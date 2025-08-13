Chỉ mới 5 tuổi nhưng hai bé trai ở Trung Quốc đã phải nhận chẩn đoán tổn thương thị lực không thể phục hồi, nguyên nhân bắt nguồn từ thói quen nghiện điện thoại và máy tính bảng nhiều giờ mỗi ngày.

Trường hợp đầu tiên là bé Tiểu Minh, trong thời gian dịch bệnh phải ở nhà, em hình thành thói quen dùng điện thoại, máy tính bảng 3 đến 4 tiếng mỗi ngày. Hết dịch, sinh hoạt trở lại bình thường nhưng thói quen này vẫn giữ nguyên. Chỉ nửa năm sau, mẹ và cô giáo mầm non nhận thấy mắt bé khác thường.

Kết quả khám khiến cả gia đình sốc: Tiểu Minh đã bị cận tới 600D, kèm loạn thị và nhược thị. Bác sĩ giải thích, mắt trẻ nhỏ vẫn đang phát triển, việc nhìn màn hình ở khoảng cách gần quá lâu dễ gây tổn thương không thể đảo ngược, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp và thoái hóa võng mạc.

Trường hợp thứ hai là Quân Quân, từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi thói quen của bố mẹ, suốt ngày đắm chìm trong game điện thoại và các buổi phát trực tiếp, gần như bỏ hẳn đồ chơi và hoạt động ngoài trời. Hậu quả là đôi mắt bị tổn thương nghiêm trọng, phần đồng tử “tròng đen” thu nhỏ bất thường, cơ mắt biến dạng dẫn đến lác cố định. Bác sĩ khẳng định thị lực của bé đã mất vĩnh viễn.

Theo các chuyên gia, hệ thị giác của trẻ chưa trưởng thành, cơ mắt và võng mạc nhạy cảm với ánh sáng màn hình. Việc sử dụng thiết bị điện tử thời gian dài dễ gây khô mắt, mỏi mắt, tiến triển thành cận thị, loạn thị, thậm chí biến dạng cấu trúc nhãn cầu. Ngoài ra, game điện tử chỉ kích thích một giác quan, khiến não bộ không được rèn luyện đa dạng, từ đó ảnh hưởng khả năng phối hợp, học tập và phản ứng của trẻ.

Không chỉ dừng lại ở thị lực, lạm dụng thiết bị điện tử còn tác động tiêu cực tới kỹ năng xã hội. Trẻ sẽ ít giao tiếp với bạn bè, gia đình, dễ trở nên khép kín. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần kiểm soát chặt thời gian trẻ tiếp xúc màn hình, đồng thời chủ động dành thời gian chơi cùng con, đọc sách, kể chuyện hay tham gia các trò chơi để vừa bảo vệ đôi mắt, vừa tăng gắn kết tình cảm.

Nguồn và ảnh: HK01