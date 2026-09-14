Một bé trai 3 tuổi ở Quảng Đông (Trung Quốc) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng môi và da tím tái. Trẻ không ho, không khó thở nhưng được chẩn đoán ngộ độc nitrit.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản và Nhi Shunde thuộc Đại học Y Quảng Đông (Trung Quốc), gia đình cho biết trẻ thường xuyên ăn thức ăn để qua ngày. Các bác sĩ nhận định đây có thể là một trong những yếu tố liên quan đến tình trạng ngộ độc.

Nitrit có thể oxy hóa hemoglobin thành methemoglobin, khiến máu giảm khả năng vận chuyển oxy. Người bị ngộ độc có thể xuất hiện biểu hiện tím tái, mệt lả, chóng mặt, khó thở; trường hợp nặng có nguy cơ ảnh hưởng đến não, tim và tính mạng.

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Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ ăn đồ ăn để qua đêm là sẽ bị ngộ độc nitrit. Nguy cơ phụ thuộc vào loại thực phẩm, điều kiện bảo quản, nhiệt độ và thời gian lưu trữ. Với đồ ăn thừa, bảo quản không đúng cách còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và ngộ độc thực phẩm.

6 trường hợp đồ ăn thừa nên đặc biệt lưu ý

1. Thức ăn đã để ở nhiệt độ phòng quá lâu

Đây là tình huống cần đặc biệt lưu ý.

Theo FDA, thực phẩm dễ hỏng không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ; nếu nhiệt độ môi trường trên khoảng 32°C, thời gian này giảm xuống còn 1 giờ.

Khoảng nhiệt độ từ khoảng 4°C đến 60°C thường được gọi là "vùng nguy hiểm", bởi nhiều loại vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh trong điều kiện này.

Vì vậy, sau bữa ăn, nếu còn thức ăn, không nên để nguyên nồi trên bàn từ trưa đến tối rồi mới cho vào tủ lạnh.

Cách an toàn hơn: chia thức ăn thành các hộp nhỏ, nông để nguội nhanh hơn và đưa vào tủ lạnh trong thời gian phù hợp.

2. Thức ăn thừa đã bảo quản trong tủ lạnh quá lâu

Tủ lạnh giúp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn nhưng không biến thức ăn thành "bất tử".

Theo hướng dẫn của FDA, phần lớn thức ăn thừa đã nấu chín nên được sử dụng trong khoảng 3-4 ngày nếu được bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh phù hợp.

Sau khoảng thời gian này, nguy cơ thực phẩm không còn an toàn tăng lên.

Đặc biệt, nếu món ăn đã có dấu hiệu bất thường như mùi lạ, nhớt, đổi màu, nấm mốc, không nên cố nếm thử để kiểm tra.

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3. Đồ ăn đã nhiều lần lấy ra rồi lại cất vào

Mỗi lần mở hộp, lấy thức ăn ra rồi để ngoài, thực phẩm lại có cơ hội tiếp xúc với môi trường và nhiệt độ thay đổi.

Nếu cả gia đình thường xuyên lấy một hộp thức ăn lớn ra ăn, sau đó lại cất vào tủ lạnh, nguy cơ nhiễm khuẩn có thể tăng lên.

Một cách tốt hơn là chia thức ăn thành từng phần nhỏ ngay từ đầu.

Mỗi lần chỉ lấy phần cần ăn ra hâm nóng, phần còn lại tiếp tục được bảo quản lạnh.

4. Các món salad, rau trộn và đồ ăn nguội đã để lâu

Các món ăn không được nấu lại trước khi ăn như salad, rau trộn, đồ nguội... cần được bảo quản cẩn thận.

Trong quá trình chế biến, thực phẩm có thể bị nhiễm vi sinh vật từ nguyên liệu, dụng cụ, tay người chế biến hoặc môi trường.

Việc cho vào tủ lạnh không đồng nghĩa với việc tất cả vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt. Nhiệt độ lạnh chủ yếu giúp làm chậm quá trình phát triển của nhiều loại vi sinh vật.

Do đó, những món ăn nguội đã để lâu hoặc được lấy ra lấy vào nhiều lần không nên tiếp tục sử dụng cho trẻ nhỏ.

5. Thức ăn đã có dấu hiệu hỏng

Đây là nguyên tắc đơn giản nhất:

Nếu thực phẩm có dấu hiệu bất thường, hãy bỏ đi.

Mùi chua, nhớt, nấm mốc, đổi màu hoặc kết cấu khác thường đều là những dấu hiệu không nên bỏ qua.

Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng thực phẩm nhiễm vi khuẩn gây bệnh không phải lúc nào cũng có mùi hoặc vị bất thường.

Vì vậy, không nên dùng việc "ngửi thấy vẫn bình thường" làm tiêu chí duy nhất để quyết định có ăn hay không.

6. Thức ăn hâm nóng không đều

Hâm nóng lại thức ăn không đơn giản là "cho vào lò vi sóng vài phút".

Nếu thực phẩm không được làm nóng đều, một số phần có thể vẫn chưa đạt nhiệt độ đủ cao để kiểm soát vi sinh vật.

FDA khuyến cáo khi hâm nóng thức ăn thừa, thực phẩm nên đạt khoảng 74°C.

Với lò vi sóng, nên đảo hoặc khuấy thức ăn giữa quá trình hâm nóng, sau đó để thực phẩm nghỉ một thời gian ngắn để nhiệt phân bố đều.

Với những món có nước sốt hoặc canh, cần đảm bảo toàn bộ món được làm nóng kỹ trước khi ăn.

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Cha mẹ cần nhớ

Với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ còn bé, nên ưu tiên thực phẩm mới chế biến, hạn chế cho trẻ ăn thức ăn đã lưu trữ nhiều ngày hoặc hâm đi hâm lại.

Quan trọng nhất, không phải cứ "đồ ăn qua đêm" là đồng nghĩa với "ngộ độc nitrit". Điều cần quan tâm là thực phẩm được bảo quản như thế nào, trong bao lâu và ở nhiệt độ nào.

Nếu trẻ đột ngột tím tái quanh môi hoặc toàn thân, lơ mơ, khó thở, yếu bất thường sau khi ăn uống, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

(Nguồn: Báo Quảng Châu, Trung Quốc)