Ranee thừa nhận bản thân đang hẹn hò cùng Will Chawin Chearavanont: "Mọi thứ đều giống như những gì mọi người nghĩ khi nhìn bức ảnh. Bell đang sống cuộc sống bình thường. Khi rảnh rỗi sẽ đi chơi thư giãn với bạn bè. Nhưng mọi người quan tâm vì biết đó là Will. Chúng tôi không giấu giếm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, trước đó không công bố vì anh Will là doanh nhân, không trong ngành giải trí. Tôi không muốn làm phiền tới anh ấy và gia đình".

Tiết lộ về chuyện quen biết giữa cả hai, Bella Ranee nói đó như "định mệnh". Bởi lẽ cả hai tình cờ gặp nhau khi chuyến bay bị delay (hoãn chuyến). "Chúng tôi gặp và nói chuyện vì máy bay đều bị delay. Cả hai thậm chí không biết đối phương là người Thái. Vì khi đi du lịch Bell thường đeo khẩu trang. Chúng tôi sau đó lại nói chuyện bằng tiếng Anh. Cả hai đều không biết công việc của đối phương", Bella Ranee chia sẻ.

Công chúng và người hâm mộ đều mừng khi Bella Ranee tìm thấy hạnh phúc mới sau một thời gian dài độc thân kể từ khi kết thúc mối tình gần 10 năm với tài tử Weir Sukollawat. Nhiều người nhận xét, cả về ngoại hình lẫn gia thế, doanh nhân Will Chawin Chearavanont đều vượt xa tài Weir Sukollawat.

Theo đó Will Chawin Chearavanont là con trai người điều hành Tập đoàn Charoen Pokphand. Khi mới 22 tuổi, Will Chawin Chearavanont bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh đầu tư. Năm 2014, anh thành lập "2W Group" và sau đó vào năm 2018 thành lập "Nine Basil" - một doanh nghiệp quản lý quỹ đầu tư tư nhân.