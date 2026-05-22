Bé trai 9 tuổi nhập viện khẩn cấp, bố mẹ "sốc" khi bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ" từ bụng con

Nhiều phụ huynh vẫn vô tư cho con uống nước ngọt, ăn đồ nhanh mỗi ngày mà không biết những thói quen tưởng "chiều con cho vui" ấy có thể âm thầm hủy hoại thận trẻ nhỏ. Trường hợp bé trai lớp 4 dưới đây là lời cảnh báo khiến nhiều cha mẹ phải giật mình.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, nhìn con trai 9 tuổi nằm co ro trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt vì những cơn đau hành hạ, người mẹ ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc chỉ biết ôm mặt bật khóc.

Từ lúc nhận kết quả chẩn đoán đến khi con được đẩy vào phòng mổ, chị liên tục tự trách bản thân vì không ngờ những thói quen sinh hoạt hằng ngày lại đẩy con vào tình trạng nghiêm trọng đến vậy.

Hình ảnh 56 viên sỏi thận được lấy ra khỏi cơ thể bé trai 9 tuổi.

Các bác sĩ phát hiện hai quả thận của cậu bé học lớp 4 chứa dày đặc sỏi lớn nhỏ. Sau nhiều giờ phẫu thuật, ê-kíp lấy ra tổng cộng 56 viên sỏi con số khiến ngay cả những bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm cũng không khỏi bàng hoàng bởi bệnh nhân còn quá nhỏ tuổi.

Điều khiến mọi người sốc hơn cả là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này lại xuất phát từ những thói quen rất phổ biến trong nhiều gia đình: chiều con ăn uống theo sở thích và xem nhẹ việc uống nước lọc.

Cậu bé Xiao Xuan sống ở Hà Nam, Trung Quốc là một cậu bé hiếu động, thích đá bóng và chơi cầu lông. Sau mỗi buổi vận động, cậu thường khát nước nhưng lại cực kỳ ghét uống nước lọc.

Thay vì tập cho con thói quen uống nước đúng cách, gia đình lại chiều theo sở thích của cậu bé. Trong tủ lạnh lúc nào cũng chất đầy nước ngọt có ga, nước trái cây đóng chai và sữa. Chỉ cần con đòi là có ngay.

Không chỉ vậy, thực đơn hằng ngày của Xiao Xuan cũng thường xuyên xuất hiện hamburger, khoai tây chiên và các món ăn nhanh nhiều dầu mỡ. Bố mẹ nghĩ con còn nhỏ, lại năng vận động nên "ăn gì cũng không sao".

Sự nuông chiều ấy kéo dài suốt nhiều năm mà không ai ngờ đang âm thầm phá hủy đôi thận của đứa trẻ.

Cho đến một ngày, Xiao Xuan bất ngờ ôm bụng quằn quại rồi ngã gục xuống sàn. Cậu đau dữ dội, tiểu ra máu và phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Kết quả chụp chiếu khiến cả gia đình chết lặng: Hai quả thận của cậu bé chứa dày đặc sỏi. Sau ca phẫu thuật kéo dài, các bác sĩ lấy ra tổng cộng 56 viên sỏi lớn nhỏ.

Bác sĩ cảnh báo: Đừng dùng sữa và nước ngọt thay nước lọc

Theo bác sĩ điều trị, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng của Xiao Xuan là việc thiếu nước lọc kéo dài, trong khi cơ thể lại hấp thụ quá nhiều đường, muối và đạm từ nước ngọt, sữa cùng đồ ăn nhanh.

Khi trẻ uống quá ít nước, nước tiểu sẽ bị cô đặc. Các khoáng chất dư thừa không được đào thải hết sẽ lắng đọng dần, kết tinh thành sỏi trong thận.

Đặc biệt, nhiều phụ huynh hiện nay có thói quen cho con uống sữa hoặc nước trái cây thay nước lọc vì nghĩ "bổ hơn". Đây là quan niệm sai lầm nguy hiểm.

