Nam thanh niên 27 tuổi tử vong sau 2 tháng bị chó cắn

Người tử vong là anh Đ.G. (27 tuổi, dân tộc X'tiêng, ở thôn Bình Hà, xã Đa Kia), làm nghề làm rẫy.

VTV đưa tin, khoảng 2 tháng trước khi phát bệnh, anh bị một con chó thả rông cắn vào ngón áp út bàn tay trái trong lúc bẫy con vật. Vết thương được xác định thuộc độ III, nhưng anh không xử lý vết thương và không tiêm vắc-xin phòng dại.

Theo điều tra dịch tễ, trước đó con chó này đã cắn 4 con chó nuôi của gia đình, sau đó cả 4 con đều chết. Con chó nghi mắc dại bị bắt và giết thịt, sau đó bán cho người dân địa phương.

Ảnh minh họa.

Ngày 15/10, anh G. xuất hiện các triệu chứng sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, chán ăn và khó nuốt, sau đó không thể ăn uống. Ngày 18/10, anh được đưa đến cơ sở y tế và chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp.Hồ Chí Minh. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh dại. Do tình trạng nặng, gia đình xin đưa anh về nhà và anh tử vong ngày 19/10.

Đáng chú ý, qua điều tra mở rộng, CDC Đồng Nai phát hiện thêm một trường hợp phơi nhiễm là bé Đ.Y. (SN 2020), bị chính con chó nghi mắc dại cắn vào vùng ngực cùng ngày với anh G.

Theo báo Thanh Niên, sau khi bị cắn, bé Đ.Y. không xử lý vết thương và chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Trở lại vụ việc của anh G..Sau khi bắt và đánh chết con chó hoang, anh G. bán cho người dân địa phương mang về giết mổ, chế biến làm thức ăn. Thịt chó được chia cho 6 người mang về, trong khi một số người khác cùng ăn nội tạng của con chó này.

Cơ quan chức năng nhận định việc giết mổ, chế biến con chó nghi mắc bệnh dại tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm cao đối với những người trực tiếp tham gia.

CDC Đồng Nai đề nghị Trung tâm y tế khu vực Bù Gia Mập và Trạm y tế xã Đa Kia phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương vận động, hướng dẫn bé Y. đến cơ sở y tế tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, không để chậm trễ.

Đồng thời, rà soát, lập danh sách tất cả những người trực tiếp tham gia giết mổ, sơ chế, chế biến và tiêu thụ con chó (nói trên) để đánh giá nguy cơ phơi nhiễm, tư vấn tiêm phòng dại kịp thời.

Ngành Y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn phù hợp và đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá nguy cơ, tư vấn tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại khi có chỉ định. Không tự điều trị bằng các phương pháp dân gian hoặc chờ con vật xuất hiện triệu chứng mới đi tiêm. Bệnh dại gần như luôn gây tử vong khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng, nhưng có thể phòng ngừa hiệu quả nếu xử trí phơi nhiễm kịp thời.