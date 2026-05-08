Các điều tra viên quận Hall, Georgia, Mỹ đã bắt giữ Amy Suzan Pittman, 23 tuổi, sau khi một trẻ tập đi bị nhiều vết gãy xương trong vòng hai tuần. Nhà chức trách cáo buộc Pittman đã gây thương tích cho con trai 20 tháng tuổi ít nhất ba lần bằng cách "lôi kéo mạnh" đứa trẻ tại nhà riêng. Theo các điều tra viên, đứa trẻ hiện vẫn đang nằm viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng không đe dọa đến tính mạng.

Amy Suzan Pittman đã bị bắt vào ngày 1 tháng 5 tại quận Hall, Georgia, sau khi các điều tra viên cáo buộc con trai 20 tháng tuổi của cô ta phải chịu nhiều vết gãy xương từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4.

Cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 22 tháng 4 sau khi Sở Dịch vụ Gia đình và Trẻ em quận Hall chuyển giao một hồ sơ liên quan đến các vết thương của đứa trẻ. Các điều tra viên cáo buộc Pittman đã gây thương tích cho đứa trẻ trong ít nhất ba lần riêng biệt tại ngôi nhà của gia đình trên đại lộ Sailors bằng cách "lôi kéo" cậu bé.

Theo hồ sơ điều tra, đứa trẻ bị gãy một xương ở tay phải, hai xương ở tay trái, gãy cả hai xương quai xanh và gãy chân trái. Cậu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi khoa Atlanta, nơi các bác sĩ phân loại vết thương là nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cơ quan chức năng cho biết Sở Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Georgia đã tiếp nhận quyền bảo trợ đứa trẻ.

Hồ sơ tù giam trực tuyến do PEOPLE xem xét cho thấy Pittman đang bị giam giữ không cho bảo lãnh tại nhà tù quận Hall. Cô ta đối mặt với sáu tội danh ngược đãi trẻ em cấp độ một và sáu tội danh hành hung gây thương tích nghiêm trọng theo Đạo luật Bạo lực Gia đình của Georgia. Hồ sơ cũng ghi chú rằng Pittman có một hình xăm với nội dung: Nỗi đau mang lại sức mạnh.

