Sự việc một cậu bé 8 tuổi, học lớp 2 tại Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng đã gây chấn động dư luận, khiến đội ngũ y tế vô cùng xót xa.

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm muộn khi cậu bé đang chơi ở nhà thì bất ngờ khóc thét vì những cơn đau bụng dữ dội. Ban đầu, cha mẹ chỉ nghĩ con ăn gì không sạch nên đau bụng, cho uống thuốc rồi cho đi ngủ. Nhưng bé trai đau quá không ngủ được, lúc này họ bắt đầu lo lắng con mắc viêm dạ dày ruột.

Cậu bé lớp 2 đã mắc ung thư đại trực tràng (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, khi đưa con đến bệnh viện và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu thì nghiêm trọng hơn nhiều. Cậu bé được chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn 2 đã khiến gia đình sụp đổ. Hiện tại, cậu bé đang được điều trị nhắm mục tiêu và đội ngũ y tế đang nỗ lực theo dõi sát sao quá trình hồi phục của em.

Bố mẹ cậu bé khi biết được nguyên nhân gây bệnh đều khóc nấc lên ân hận. Họ trách mình đã quá vô tâm với chế độ ăn uống của con. Họ tưởng là mình chiều con là yêu con nhưng hóa ra lại đang hại con. Vậy một cậu bé mới 8 tuổi ăn uống thế nào mà lại mắc bệnh lý nghiêm trọng đến vậy?

2 "món ăn vặt" bị dùng làm bữa chính là thủ phạm ung thư đại trực tràng

Trưởng nhóm bác sĩ điều trị của cậu bé cho biết, điều tra lối sống và so sánh bệnh lý chỉ ra do thói quen ăn uống không lành mạnh kéo dài từ thời mẫu giáo.

Vì sự bận rộn và nuông chiều của người lớn, cậu bé thường xuyên ăn đồ ăn vặt cay và mì ăn liền thay cho các bữa cơm chính. Những món ăn vặt mà cậu bé thích phổ biến như: các loại que cay ăn liền, snack cay, chân gà sốt cay, bánh gạo cay, mì cay... Mì ăn liền cũng thích chọn loại cay, ngoài ra còn mê ăn mì tôm sống mỗi khi "buồn mồm". Bố mẹ thậm chí còn từng tự hào về khả năng ăn cay của con dù còn nhỏ.

Trong khi đó, bác sĩ phân tích kiểu ăn uống này tàn phá cơ thể, gây ung thư đại trực tràng rất lớn, nhất là với hệ tiêu hóa còn non nớt:

1. Các món đồ ăn vặt cay

Việc tiêu thụ liên tục các món cay nồng như que cay, chân gà sốt hay bánh gạo cay gây kích ứng cực mạnh lên niêm mạc đại trực tràng vốn còn rất mỏng manh của trẻ em.

Ăn quá nhiều đồ cay, nhất là khi hệ tiêu hóa còn non nớt làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, các loại snack hay que cay đóng gói về cơ bản là thực phẩm siêu chế biến. Chúng chứa quá nhiều phụ gia như chất tạo màu nhân tạo (allura red, tartrazine), chất bảo quản (natri benzoat) và bột ngọt. Trong nhiệt độ cao với dầu mỡ kém chất lượng, chúng sản sinh ra các hợp chất gây hại như acrylamide.

Kiểu ăn uống này gây viêm mạn tính niêm mạc ruột, phá vỡ hệ vi sinh và thúc đẩy vi khuẩn có hại sinh sôi, tạo môi trường cho tế bào ung thư khởi phát trong khi gan và thận bị quá tải trầm trọng.

2. Mì ăn liền

Mì ăn liền vốn không gây hại trực tiếp nếu sử dụng điều độ, nhưng việc dùng nó thay thế bữa chính và thường xuyên ăn sống là một sai lầm nghiêm trọng.

Mì ăn liền nghèo nàn dinh dưỡng, thiếu hụt protein chất lượng cao, các loại vitamin, khoáng chất như sắt, axit folic và đặc biệt là chất xơ. Không phù hợp làm bữa chính về lâu dài và liên tục nhiều bữa trong ngày. Chưa kể, mì tôm sống khiến đại trực tràng chịu áp lực tiêu hóa khổng lồ vì sợi mì khô cứng, khó phân hủy hơn mì nấu chín.

Lỗi không nằm ở mì ăn liền mà do cách ăn, dùng thay thế bữa chính trong thời gian dài (Ảnh minh họa)

Việc thiếu hụt chất xơ làm nhu động ruột đình trệ gây táo bón, khiến chất thải độc hại lưu lại trong ruột lâu hơn, trực tiếp gây đột biến tế bào và hình thành khối u ác tính từ rất sớm.

Trường hợp đau lòng của cậu bé lớp 2 này không chỉ là bài học lớn cho các bậc phụ huynh mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Đừng vì sở thích ăn uống nhất thời mà đánh đổi sức khỏe.