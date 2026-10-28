Bé trai 3 tuổi bị lồng ruột hiếm gặp, phải cắt bỏ 10cm ruột

Trước đó, gia đình đưa bé T.K. (3 tuổi, ngụ tại Tp.HCM) đến Bệnh viện Nhi đồng 2 khám. Sau khi xác định trẻ bị lồng ruột, bác sĩ chỉ định nhập viện phẫu thuật. Tuy nhiên, gia đình tham khảo thêm thông tin cho rằng trẻ chỉ bị lồng ruột thông thường nên chuyển bé về một bệnh viện địa phương điều trị.

Tại đây, bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ phát hiện khối lồng nằm ở đoạn cao của ruột non. Khoảng 10cm ruột đã hoại tử, bên trong có một túi nhỏ bất thường của thành ruột.

Bé K. được cắt đoạn ruột hoại tử, đưa hai đầu ruột ra da và chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cứu chữa.

Bác sĩ Nguyễn Hiền - phẫu thuật viên cho bé tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết, do ruột được đưa ra da ở vị trí rất cao, bé bị mất nước, rối loạn điện giải và suy dinh dưỡng.

Bé được điều trị nội khoa 10 ngày, nhịn ăn, bù dịch, nuôi ăn tĩnh mạch, đồng thời lấy dịch dạ dày bơm xuống đầu ruột phía dưới.

Bác sĩ can thiệp xử trí ca bệnh bị lồng ruột hiếm gặp. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp/báo Nhân Dân)

Khi bé K. ổn định, ê-kíp tiến hành mổ nối ruột. Sau phẫu thuật, bé hồi phục tốt, ăn uống lại được và sớm được cho xuất viện.

Thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, lồng ruột thường gặp ở trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi. Bệnh xảy ra khi một đoạn ruột chui vào đoạn ruột kế cận, gây tắc nghẽn và chèn ép các mạch máu nuôi ruột.

Phần lớn trường hợp không xác định được nguyên nhân cụ thể. Nếu trẻ được đưa đến bệnh viện sớm, bác sĩ có thể dùng hơi để đẩy đoạn ruột về vị trí bình thường mà không cần phẫu thuật.

Nếu chậm điều trị, đoạn ruột bị chèn ép sẽ thiếu máu và hoại tử. Tình trạng nặng có thể dẫn đến thủng ruột, viêm nhiễm nghiêm trọng trong ổ bụng hoặc nhiễm trùng lan vào máu. Khi đó phải cắt bỏ đoạn ruột hư hỏng và trẻ có thể trải qua nhiều lần phẫu thuật.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cho biết, mỗi năm Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị khoảng 1.000 ca lồng ruột. Hầu hết được tháo lồng bằng bơm hơi, một số trường hợp nặng phải mổ, đôi khi ruột đã hoại tử phải cắt nối ruột.

Bác sĩ lưu ý, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa nhi hoặc ngoại nhi ngay khi trẻ khóc thét từng cơn, bỏ ăn, nôn ói, bụng chướng, tiêu ra máu nhầy hoặc li bì.

Khi trẻ đã có chỉ định điều trị, phụ huynh không nên tự ý dựa vào thông tin trên mạng hoặc các phương tiện khác để thay đổi hướng điều trị; tùy theo tình trạng của bé, nếu băn khoăn phụ huynh hãy trao đổi trực tiếp với bác sĩ để sớm được can thiệp phù hợp.

Thông tin từ mạng xã hội hoặc những nguồn chưa được kiểm chứng không thể thay thế kết quả thăm khám trên từng bệnh nhi.

(t/h theo báo Nhân Dân, Sức khỏe & Đời sống)