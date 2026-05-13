Ngày 13-5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh bé trai với một bên mắt bầm tím, sưng húp, trên người xuất hiện nhiều vết thâm tím, sẹo nghi do bị đánh đập. Người đăng tải cho biết em thường xuyên bị người thân đánh đập.

Hình ảnh cháu T. bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, bé trai trong clip tên N.H.T. (SN 2014, trú tại xóm 7, xã Minh Thành, huyện Yên Thành cũ; nay là xã Vân Du, tỉnh Nghệ An). Người thân cho biết vết bầm ở mắt xuất hiện sau khi em bị đánh cách ít vài ngày.

Trong clip, bé bày tỏ mong muốn được ở lại nhà người thân và không muốn trở về nhà bố và vợ mới của bố. Được biết, cháu T. hiện ở với bố và vợ mới của bố do bố mẹ cháu đã ly hôn.

Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Du, cho biết bé trai trong clip là học sinh lớp 6, trú tại xóm 7 của xã. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên cháu, đồng thời chỉ đạo Trường THCS Đại Minh và lực lượng công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

Cũng theo ông Tuấn, hiện cơ quan công an đã mời bố mẹ cháu bé cùng những người liên quan tới làm việc.