Ngày 9/10, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) xác nhận đơn vị đã cứu sống bệnh nhi A.Tiên (4 tuổi, ngụ Gia Lai) trong tình trạng suy đa cơ quan, suy gan, suy thận cấp và sốc phản vệ nặng do bị ong vò vẽ đốt 35 mũi. Bệnh nhi chính là một trong số các nạn nhân vụ một nhóm trẻ ở Gia Lai bị đàn ong vò vẽ tấn công cách đây gần 1 tháng.

Nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đã giúp bệnh nhi qua nguy kịch (ảnh: BVCC)

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin: ngày 7/9, ba em nhỏ tại làng Sơ Thiên Ân (phường An Phú, TP Pleiku 9 cũ, Gia Lai) bị đàn ong vò vẽ tấn công khi vui chơi gần bụi cây. Các em được đưa đến Bệnh viện Nhi Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên, bé K.T. (5 tuổi) tử vong do phản vệ độ IV. Bé A. Tiên (4 tuổi) và bé T.M.Q. (11 tuổi) bị nhiều vết đốt, trong đó A. Tiên rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, bé Tiên được chẩn đoán phản vệ độ III do ong vò vẽ đốt, tổn thương gan, thận nặng, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp và sốc, men gan tăng gấp hàng trăm lần so với bình thường. Dù được cấp cứu bằng thở máy, truyền dịch, adrenaline..., nhưng tình trạng của bé vẫn xấu đi, buộc phải chuyển viện khẩn vào Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TPHCM).

BS Minh Tiến cho biết, khi tiếp nhận cấp cứu, bệnh nhi li bì, phù toàn thân, vàng da vàng mắt, chưa tiểu suốt 24 giờ, nước tiểu sậm màu như “máu xá xị”, men gan vượt 10.000 đơn vị/ml, CPK và myoglobin tăng cao. Đây là các dấu hiệu điển hình của hủy cơ, tán huyết nặng.

Ê kíp bác sĩ điều trị xác định đây là ca ong vò vẽ đốt gây tổn thương đa cơ quan cực nặng nên đã nhanh chóng tiến hành lọc máu liên tục, hỗ trợ gan, thận, kết hợp thay huyết tương 3 đợt.

Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực với 10 lần lọc máu, bệnh nhi dần hồi phục, cai được máy thở, chức năng gan thận trở về bình thường và được xuất viện.