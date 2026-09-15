Vừa qua, khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) tiếp nhận một bé gái được đặt tên là Tiểu Hoa (tên đã thay đổi), với triệu chứng sốt cao kéo dài 2 ngày. Nhiệt độ cơ thể có thời điểm lên tới 39,3 độ C, trong khi xét nghiệm máu cho thấy số lượng bạch cầu tăng đáng kể, cảnh báo tình trạng nhiễm trùng.

Ban đầu, cha mẹ cho rằng con chỉ mắc cảm cúm thông thường bởi bé chỉ sốt kèm ho nhẹ. Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện một chi tiết nhỏ ở gót chân và từ đó tìm ra nguyên nhân thực sự.

Một miếng băng cá nhân hé lộ nguyên nhân khiến trẻ sốt cao

Sáng ngày thứ hai nhập viện, khi kiểm tra tình trạng của Tiểu Hoa, bác sĩ chú ý đến một miếng băng cá nhân dán ở gót chân trái của bé. Miếng băng đã có dấu hiệu bong ở phần mép.

Bác sĩ Lưu Lệ, Phó trưởng khoa Nhi, cho biết vùng da quanh mép băng lúc này đã đỏ và sưng. Khi nhẹ nhàng gỡ miếng băng, bác sĩ phát hiện bên dưới đã hình thành một ổ áp xe.

Qua hỏi bệnh, gia đình mới cho biết khoảng một tuần trước, do bé đi giày mới bị cọ xước gót chân, cha mẹ đã dùng băng cá nhân để che vết thương. Tuy nhiên, miếng băng được giữ nguyên trong nhiều ngày mà không thay.

Bác sĩ Lưu Lệ đang khám cho một bệnh nhân.

Sau khi loại trừ các nguyên nhân liên quan đến virus đường hô hấp, bác sĩ nhận định vết thương ở gót chân đã bị nhiễm trùng thứ phát do nằm trong môi trường kín và ẩm ướt dưới lớp băng. Từ một tổn thương nhỏ, vi khuẩn phát triển nhanh, hình thành ổ áp xe và cuối cùng gây nhiễm trùng toàn thân.

Vi khuẩn từ vết thương nhỏ xâm nhập vào máu

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành rạch và dẫn lưu ổ áp xe, làm sạch vết thương ở gót chân cho bệnh nhi.

Điều đáng chú ý là ngay trong buổi chiều cùng ngày, thân nhiệt của Tiểu Hoa đã giảm rõ rệt và tình trạng sốt cao không còn tái diễn. Kết quả nuôi cấy vi khuẩn sau đó xác định tác nhân gây nhiễm trùng là tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA).

Theo bác sĩ Lưu Lệ, MRSA là một chủng tụ cầu vàng có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh thường được sử dụng. Vi khuẩn này có thể tồn tại trên da người và trong môi trường sinh hoạt hằng ngày, đồng thời có thể xâm nhập cơ thể thông qua những vết thương trên da.

Trong trường hợp của Tiểu Hoa, đôi giày mới khiến da gót chân bị tổn thương. Việc dùng băng cá nhân che kín vết thương trong thời gian dài tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Khi nhiễm trùng tiến triển, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu và gây ra tình trạng nhiễm trùng toàn thân.

Hiện tình trạng nhiễm trùng của Tiểu Hoa đã được kiểm soát hiệu quả.

4 sai lầm khi dùng băng cá nhân nhiều người mắc phải

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo cha mẹ không nên xem băng cá nhân là giải pháp phù hợp cho mọi loại vết thương.

Thứ nhất, nghĩ rằng băng cá nhân có thể dùng cho mọi vết thương. Loại băng này chủ yếu phù hợp với các vết thương nhỏ, sạch, nông và chảy ít máu. Với vết thương sâu, nhiễm bẩn nhiều hoặc đã xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, việc tiếp tục che kín có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Thứ hai, dán một lần rồi để nguyên nhiều ngày. Băng cá nhân cần được thay thường xuyên, thông thường mỗi ngày một lần và phải thay ngay nếu bị ướt hoặc bẩn. Mỗi lần thay băng cũng là lúc cần kiểm tra tình trạng vết thương.

Nếu nhận thấy vùng da quanh vết thương đỏ, sưng, nóng, đau hoặc dịch tiết tăng lên, cần đưa trẻ đi khám.

Thứ ba, băng quá chặt hoặc quá lâu. Việc quấn hoặc dán quá chặt có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu tại khu vực tổn thương, từ đó làm chậm quá trình lành thương. Với trẻ nhỏ, cần đặc biệt chú ý không để băng quá chặt.

Thứ tư, bỏ qua bước làm sạch vết thương. Trước khi sử dụng băng cá nhân, cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý để loại bỏ bụi bẩn, dị vật. Sau đó có thể sát khuẩn vùng da xung quanh bằng povidone-iodine và để khô tự nhiên trước khi dán băng.

Dán băng cá nhân thế nào để tránh làm vết thương nặng hơn?

Khi trẻ bị trầy xước nhẹ, cha mẹ có thể xử lý theo các bước cơ bản:

- Làm sạch: Rửa vết thương bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, loại bỏ bụi bẩn và dị vật nhìn thấy được.

- Sát khuẩn: Sát khuẩn vùng da xung quanh bằng povidone-iodine và để khô tự nhiên.

- Chọn băng phù hợp: Sử dụng miếng băng có kích thước đủ để phần gạc che phủ hoàn toàn vết thương.

- Dán đúng cách: Không chạm tay vào phần gạc ở giữa. Đặt phần gạc vào chính giữa vết thương rồi cố định hai bên, bảo đảm mép băng bám vừa phải vào da.

- Thay băng: Thay ngay khi băng bị ướt hoặc bẩn; thông thường thay mỗi ngày một lần và kiểm tra vết thương mỗi lần thay.

- Tháo băng nhẹ nhàng: Bóc từ từ từ phần mép. Nếu băng dính vào vết thương, có thể làm ẩm bằng nước ấm trước khi tháo, tránh kéo mạnh.

Đặc biệt, nếu vết thương ngày càng đỏ, sưng, nóng, đau, chảy dịch hoặc chảy mủ, trẻ xuất hiện sốt hay có biểu hiện bất thường khác, cha mẹ không nên tiếp tục tự xử lý tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Một vết xước nhỏ tưởng chừng không đáng ngại cũng có thể trở thành ổ nhiễm trùng nếu chăm sóc không đúng cách. Vì vậy, với trẻ nhỏ, cha mẹ càng không nên chủ quan trước những tổn thương tưởng như rất đơn giản trên da.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: QQ)