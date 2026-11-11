Truyền thông Đức hôm nay đưa tin nghi phạm trong vụ án bé gái 13 tuổi Lisa Tạ tử vong đã chết. Văn phòng Công tố Berlin đã xác nhận thông tin trên.

Nghi phạm được phát hiện tại một ngôi nhà ở Altglietzen, thuộc khu vực Märkisch-Oderland, nơi thi thể Lisa được tìm thấy. Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường tại khu vực Bad Freienwalde, người đàn ông này đã tìm cách tự sát. Theo hãng thông tấn Đức DPA, nghi phạm đến từ Berlin, sinh sống tại quận Marzahn, gần khu chung cư nơi cô bé ở.

Người đàn ông 22 tuổi này vốn nằm trong diện theo dõi, điều tra của cơ quan chức năng Berlin. Ngày 9/10, Văn phòng Công tố Berlin cho biết nghi phạm từng bị điều tra từ tháng 1/2025, vì bị tình nghi thu thập và tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Đến ngày 10/11, thông tin về việc nghi phạm 22 tuổi có tiền án, tiền sự được công bố. Do người này đã tử vong, cuộc điều tra nhiều khả năng sẽ phải kết thúc theo quy định pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc khó có khả năng diễn ra một phiên tòa hình sự liên quan đến vụ án.

Thi thể Lisa Tạ, bé gái 13 tuổi người Đức gốc Việt, được tìm thấy vào ngày 8/11 sau 5 ngày mất tích. (Ảnh: Tagesspiegel)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Lisa Tạ, nữ sinh 13 tuổi rời nhà ở khu Berlin-Marzahn vào khoảng 7h15 để đến trường, nhưng không bao giờ xuất hiện tại đây.

Sau đó, thi thể nữ sinh cùng nghi phạm trong tình trạng bị thương nặng được phát hiện bên trong một ngôi nhà bỏ hoang ở khu vực Bad Freienwalde. Người đàn ông được đưa đi cấp cứu và điều trị tích cực, nhưng sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho thấy “chưa thể xác định rõ nguyên nhân tử vong”. Các hoạt động điều tra bổ sung vẫn đang được triển khai. Đơn vị điều tra án mạng thuộc Sở Cảnh sát Hình sự bang Berlin (LKA) chịu trách nhiệm thụ lý vụ việc.

Các điều tra viên cho rằng nghi phạm có thể đã nhắm đến Lisa một cách ngẫu nhiên và nhiều khả năng hành động một mình. Văn phòng Công tố Berlin cho biết: “ Những kết quả điều tra cho đến nay chưa phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nạn nhân và nghi phạm từng có mối quan hệ quen biết”.

Hơn 900 tệp tin xâm hại trẻ em

Theo nhà chức trách, từ tháng 1/2025, nghi phạm bị điều tra vì tình nghi tìm kiếm, thu thập và lưu giữ tài liệu xâm hại tình dục trẻ em. Cảnh sát bắt đầu chú ý đến người này sau khi rà soát các khoản thanh toán có liên quan đến Kidflix - một trong những nền tảng phát trực tuyến bất hợp pháp trên dark web chuyên cung cấp nội dung xâm hại tình dục trẻ em.

Vụ án có thể sớm khép lại khi nghi phạm tử vong.

Sau đó, cùng năm, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của nghi phạm và thu giữ nhiều thiết bị điện tử chứa hơn 900 tệp tin bất hợp pháp.

Theo nhà chức trách, ngày 28/4, một cuộc điều tra thứ hai liên quan đến nghi vấn nghi phạm thu thập tài liệu xâm hại tình dục trẻ em đã được chuyển từ cơ quan công tố tại Passau đến cơ quan công tố Berlin. Trong quá trình điều tra tại bang Bavaria, các điều tra viên còn phát hiện nhiều tệp tin nghi chứa nội dung bất hợp pháp khác trên điện thoại di động của người đàn ông này.

Mặc dù từng bị điều tra trong các vụ việc nói trên, nghi phạm chưa từng bị kết án về bất kỳ tội danh nào.