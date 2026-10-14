Nghiện xem phim ngắn “trùng sinh, tổng tài”, người phụ nữ 57 tuổi đầu đau "như búa bổ"

Theo thông tin từ Bệnh viện Y học cổ truyền và Tây y kết hợp tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), bà Thái, 57 tuổi, bắt đầu say mê xem các video ngắn sau khi nghỉ hưu. Mỗi sáng thức dậy, bà đã cầm điện thoại xem video. Buổi tối trước khi ngủ, bà thường tựa người trên giường để tiếp tục xem. Có những ngày, bà ngồi cuộn mình trên ghế sofa hàng giờ liền mà không nhận ra thời gian đã trôi qua.

Ban đầu, bà chỉ cảm thấy cổ mỏi và đầu nặng trĩu. Nghĩ rằng mình mệt mỏi do sinh hoạt không điều độ, bà cho rằng chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn. Thế nhưng, tình trạng đau đầu ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. Vốn có chất lượng giấc ngủ không tốt, bà nhiều lần bị đánh thức giữa đêm vì đau đầu, sau đó rất khó ngủ trở lại.

Bà đã đến khám tại nhiều khoa, thực hiện chụp CT và cộng hưởng từ (MRI) sọ não nhưng chưa phát hiện bất thường rõ ràng. Bà cũng thử nhiều phương pháp điều trị bằng thuốc Tây y và Đông y, song hiệu quả còn hạn chế. Sau đó, bà tìm đến phòng khám chuyên gia.

Sau khi tìm hiểu kỹ thói quen sinh hoạt, tiến hành thăm khám chuyên khoa và xem xét hình ảnh cột sống cổ, bác sĩ nhận định bà mắc đau đầu do nguyên nhân từ cột sống cổ, còn gọi là đau đầu cổ nguồn gốc (cervicogenic headache). Đây là dạng đau đầu thứ phát, trong đó các vấn đề ở cấu trúc vùng cổ có thể là nguồn gây đau, dù người bệnh cảm nhận cơn đau chủ yếu ở đầu.

Vì sao vấn đề ở cổ lại gây đau đầu?

Đau đầu do nguyên nhân từ cột sống cổ có thể liên quan đến những bất thường ở đốt sống cổ, đĩa đệm, các khớp hoặc mô mềm xung quanh. Những cấu trúc này có liên hệ thần kinh với các vùng cảm nhận đau ở đầu, khiến tổn thương hoặc kích thích tại cổ có thể gây đau lan lên phía sau đầu và những khu vực khác.

Một số dấu hiệu thường gặp gồm:

- Đau từ gáy lan lên đầu: Cơn đau có thể bắt đầu ở vùng chẩm, sau đó lan lên đỉnh đầu, thái dương hoặc quanh hốc mắt. Đau thường xuất hiện ở một bên, có cảm giác âm ỉ, căng tức hoặc bị kéo giật. Một số người mô tả cơn đau như những luồng điện chạy qua.

- Cổ cứng, khó xoay: Người bệnh có thể cảm thấy cổ căng cứng, hạn chế vận động. Cơn đau đôi khi tăng lên khi quay đầu, cúi đầu hoặc duy trì một tư thế trong thời gian dài.

- Đau lan xuống vai và lưng trên: Một số trường hợp đi kèm cảm giác mỏi, căng tức vùng vai gáy. Cơn đau có thể tăng sau khi làm việc lâu trước máy tính hoặc sử dụng điện thoại liên tục.

- Đau tái diễn, ảnh hưởng giấc ngủ: Cơn đau có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Khi triệu chứng xuất hiện vào ban đêm hoặc khiến người bệnh tỉnh giấc, chất lượng giấc ngủ và sinh hoạt hằng ngày có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Tuy nhiên, những biểu hiện trên không chỉ xuất hiện ở đau đầu do cột sống cổ. Đau nửa đầu, đau đầu do căng cơ và một số bệnh lý khác cũng có thể gây triệu chứng tương tự. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám để xác định đúng nguyên nhân thay vì tự chẩn đoán dựa trên vị trí đau.

Thói quen nào có thể khiến đau đầu và đau cổ nặng hơn?

Theo bác sĩ, những thói quen phổ biến trong đời sống hiện đại có thể góp phần làm tăng áp lực lên vùng cổ, bao gồm:

Cúi đầu xem điện thoại trong thời gian dài.

Ngồi làm việc trước máy tính với tư thế không phù hợp.

Giữ nguyên một tư thế quá lâu mà không vận động.

Sử dụng gối quá cao hoặc quá thấp, khiến cổ không được nâng đỡ phù hợp.

Căng thẳng kéo dài, làm tăng tình trạng căng cơ và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Khi xem video ngắn liên tục, người dùng thường ít chú ý đến tư thế và khó nhận ra mình đã ngồi hoặc nằm bất động trong bao lâu. Điều này có thể khiến các cơ vùng cổ, vai phải chịu tải kéo dài.

Dù vậy, không thể kết luận rằng xem video ngắn là nguyên nhân duy nhất khiến bà Thái bị đau đầu. Chẩn đoán đau đầu do cột sống cổ cần dựa trên sự kết hợp giữa bệnh sử, thăm khám và các kết quả đánh giá phù hợp.

5 cách bảo vệ vùng cổ trong sinh hoạt hằng ngày

- Duy trì tư thế phù hợp: Khi ngồi làm việc, nên giữ lưng được nâng đỡ, cổ ở tư thế tự nhiên và đặt màn hình máy tính gần ngang tầm mắt. Khi xem điện thoại, hãy nâng thiết bị lên thay vì liên tục cúi đầu xuống.

- Nghỉ giải lao và vận động thường xuyên: Sau khoảng 30-45 phút ngồi lâu hoặc sử dụng điện thoại, nên đứng dậy đi lại, thay đổi tư thế và vận động nhẹ nhàng. Có thể thực hiện những động tác xoay vai hoặc vận động cổ trong giới hạn thoải mái, không cố kéo giãn khi đang đau.

- Chọn gối phù hợp: Gối nên giúp đầu và cổ được nâng đỡ ở tư thế tự nhiên khi nằm ngửa hoặc nằm nghiêng. Không có một chiều cao gối cố định phù hợp với tất cả mọi người; cần lựa chọn dựa trên tư thế ngủ, vóc dáng và cảm giác thoải mái.

- Tăng cường sức mạnh cơ cổ và vai: Các hoạt động thể chất phù hợp, bài tập tăng cường cơ vùng cổ - vai và những bài tập phục hồi chức năng được hướng dẫn đúng cách có thể giúp cải thiện khả năng vận động, giảm căng cơ. Người đang đau nhiều hoặc có bệnh lý cột sống cổ nên hỏi ý kiến chuyên gia trước khi bắt đầu tập luyện.

- Chú ý giấc ngủ và kiểm soát căng thẳng: Hạn chế sử dụng điện thoại sát giờ ngủ, duy trì lịch sinh hoạt đều đặn và dành thời gian thư giãn có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nếu đau đầu thường xuyên khiến bạn tỉnh giấc hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, hãy đi khám để được đánh giá.

Đặc biệt, nếu đau đầu xuất hiện đột ngột với cường độ dữ dội nhất từ trước đến nay, kèm yếu liệt, nói khó, lú lẫn, sốt và cứng gáy hoặc sau chấn thương đầu, cần tìm kiếm sự trợ giúp y tế khẩn cấp.

Nguồn và ảnh: DXY.cn