Bác sĩ nhấn mạnh: Sữa tốt cho trẻ nhưng không thể thay thế hoàn toàn nước lọc. Việc lạm dụng nước ngọt, đồ uống đóng chai và thức ăn nhanh không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì mà còn tạo áp lực lớn lên hệ bài tiết còn non yếu của trẻ nhỏ.

Câu chuyện của Xiao Xuan đang được nhiều phụ huynh tại Trung Quốc chia sẻ như một lời cảnh báo về cách nuôi con "thích gì chiều nấy", theo China Press.

Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt lưu ý:

- Tập cho trẻ uống đủ nước lọc mỗi ngày, nhất là sau khi vận động.

- Hạn chế nước ngọt có ga, trà sữa, nước trái cây đóng chai.

- Giảm đồ ăn nhanh, thức ăn nhiều muối và dầu mỡ.

- Tăng rau xanh, trái cây tươi trong khẩu phần ăn.

- Không tự ý bổ sung canxi hoặc thực phẩm chức năng khi chưa có chỉ định bác sĩ.

5 dấu hiệu cảnh báo sỏi thận ở trẻ nhỏ cha mẹ không nên bỏ qua

- Đau vùng bụng dưới hoặc đau hông lưng dữ dội.

- Tiểu buốt, tiểu dắt, đi tiểu nhiều lần.

- Nước tiểu màu hồng, đỏ hoặc có màu bất thường.

- Buồn nôn, nôn ói kéo dài.

- Sốt, ớn lạnh nếu có nhiễm trùng đường tiết niệu.

Trong nước ngọt có gì?

Nước ngọt hầu như không chứa chất xơ, vitamin hay khoáng chất có lợi cho cơ thể. Thành phần chủ yếu của nước ngọt là đường, chất tạo ngọt, hương liệu và các nguồn năng lượng không cần thiết. Vì vậy, đây không phải là loại thức uống tốt cho sức khỏe dù vẫn được rất nhiều người yêu thích.

Một chai nước ngọt có gas có thể chứa lượng đường rất cao, tương đương khoảng 10–22 thìa cà phê đường. Đây là lượng đường mà một người bình thường phải mất nhiều ngày mới tiêu thụ hết nếu dùng trong cà phê hoặc các thực phẩm khác.

Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều đường trong thời gian ngắn, lượng insulin sẽ tăng nhanh để xử lý đường trong máu. Đồng thời, gan cũng chuyển phần đường dư thừa thành chất béo. Đây là nguyên nhân khiến việc uống nước ngọt thường xuyên dễ dẫn đến tăng cân và béo phì.

Ngoài ra, caffeine trong nước ngọt có gas còn kích thích hệ thần kinh trung ương, khiến bạn cảm thấy tỉnh táo tạm thời nhưng cũng có thể gây phụ thuộc và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng nhiều.

Điều gì xảy ra với cơ thể sau khi uống nước ngọt có gas?

Các nghiên cứu cho thấy cơ thể có nhiều thay đổi chỉ trong vòng 1 giờ sau khi uống một chai nước ngọt có gas:

- Sau 10 phút: Cơ thể hấp thụ lượng đường tương đương khoảng 10 thìa cà phê, gần bằng mức khuyến nghị tối đa trong một ngày. Axit photphoric trong nước ngọt giúp giảm cảm giác quá ngọt nên bạn không thấy khó chịu.

- Sau 20 phút: Đường huyết tăng mạnh, insulin được tiết ra để đưa đường vào tế bào. Gan bắt đầu chuyển lượng đường dư thành chất béo.

- Sau 40 phút: Caffeine phát huy tác dụng khiến đồng tử giãn ra, huyết áp tăng và cơ thể trở nên tỉnh táo hơn.

- Sau 60 phút: Caffeine bắt đầu kích thích lợi tiểu, làm cơ thể đào thải nước cùng nhiều khoáng chất như canxi, magie và kẽm. Sau đó, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải và cáu gắt.



