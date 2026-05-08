Ngày 8/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết đang tích cực điều trị và hỗ trợ toàn diện cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man. Bệnh nhi được xác định là bé N.G.K (2 tuổi, ở xã Hòa Hiệp TP.HCM) bị mẹ ruột cùng người tình bạo hành gây thương tích nặng.

Trong sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cùng đoàn công tác đã đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM thăm, tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trường hợp bé trai (2 tuổi) bị bạo hành đang điều trị tại đây.

Bé trai 2 tuổi dập gan và đứt tụy do bị mẹ cùng người tình bạo hành hiện đã qua nguy kịch, hồi phục dần

Bé sẽ được trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng

Tại buổi làm việc, đại diện bệnh viện cho biết sau nhiều ngày được điều trị tích cực, sức khỏe của bé đã có những chuyển biến khả quan. Hiện bệnh nhi tỉnh táo hơn, các chỉ số sinh hiệu ổn định, có thể vui chơi và tương tác với đội ngũ y bác sĩ.

Theo các bác sĩ, tình trạng nguy hiểm nhất trước đó là mất máu do chấn thương hiện đã được kiểm soát, chỉ số huyết sắc tố (HCT) duy trì ổn định khoảng 35%. Các xét nghiệm liên quan đến chức năng gan, thận và tụy cũng dần trở về ngưỡng bình thường.

Những ngày vừa qua, bé K. được các bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc và hỗ trợ tâm lý

Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, "Mặc dù sức khỏe của bé đang tiến triển tốt, bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi sát hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất là tình trạng dập phổi phải tiếp tục theo dõi xem có nhiễm trùng phổi hay không nhằm đánh giá nguy cơ biến chứng hô hấp hoặc viêm nhiễm kéo dài. Thứ hai là chấn thương tụy, bởi bệnh nhi có thể gặp các biến chứng lâu dài nên cần được theo dõi và đánh giá thêm trong thời gian tới".

Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn bộ quá trình điều trị cho bé. Ngoài bảo hiểm y tế, các khoản chi phí phát sinh như thuốc ngoài danh mục, ăn uống và sinh hoạt của bệnh nhi đều được bệnh viện cùng Phòng Công tác xã hội hỗ trợ.

Bên cạnh đó, đại diện bệnh viên cho biết, trong quá trình bé K. điều trị tại đây, việc chăm sóc bé được các bác sĩ, điều dưỡng cùng nhân viên Phòng Công tác xã hội của bệnh viện trực tiếp đảm nhận. Vào ban đêm, Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM cũng cử người túc trực hỗ trợ chăm sóc, động viên và chơi cùng bé trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

Các vết thương trên cơ thể bé K. dần lành.

Chia sẻ với chúng tôi, Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương (PGĐ Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP,.HCM) cho biết, "Từ ngày 2/5 đến nay, hàng xóm nhiều lần chứng kiến mẹ ruột dùng cây đánh bé ngay tại sân nhà. Bệnh nhi bị bạo hành liên tiếp, chủ yếu ở vùng lưng và đầu, dẫn đến chảy nhiều máu.

Sau đó, người dân đã trình báo cơ quan công an. Công an xã Hòa Hiệp phối hợp đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên bệnh nhi được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong ngày 3/5, cùng mẹ ruột và lực lượng công an đi theo hỗ trợ”, bác sĩ cho biết.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương (PGĐ Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP,.HCM)

Theo bác sĩ Hương, sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã khẩn trương điều trị như một trường hợp cấp cứu thông thường, đồng thời kích hoạt “mô hình một cửa” - cơ chế hỗ trợ dành cho trẻ em bị bạo hành hoặc xâm hại nhằm xử lý toàn diện về y tế, tâm lý và an sinh xã hội. Bệnh viện đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án chăm sóc lâu dài cho bệnh nhi.

“Hiện bà nội, bà ngoại và dì của bé đều từ chối nhận nuôi dưỡng. Trong khi đó, mẹ ruột của bé cũng đang mang thai”, bác sĩ Hương thông tin.

Đại diện bệnh viện cho biết đội ngũ y tế không chỉ tập trung điều trị các tổn thương về thể chất mà còn hỗ trợ tâm lý nhằm giúp bé dần cảm thấy an toàn hơn. Đến thời điểm hiện tại, bé đã bắt đầu cười, chơi với đồ chơi và cởi mở hơn với những người xung quanh.

Chỉ cần hàng xóm nghi ngờ có dấu hiệu bạo hành, gọi ngay 111

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức

Phát biểu tại buổi thăm, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho biết công tác bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm thông qua nhiều chính sách như Luật Trẻ em 2016, Nghị quyết 121/2020 của Quốc hội và Chỉ thị 28 năm 2023 của Bộ Chính trị.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong bảo vệ trẻ em, được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng bạo hành trẻ em vẫn diễn biến phức tạp và được xem là tội phạm ẩn, khó phát hiện.

"Điều quan trọng không chỉ là xử lý khi vụ việc xảy ra mà phải có giải pháp căn cơ để phòng ngừa từ sớm, từ xa", Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ Y tế thời gian tới sẽ nghiên cứu mô hình phân nhóm nguy cơ bạo hành trẻ em để có biện pháp theo dõi, can thiệp phù hợp; đồng thời tăng cường truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

"Chỉ cần hàng xóm nghi ngờ có dấu hiệu bạo hành là có thể gọi 111. Khi tổng đài được kích hoạt, cả hệ thống sẽ cùng vào cuộc để bảo vệ trẻ", Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.